Tấn công mạng vẫn tăng cao

Tấn công RDP trong khu vực Đông Nam Á tăng 149% giai đoạn 2019-2021; nhắm đến thiết bị làm việc tại nhà

Khi đại dịch bùng nổ vào năm 2020, các doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á muốn duy trì hoạt động buộc phải nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức làm việc từ xa. Tuy nhiên, cũng chính hình thức làm việc này gây “đau đầu” không ít cho các công ty khi phải đối mặt với tấn công RDP – loại hình sẽ còn tiếp tục trong tương lai – theo Kaspersky.

Tấn công RDP tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Kaspersky

Dữ liệu từ công ty an ninh mạng cho thấy số lượng tấn công vào giao thức kết nối máy tính từ xa (Remote Desktop Protocol – RDP) trong khu vực Đông Nam Á được công ty ngăn chặn trong năm 2021 đã tăng 149% so với năm 2019. Cụ thể, số tấn công RDP trong năm 2019 là 65.651.924, bùng nổ với 214.054.408 tấn công trong năm 2020 khi lực lượng lao động trong khu vực phải tạm thời rời văn phòng để làm việc toàn thời gian tại nhà.

Năm 2021, thời điểm nhân viên có thể linh động làm việc tại nhà và tại văn phòng, nỗ lực tấn công vào RDP trong khu vực đã giảm trung bình 20% so với năm 2020 nhưng số lượng vẫn cao so với năm 2019. Riêng Singapore có số lượng tấn công vào RDP tăng 6,85% trong năm 2021 so với 2019.