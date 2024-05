4 lợi ích của chuối đỏ trong việc giảm mỡ nội tạng

Giàu chất chống oxy hóa

Chuối đỏ có carotenoid, vitamin C và anthocyanin. Đây đều là những chất chống oxy hóa, là những hợp chất giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Quá nhiều các phân tử này trong cơ thể có thể dẫn đến stress oxy hóa, có liên quan đến các tình trạng như ung thư, bệnh tim, đái tháo đường, mỡ nội tạng. Vì vậy, nên bổ sung chuối đỏ vào chế độ ăn uống.