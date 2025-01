Giá vàng hôm nay 22/1/2025: Bật tăng mạnh rồi tuột dốc nhanh

Giá vàng hôm nay 22/1/2025 trên thị trường quốc tế bật tăng mạnh lên mức cao nhất 2 tháng rưỡi rồi giảm nhanh theo những tín hiệu và kỳ vọng chính sách mà ông chủ mới của Nhà Trắng - Donald Trump đưa ra. Tới 18h tối 21/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.716 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.725 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 21/1 cao hơn khoảng 31,7% (653 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 84,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 21/1. Giá vàng trên thị trường quốc tế bật tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi rồi giảm nhanh theo những tín hiệu và kỳ vọng chính sách của ông chủ mới Nhà Trắng - Donald Trump. Vàng tăng mạnh trên cả thị trường châu Á và châu Âu khi đồng USD quay đầu giảm nhanh. Chỉ số DXY giảm hơn 0,6% xuống ngưỡng 108,6 điểm. Giới đầu tư lo ngại những thay đổi chính sách của ông Trump sẽ gây bất ổn với nền kinh tế Mỹ cũng như thế giới, từ đó dòng tiền đổ vào mặt hàng kim loại quý. Ngay sau lễ nhậm chức, ông Trump đã ký khoảng 100 sắc lệnh ngay trong ngày đầu tiên nắm quyền, trong đó có nhiều chính sách quan trọng liên quan tới năng lượng, nhập cư, thuế trong nước và thuế nhập khẩu. Giá vàng thế giới tăng vọt rồi quay đầu giảm nhanh. Ảnh: HH Đồng thời, ông chủ mới của Nhà Trắng đã ký các sắc lệnh áp thuế 25% đối với tất cả sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Mỹ từ Canada và Mexico... Các thông tin này ngay lập tức khiến giới đầu tư lo ngại, rằng kinh tế Mỹ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, qua đó làm đồng USD suy yếu và vàng tăng giá. Nhiều người lo ngại lạm phát sẽ leo thang. Tuy nhiên, việc ông Trump quyết định hoãn công bố mức thuế quan dành riêng cho Trung Quốc vào ngày đầu tiên nhậm chức, cùng với việc trì hoãn việc cấm TikTok tại Mỹ thêm 75 ngày... đã khiến giới đầu tư đánh giá lại các tín hiệu chính sách của ông Trump. Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Với mức thuế này, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung được dự báo sẽ rất khốc liệt. Vàng quay đầu giảm giá còn do giới đầu tư đánh cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thận trọng trong việc hạ lãi suất. Trong nước, giá vàng hôm 21/1 tăng rất mạnh. Vàng miếng tại SJC và Doji đóng cửa ở mức 85,5-87,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước đó. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 85,2-86,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600 nghìn đồng ở cả hai chiều; trong khi đó, vàng nhẫn 9999 tại Doji ở mức 85,75-87,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,35 triệu đồng/lượng chiều mua và đắt hơn 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với kết phiên giao dịch liền trước. Dự báo giá vàng Vàng được dự báo sẽ biến động mạnh do những chính sách rất bất ngờ từ Tổng thống Donald Trump. Nhưng về tổng thể, xu hướng chung của vàng vẫn được đánh giá là theo chiều hướng đi lên trong bối cảnh nước Mỹ dưới thời ông Trump được dự báo sẽ vẫn đẩy mạnh bơm tiền để kích thích kinh tế. Biến động giá vàng còn phụ thuộc vào tình hình địa chính trị tại nhiều điểm nóng trên thế giới như Trung Đông, Ukraine... Trước đó, nhiều dự báo cho rằng, căng thẳng địa chính trị sẽ suy giảm dưới thời ông Trump, qua đó kéo giá vàng đi xuống. Trong diễn văn nhậm chức, ông Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn các cuộc chiến tranh và mang lại tinh thần đoàn kết mới cho thế giới. Tại Trung Đông, Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza hoàn tất đợt trao trả con tin và tù nhân đầu tiên trong giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn. Dù vậy, viễn cảnh của khu vực này vẫn khó đoán định vì tính phức tạp của vùng đất này. Còn với Nga - Ukraine, ông Trump đã không nhắc tới trong bài phát biểu nhậm chức dù trong chiến dịch tranh cử, ông hứa sẽ chấm dứt xung đột này trong vòng 24h. Giá vàng cũng được dự báo sẽ biến động mạnh khi chính quyền ông Trump có những động thái về thuế đối với Trung Quốc.