Điểm tin Công nghệ 6/1: iPhone 17: Công nghệ màn hình cao cấp sẽ trở thành tiêu chuẩn?

Doanh số của Apple liên tục giảm tại Trung Quốc; Mối lo AI có thể đọc suy nghĩ và thao túng quyết định của con người - iPhone 17: Công nghệ màn hình cao cấp sẽ trở thành tiêu chuẩn? Người dùng iPhone từ lâu đã quen với việc dòng “Pro” luôn vượt trội hơn các phiên bản thường, đặc biệt là về chất lượng màn hình. Tuy nhiên, nguồn tin mới nhất đang làm dấy lên kỳ vọng rằng Apple có thể thay đổi cách tiếp cận này trên thế hệ iPhone 17 sắp tới. Theo thông tin rò rỉ từ Digital Chat Station, một nguồn tin đáng tin cậy từng tiết lộ chính xác nhiều chi tiết về sản phẩm của Apple, các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn có thể được trang bị màn hình với tần số quét cao. Điều đó đồng nghĩa với việc công nghệ OLED cao cấp, vốn trước đây chỉ có trên dòng "Pro", sẽ được phổ cập rộng rãi hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, các thông tin gần đây từ chuỗi cung ứng cũng củng cố thêm khả năng này. Một báo cáo từ MacRumors vào tháng Hai đã gợi ý rằng Apple có thể áp dụng công nghệ màn hình LTPO – vốn đang được sử dụng trên iPhone 16 Pro để hỗ trợ tính năng “ProMotion” với tần số quét thay đổi linh hoạt – cho toàn bộ dòng iPhone ra mắt vào năm 2025. Ross Young, một chuyên gia phân tích màn hình nổi tiếng, cũng xác nhận rằng công nghệ này sẽ sớm xuất hiện trên các mẫu iPhone không thuộc dòng “Pro”. Nếu thông tin này là chính xác, Apple sẽ phải tìm cách khác để phân biệt giữa các dòng sản phẩm. Một số nguồn tin cho rằng iPhone 17 Pro Max sẽ được nâng cấp với cảm biến Face ID thu gọn và thiết kế Dynamic Island nhỏ gọn hơn. Bên cạnh đó, các mẫu iPhone 17 Pro dự kiến sẽ sở hữu 12GB RAM, trong khi phiên bản thường có thể chỉ dừng ở mức 8GB. Về camera, toàn bộ dòng iPhone 17 được cho là sẽ chuyển sang sử dụng camera trước 24MP – một bước tiến lớn so với độ phân giải 12MP hiện tại. Apple thậm chí có thể ra mắt chip Wi-Fi/Bluetooth do chính họ thiết kế, trang bị cho tất cả các phiên bản. Dù mọi thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán, viễn cảnh về một dòng iPhone 17 với màn hình cao cấp và trải nghiệm đồng đều giữa các phiên bản đang khiến cộng đồng công nghệ háo hức chờ đợi. Nếu Apple thực sự phổ cập công nghệ màn hình tiên tiến, đây sẽ là thay đổi lớn, giúp người dùng iPhone tiêu chuẩn cũng được tận hưởng những trải nghiệm mượt mà mà trước đây chỉ có ở dòng “Pro”. Liệu Apple có biến điều đó thành hiện thực? Hãy cùng chờ xem những công bố chính thức từ hãng trong thời gian tới! - Chuyên gia AI - OPPO Reno13 Series cùng Anh Tú Atus và RHYDER ra mắt MV mới OPPO cùng bộ đôi Anh Tú Atus và RHYDER tiếp tục cho ra mắt MV “Sống là phải động”, cổ vũ giới trẻ hãy luôn hết mình trong từng đam mê, để trở thành phiên bản sống động và rực rỡ nhất của chính bản thân. Ngày 3/1/2025, OPPO đã chính thức trình làng Reno13 Series gồm Reno13 F, Reno13 và Reno13 Pro. Với định vị mới “Chuyên gia AI”, mang đến những chiếc điện thoại AI thực thụ, thế hệ Reno mới nhất sở hữu loạt đổi mới vượt trội cả về tính năng lẫn thiết kế. Thông qua Reno13 Series, OPPO lần nữa cho thấy năng lực dẫn đầu cuộc đua nhiếp ảnh AI khi tiếp tục ra mắt loạt tính năng vượt trội, nổi bật nhất phải kể đến AI Live Photo. Với khả năng ghi lại hình ảnh động 1,5 giây trước và sau khi nhấn nút chụp ở độ phân giải lên đến 2K đầu tiên trong ngành, tính năng này không chỉ giúp người dùng lưu giữ mọi khoảnh khắc sống động khi bắt trọn 30 hình ảnh sắc nét chỉ trong 3 giây AI Live Photo còn tích hợp bộ công cụ hậu kỳ AI, bao gồm làm rõ nét, xóa bóng mờ, chuyển ảnh tĩnh sang động. Nhờ đó, người dùng dễ dàng loại bỏ những chi tiết không cần thiết, tái tạo phần còn thiếu, tăng cường độ nét cho những vùng ảnh bị nhòe hay biến tấu những tấm hình tĩnh trở nên sống động hơn. - Doanh số của Apple liên tục giảm tại Trung Quốc Theo dữ liệu vừa công bố của Viện Hàn lâm Công nghệ thông tin và truyền thông Trung Quốc, doanh số điện thoại của thương hiệu nước ngoài tại nước này đã giảm mạnh. Tính toán của CNBC cho thấy doanh số smartphone nước ngoài tại Trung Quốc trong tháng 11/2024 là hơn 3 triệu thiết bị, giảm gần 48% so với tháng 11/2023 và giảm 51% so với tháng 10/2024. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp điện thoại nước ngoài tại đây có doanh số sụt giảm. Apple - nhà sản xuất điện thoại thông minh nước ngoài hàng đầu tại Trung Quốc, đang đối mặt với nền kinh tế chậm lại và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ trong nước như Huawei. Apple đã tung ra chương trình khuyến mại hiếm hoi, kéo dài bốn ngày (4-7/1) tại Trung Quốc, giảm đến 500 nhân dân tệ (1,8 triệu đồng) cho các mẫu iPhone đời mới nhất. - Ứng dụng gọi xe khuấy đảo châu Âu rục rịch vào Việt Nam: Grab, Xanh SM nên dè chừng Bolt đã nhanh chóng trở thành đối thủ chính của Uber tại châu Âu với doanh thu hơn 2 tỷ USD trong năm 2024. Bolt - ứng dụng gọi xe công nghệ có thị phần lớn ở châu Âu và châu Phi, đã hiện diện tại Thái Lan và Malaysia, đang chạy quảng cáo tuyển dụng tài xế trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. Điều này cho thấy có thể Bolt sẽ chính thức bước chân vào Việt Nam trong thời gian tới. Hiện người dùng Việt Nam đã có thể tải ứng dụng Bolt trên cửa hàng App Store và Google Play cũng như đăng ký khách hàng thông qua số điện thoại. Tuy nhiên, chưa thể đăng nhập để sử dụng dịch vụ. Tương tự Grab, Bolt cung cấp đầy đủ các dịch vụ như gọi xe công nghệ, giao đồ ăn, giao hàng, cho thuê xe,… Nền tảng này hiện phục vụ 150 triệu người, tại hơn 600 thành phố ở 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Bolt trở thành đối thủ chính của Uber tại châu Âu và chiếm thị phần chủ đạo tại các nước châu Phi. Tại Đông Nam Á, Bolt - được hậu thuẫn bởi Daimler và Didi Chuxing của Trung Quốc, đã có mặt tại Thái Lan từ năm 2020. Tại đây, hãng thực hiện chiến lược không thu hoa hồng từ tài xế, đồng thời cam kết giá cước thấp hơn 20% so với đối thủ. Chiến lược gây trở ngại không nhỏ cho những ông lớn như Grab hay Gojek. - Mối lo AI có thể đọc suy nghĩ và thao túng quyết định của con người Nghiên cứu mới nhất từ Đại học Cambridge đã hé lộ một sự thật đáng báo động: AI không chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ mà còn có khả năng thao túng suy nghĩ của chúng ta, biến chúng ta trở thành những con rối trong một vở kịch công nghệ. Các nhà nghiên cứu đã đặt ra một khái niệm mới gọi là "nền kinh tế ý định". Trong nền kinh tế này, các công ty có thể thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu về hành vi, sở thích và thói quen của chúng ta để dự đoán những gì chúng ta sẽ làm tiếp theo. Sau đó, họ có thể bán những thông tin này cho các doanh nghiệp khác, những người muốn nhắm mục tiêu quảng cáo vào chúng ta một cách chính xác nhất. Ví dụ: Giả sử bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại mới. AI sẽ theo dõi hành vi của bạn trên mạng, những từ khóa bạn tìm kiếm, và thậm chí cả những cuộc trò chuyện của bạn để hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn. Sau đó, các công ty sản xuất điện thoại có thể sử dụng thông tin này để hiển thị quảng cáo cho bạn về những chiếc điện thoại phù hợp nhất với bạn. Tiến sĩ Jonnie Penn, một nhà sử học về công nghệ tại Đại học Cambridge đã cảnh báo: "Nếu không được quản lý chặt chẽ, nền kinh tế ý định có thể trở thành một công cụ để thao túng quyết định của chúng ta. Các công ty có thể sử dụng AI để khiến chúng ta mua những sản phẩm không cần thiết, hoặc thậm chí ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của chúng ta". Các tác giả cũng cho biết, một mô hình AI sẽ điều hướng các cuộc trò chuyện để phục vụ cho các nhà quảng cáo, doanh nghiệp và các bên thứ ba khác. Các nhà quảng cáo sẽ có thể sử dụng các công cụ AI tạo ra để tạo ra các quảng cáo trực tuyến theo yêu cầu. Báo cáo trích dẫn ví dụ về một mô hình AI do Meta tạo ra, có tên là Cicero, đã đạt được khả năng "cấp độ con người" để chơi trò chơi cờ bàn Diplomacy - một trò chơi mà các tác giả cho biết phụ thuộc vào việc suy luận và dự đoán ý định của đối thủ. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đã cảnh báo về khả năng AI dự đoán và tác động đến hành vi của con người.