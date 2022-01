Tác dụng phụ của liệu pháp ức chế Androgen trong ung thư tuyến tiền liệt

Your browser does not support the audio element.

Ngoài các tác dụng, liệu pháp ức chế Androgen cũng gây ra nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng không tốt tới chất lượng sống thậm chí phải thay đổi phương pháp điểu trị. Các tác dụng phụ của liệu pháp này, cách ngăn ngừa và quản lý sẽ được kể tên dưới đây.

Mất khả năng tình dục

Hầu hết các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt có chức năng tình dục bình thường trước đây sẽ mất khả năng tình dục khi được điều trị bằng liệu pháp ức chế Androgen liên tục. Ở bệnh nhân được điểu trị bằng các thuốc chủ vận GnRh thường xuất hiện suy giảm tình dục trong một vài tháng đầu và mất khả năng cương dương sau đó. Khả năng cương dương có thể được phục hồi sau khi sử dụng các thuốc chủ vận GnRH ngắn ngày tuy nhiên thường chậm và không hoàn toàn.

Loãng xương và nguy cơ gãy xương