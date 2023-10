Những tòa nhà biểu tượng có thể vuột khỏi tay ông Trump

Các luật sư của ông Trump đã yêu cầu làm rõ hơn về việc những bất động sản nào bị ảnh hưởng, song thẩm phán vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát. Đối với ông Trump, rủi ro có thể rất cao. Đầu năm nay, Forbes ước tính chỉ riêng các bất động sản của cựu Tổng thống ở New York đã có giá 720 triệu USD.

Phán quyết cũng hạn chế hoạt động kinh doanh của ông Trump tại New York - nơi ông đã thành lập đế chế bất động sản và đưa ông thành tâm điểm chú ý của cả nước Mỹ. Tập đoàn Trump Organization có thể buộc phải chuyển quyền kiểm soát cho người quản lý do tòa án chỉ định, hoặc bán đi một số tòa nhà biểu tượng.

Hãng BBC đưa tin, trong phán quyết đưa ra ngày 26/9, thẩm phán tòa án New York - Arthur Engoron tuyên bố, doanh nghiệp của cựu Tổng thống Donald Trump đã gian lận nhiều năm liền và ông sẽ bị tước quyền kiểm soát đối với một số công ty. Thông báo khiến nhiều người đặt câu hỏi về số phận các bất động sản hàng đầu của ông.

Tháp Trump

Tọa lạc tại Đại lộ số 5 ở Manhattan, Tháp Trump cao 58 tầng là một trong những tòa nhà dễ nhận thấy nhất mang tên ông Trump. Tòa nhà này là trụ sở chính của Tập đoàn Trump Organization, là nhà của ông Trump cùng một số thành viên trong gia đình.

Tòa nhà do ông Trump xây dựng và khánh thành năm 1983. Căn penthouse của ông Trump, nằm ở 3 tầng cao nhất của Tháp Trump, cũng thuộc số bất động sản được đề cập trong vụ kiện của Tổng chưởng lý New York Letita James. Bà James cáo buộc ông Trump đã thổi phồng giá trị của căn hộ này khi nói nó rộng hơn 2.790m2, lớn hơn nhiều so với diện tích được nêu trong hồ sơ tài sản.

Năm 2015, căn hộ được định giá là 327 triệu USD, mức giá bị bà James cho là vô lý. Đơn kiện ông Trump có viết: "Việc tăng gấp 3 lần diện tích một căn hộ nhằm mục đích định giá là hành vi gian lận có chủ ý".

Tòa nhà 40 Phố Wall