Nhà văn Mỹ Paul Auster của 'Khởi sinh của cô độc' qua đời vì ung thư phổi

Bước đột phá đến với Auster vào năm 1985, khi City of Glass (Thành phố thủy tinh) - cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong bộ ba The New York Trilogy - ra mắt công chúng.

Tháng 1/1979, cha của Auster qua đời. Sự kiện này đã trở thành mầm mống cho cuốn hồi ký đầu tiên của ông - The Invention of Solitude (Khởi sinh của cô độc) - xuất bản năm 1982.

Auster và người vợ thứ 2 Siri Hustvedt tại nhà ở Brooklyn vào năm 2020 (Ảnh: Alamy).

Auster xuất bản thường xuyên trong suốt những năm sau đó, viết hơn 10 cuốn tiểu thuyết bao gồm: Moon Palace (1989), The Music of Chance (1990), The Book of Illusions (2002) và Oracle Night (2003).

Ông cũng tham gia lĩnh vực điện ảnh, viết kịch bản cho Smoke do Wayne Wang đạo diễn, nhờ đó đã giành được giải thưởng Tinh thần độc lập cho kịch bản đầu tiên hay nhất vào năm 1995.

Năm 1981, Auster gặp nhà văn Siri Hustvedt và họ kết hôn vào năm sau. Năm 1987, họ có một cô con gái - ca sĩ, diễn viên Sophie.

Năm 2006, Auster được trao giải thưởng Hoàng tử xứ Asturias của Tây Ban Nha về văn học. Năm 1993, ông được trao giải thưởng Médicis Étranger cho tiểu thuyết Leviathan.