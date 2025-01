Hơn 7.200 người diễn tập chữa cháy ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng

Hơn 7.200 người và 126 phương tiện tham gia diễn tập 3 sự cố cháy nổ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng. Đây là phương án quy mô, tiệm cận cấp quốc gia do UBND TPHCM phối hợp Bộ Công an tổ chức. Theo kịch bản, trong lúc người dân theo dõi sự kiện bắn pháo hoa ở khu vực Quảng trường Thủ Thiêm - sông Sài Gòn và lễ hội được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước năm 2025, thì gặp sự cố cháy, nổ hệ thống điện làm cháy lan ra toàn bộ khu vực sân khấu chính. Vụ việc xảy ra khi có sự có mặt của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, địa phương, các đoàn khách ngoại giao quốc tế, nhân sĩ, tri thức và đầy đủ tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Đây là tình huống giả định trong buổi diễn tập được UBND TPHCM phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 11/1. Buổi diễn tập có sự tham gia của hơn 7.200 người cùng 126 phương tiện. Lúc này, phía dưới sân khấu có số lượng lớn các bình khí phục vụ cho việc tạo khói, lửa, hiệu ứng sân khấu (khí gas, CO2…). Do bức xạ nhiệt tỏa ra từ sự cố cháy làm một số bình khí nổ gây sập sân khấu. Sự cố cháy, nổ và sập công trình làm cho hàng nghìn người hoảng loạn, tìm cách tháo chạy. Đám đông chen lấn, xô đẩy và giẫm đạp lên nhau gây thương vong hàng trăm người. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, hướng dẫn người dân thoát nạn, đồng thời dập tắt đám cháy. Lúc này, khu vực cầu cảng bến thủy Bạch Đằng - sông Sài Gòn, tàu nhà hàng mang biển kiểm soát SG008 đang xuất bến, trên tàu có số lượng lớn người tập trung ăn uống, vui chơi, thì phát hiện cháy nổ. Dòng người hoảng loạn tìm đường thoát nạn, đồng thời lúc này trên tàu xảy ra hiện tượng la hét, nháo nhào. Thời điểm trên, tại khu vực bếp của tàu, nhân viên bếp rời bỏ vị trí bếp để lại nhiều vật dụng dễ cháy và không đóng van gas, gây cháy lớn. Sự cố đã làm nhiều người bị thương, kẹt lại trên tàu; một số khác mất bình tĩnh, hoảng sợ thoát nạn bằng cách nhảy xuống sông. Trung tâm chỉ huy nhận tin sự cố cháy tàu nhà hàng và đã điều các tàu chữa cháy trên sông nhanh chóng đến hiện trường. Cùng thời điểm này, các lực lượng thuộc Công an TPHCM gồm: Tàu của cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đường thủy và cảnh sát PCCC&CNCH nhận lệnh, nhanh chóng xuất quân đến hiện trường. Các đơn vị thuộc Cảng vụ hàng hải, Bộ đội biên phòng, và Bộ tư lệnh có các lực lượng làm nhiệm vụ đường thủy cũng được huy động phối hợp, xử lý tình huống, cứu người gặp nạn. Tại nút giao thông Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, xảy ra va chạm giao thông giữa hai ôtô con và xe tải chở hóa chất sử dụng trong y tế. Vụ tai nạn giao thông làm 2 ô tô biến dạng khiến 4 người bị mắc kẹt bên trong, nhiên liệu trên xe rò rỉ, gặp nguồn nhiệt gây cháy, đồng thời cú tông mạnh đã làm xe tải chở hóa chất nổ lốp và nghiêng xe, bên trong xe tải có các can nhựa chứa hóa chất bị vỡ. Lực lượng chức năng khẩn trương, liên tục hướng dẫn dòng người đang hoảng loạn tại khu vực sân khấu, nhiều người bị chấn thương do bị té ngã trong lúc thoát nạn. Các nạn nhân được di chuyển đến khu vực an toàn. Chỉ huy yêu cầu 115 phối hợp với Chữ thập đỏ và lực lượng cứu nạn, cứu hộ, tiến hành sơ cứu ban đầu và nhanh chóng di chuyển các nạn nhân đến cơ sở y tế. Sau khoảng 1 giờ diễn tập, các tình huống giả định được lực lượng chức năng thực hiện thành công. Cuộc diễn tập giúp lãnh đạo thành phố đánh giá, kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tham gia giải quyết các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng có thể đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả thực tế của các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thông tin liên lạc và công tác hậu cần. Theo ban tổ chức, đây là phương án, quy mô diễn tập tiệm cận cấp quốc gia do UBND TPHCM phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Sau buổi diễn tập, các lãnh đạo trao khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia.