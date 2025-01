Galaxy S25 bản màu xanh xuất hiện với viền siêu mỏng

Hình ảnh Galaxy S25 và S25 Ultra màu xanh mới lộ thiết kế viền siêu mỏng, tích hợp công nghệ sạc từ tính MagSafe đầu tiên trên flagship Samsung. Samsung đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt dòng Galaxy S25 vào ngày 22/1 tới. Mới đây, trang công nghệ Gizmochina đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về hai phiên bản Galaxy S25 Plus và S25 Ultra với màu sắc hoàn toàn mới. Màu xanh độc đáo trên Galaxy S25 Qua hình ảnh rò rỉ, cả hai mẫu điện thoại đều mang tông màu xanh nhưng có sự khác biệt. Galaxy S25 Plus sử dụng màu "Xanh Băng" trong khi S25 Ultra là "Xanh Titan". Nhờ được đặt trong ốp lưng trong suốt Spigen Crystal Flex, người xem có thể nhìn rõ từng chi tiết thiết kế của máy. Điểm gây chú ý nhất chính là viền màn hình cực mỏng của cả hai model. Theo chia sẻ từ leaker nổi tiếng Ice Universe, viền màn hình của dòng Galaxy S25 thậm chí còn mỏng hơn cả iPhone 16 Pro Max, hứa hẹn mang đến trải nghiệm màn hình tràn viền ấn tượng. Tính năng sạc nam châm mới xuất hiện Một điểm mới đáng chú ý khác là vòng nam châm ở mặt lưng, tương tự công nghệ MagSafe trên iPhone. Tuy nhiên, để sử dụng được tính năng sạc không dây Qi2, người dùng có thể sẽ cần mua thêm một ốp lưng đặc biệt gọi là "Magnet Case". Đây là lần đầu tiên Samsung đưa công nghệ sạc nam châm lên dòng điện thoại cao cấp của mình. Trước đây, hãng luôn e ngại việc này vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động của bút S Pen. Có vẻ như Samsung đã tìm ra cách giải quyết vấn đề này trên dòng S25. Dù kích thước tổng thể không thay đổi nhiều so với thế hệ trước, nhưng những nâng cấp về thiết kế cùng tính năng mới cho thấy Samsung đang muốn mang đến trải nghiệm hiện đại hơn cho người dùng. Tất cả thông tin chi tiết sẽ được Samsung công bố chính thức tại sự kiện Unpacked ngày 22/1 sắp tới.