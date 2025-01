Ngắm loạt xe máy 'hiếm và độc' đang xuất hiện ở Vũng Tàu

Người dân Vũng Tàu thích thú ngắm nhìn và trải nghiệm hàng loạt mẫu xe máy hiếm có và lần đầu tiên xuất hiện Trong hai ngày 4 và 5-1-2025, tại TP Vũng Tàu, Honda Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Xe Thể thao TP HCM và UBND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức đại hội mô tô chuyên nghiệp Honda Biker Rally 2025. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 Biker từ các câu lạc bộ và cộng đồng xe phân khối lớn trên khắp cả nước. CLIP: Người dân TP Vũng Tàu thích thú với hàng loạt xe máy cổ, độc lạ Sự kiện nhằm xây dựng một văn hóa giao thông an toàn, văn minh và thúc đẩy phát triển cộng đồng xe phân khối lớn lành mạnh và tích cực tại Việt Nam. Với chủ đề All Ride in One Ride - Đa cung đường, đồng trải nghiệm, Honda Biker Rally 2025 mang đến không gian sôi động và tràn đầy cảm hứng, nơi các tín đồ đam mê xe có thể tận hưởng những trải nghiệm độc đáo và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. 600 Biker đã có hành trình đặc biệt khởi hành từ ba cung đường được thiết kế riêng biệt cùng quy tụ tại TP Vũng Tàu. Cụ thể, các nhóm Biker từ TP HCM, TP Phan Thiết, TP Bảo Lộc trải nghiệm các hành trình TP HCM - Vũng Tàu (Quốc lộ 51), cung đường Phan Thiết - Vũng Tàu và cung đường Bảo Lộc - Vũng Tàu. Không dừng lại ở việc chinh phục các cung đường, Honda Biker Rally 2025 còn là nơi để các Biker trực tiếp trải nghiệm những dòng xe phân khối lớn và ô tô Honda trên các cung đường thực tế, cảm nhận sự mạnh mẽ và tinh tế trong từng cỗ máy. Đặc biệt, khu vực Biker Market lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, quy tụ những mẫu xe hiếm có và độc lạ, sự kiện sẽ trưng bày hơn 50 gian hàng từ các thương hiệu nổi tiếng về phụ kiện, đồ chơi xe, thời trang và F&B. Honda Biker Rally năm nay còn mang đến không gian trưng bày đầy cảm hứng, nơi các Biker có thể chiêm ngưỡng những mẫu xe độc đáo và tham gia các hoạt động thú vị. Khu trưng bày Iconic Bike tái hiện lịch sử qua những mẫu xe cổ huyền thoại như CB450 (1960) hay CD150 Benly (1966), đưa người xem trở về với vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian. Khu Classic Bike giới thiệu các dòng xe phong cách hoài cổ như Rebel 500, Rebel 1100 và CB350, kết hợp với các hoạt động đặc sắc từ cộng đồng Biker +84 Honda Biker. Trong ảnh là mẫu Honda CD150 Benly, năm 1966. Với tinh thần phiêu lưu và tự do, khu Adventure trưng bày những dòng xe đầy sức mạnh như NX500, Transalp, Africa Twin, trong khi khu Sport gây ấn tượng mạnh với sự xuất hiện của huyền thoại CBR1000RRR Fireblade cùng các "đàn em" CBR500R, CBR650R. Không thể bỏ qua khu Naked với những dòng xe nổi bật như CB500 Hornet, CB650R, CB1000R, cùng booth E-Clutch giới thiệu công nghệ hiện đại và độc quyền của Honda.