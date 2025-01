Những hình ảnh đáng chú ý tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Những hình ảnh nổi bật tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện một không khí vô cùng trang trọng và tôn nghiêm. Ngày 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã chính thức tuyên thệ nhậm chức. Dưới đây là những hình ảnh đáng chú ý tại lễ nhậm chức: Ông Joe Biden và phu nhân Jill Biden (trái) chào đón ông Donald Trump và phu nhân Melania Trump đến Nhà Trắng, thủ đô Washington, D.C (Mỹ) trước lễ nhậm chức. Ảnh: NEW YORK TIMES Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (giữa) tại lễ nhậm chức của ông Trump. Ảnh: GETTY IMAGES Các con của Tổng thống Mỹ Donald Trump và khách mời tại lễ nhậm chức. Ảnh: GETTY IMAGES Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: GETTY IMAGES Tổng thống Donald Trump tại Điện Capitol. Ảnh: GETTY IMAGES Tổng thống Donald Trump bắt tay người tiền nhiệm Joe Biden tại lễ nhậm chức. Ảnh: GETTY IMAGES Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: GETTY IMAGES Ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ảnh chụp màn hình: FOX NEWS Ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 của Mỹ . Ảnh: GETTY IMAGES Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu nhậm chức. Ảnh: GETTY IMAGES (từ trái sang) Đệ nhị phu nhân Usha Vance, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: CNN Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES Đệ nhị phu nhân Usha Vance (trái) và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: GETTY IMAGES Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: CNN Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký sắc lệnh ở Phòng Tổng thống trong Điện Capitol. Ảnh: GETTY IMAGES Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: GETTY IMAGES Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bế con gái Mirabel khi ông đến dự lễ diễu hành nhậm chức bên trong đấu trường Capital One Arena. Ảnh: GETTY IMAGES Các con của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump (hàng đầu). Ảnh: CNN