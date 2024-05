6 trường hợp người cao tuổi không nên uống sữa

Bệnh nhân loét dạ dày tá tràng

Mặc dù sữa có thể làm giảm sự kích ứng của axit dạ dày trên bề mặt vết loét nhưng nó có thể kích thích niêm mạc đường tiêu hóa tiết ra một lượng lớn axit dạ dày, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Bệnh nhân viêm túi mật và viêm tụy

Quá trình tiêu hóa chất béo trong sữa cần có sự tham gia của mật và lipase tuyến tụy. Uống sữa sẽ làm tăng gánh nặng cho túi mật và tuyến tụy, từ đó khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Bệnh nhân viêm thực quản trào ngượcViêm thực quản trào ngược là do sự co bóp của cơ thắt thực quản dưới giảm và sự trào ngược của dịch dạ dày, tá tràng vào thực quản. Các nghiên cứu đã khẳng định, sữa chứa chất béo có thể ảnh hưởng đến sự co bóp của cơ thắt thực quản dưới, từ đó làm tăng trào ngược dịch dạ dày hoặc dịch ruột và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của viêm thực quản.