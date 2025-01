Cục CSGT nói về việc tài xế xe vận tải không được lái liên tục quá 4 giờ

Cục CSGT cho biết, khi tài xế ô tô kinh doanh vận tải tập trung quá lâu với thời gian trên 4 tiếng sẽ dẫn đến mệt mỏi. Việc nghỉ ngơi sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn. Sáng 11/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, người lái ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được phép lái xe liên tục quá 4 giờ, thời gian làm việc trong ngày tối đa 10 giờ. Đồng thời, trong một tuần, nhóm tài xế này cũng không được lái xe quá 48 giờ. Người lái ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được phép lái xe liên tục quá 4 giờ, thời gian làm việc trong ngày tối đa 10 giờ (Ảnh: Trần Thanh). Theo Cục CSGT, tại Nghị định 168/2024, nhà chức trách quy định tài xế ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ, nếu lái xe quá thời gian quy định trên, hoặc không thực hiện đúng quy định về thời gian nghỉ giữa 2 lần lái xe liên tục sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1. Ngoài ra, chủ xe để cho tài xế của mình lái ô tô liên tục quá thời gian quy định, cũng sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng (cá nhân) và 8-12 triệu đồng (tổ chức). Theo đại diện Cục CSGT, sau 4 tiếng lái xe liên tục, người lái xe có thể nghỉ ngơi. Sau khoảng 15 phút, họ được phép lái xe tiếp tục hành trình. Mục tiêu cao nhất là giúp người lái xe được tỉnh táo, không bị mệt mỏi dễ dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn. "Khi lái xe tập trung quá lâu với thời gian trên 4 tiếng liên tục, theo nguyên lý sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Việc nghỉ ngơi giúp hệ thần kinh bớt căng thẳng, giúp tái tạo sức lao động. Đồng thời, việc quy định thời gian lái xe, nghỉ ngơi của tài xế còn là biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lái xe, góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn khi tham gia giao thông", đại diện Cục CSGT nói. Nhà chức trách cho biết, việc thực hiện hiệu quả các quy định này cũng đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa ý thức cá nhân và trách nhiệm của các tổ chức vận tải. Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế khi lái xe cần giữ tâm lý thoải mái, khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ cần phải nghỉ ngơi ngay, dù có thể chưa đến 4 tiếng lái xe liên tục, tuyệt đối không nên "cố lái thêm". "Việc quy định thời gian nghỉ ngơi còn giúp chặn nguy cơ người lái xe kinh doanh vận tải vì cố giữ tỉnh táo mà sử dụng chất kích thích. Không có chất kích thích nào thay thế được việc nghỉ ngơi, cơ thể phải được phục hồi", đại diện Cục CSGT khẳng định. Nhà chức trách cho hay, khi xem xét các tình huống, CSGT sẽ tính toán thêm các yếu tố liên quan, không chỉ tập trung vào xử phạt. Tuy nhiên, người lái xe sau khi thoát khỏi khu vực bất khả kháng, cần thực hiện ngay việc nghỉ ngơi, tránh lạm dụng để cố lái xe.