Ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về khí hậu

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ một lần nữa rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters). Nhà Trắng ngày 20/1 thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ một lần nữa rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về khí hậu. Động thái này sẽ loại bỏ quốc gia phát thải lớn nhất thế giới khỏi các nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó với biến đổi khí hậu lần thứ hai trong một thập niên. Quyết định này của ông Trump sẽ đưa Mỹ cùng với Iran, Libya và Yemen trở thành những quốc gia nằm ngoài Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, trong đó các chính phủ đã đồng ý hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp để tránh những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Thông báo của Nhà Trắng phản ánh sự hoài nghi của ông Trump về tình trạng nóng lên toàn cầu, đồng thời phù hợp với chương trình nghị sự của ông nhằm giải phóng các công ty khoan dầu khí của Mỹ khỏi các quy định để họ có thể tối đa hóa sản lượng. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tin tưởng rằng các thành phố, bang và doanh nghiệp Mỹ "sẽ tiếp tục thể hiện tầm nhìn và vai trò lãnh đạo bằng cách nỗ lực vì tăng trưởng kinh tế carbon thấp, bền vững, tạo ra việc làm chất lượng". Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã hủy bỏ hàng trăm biện pháp bảo vệ môi trường và quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu vì cho rằng các hoạt động chống biến đổi khí hậu quá tốn kém. Kể từ khi 200 quốc gia cùng ký kết tham gia Hiệp định Paris vào năm 2015, Mỹ là nước đầu tiên rút khỏi hiệp định này. Vào ngày đầu tiên nhậm chức năm 2021, cựu Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp đưa Mỹ tái gia nhập Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Sau 1 tháng, Mỹ chính thức tái gia nhập hiệp định này. Các nhà khoa học và các nhà ngoại giao nước ngoài đều hoan nghênh động thái của ông Biden. Trong chiến dịch tranh cử vào năm ngoái, ông Trump một lần nữa tuyên bố sẽ cắt giảm các quy định, đặc biệt là để giúp ngành công nghiệp ô tô của Mỹ. Ông liên tục chỉ trích xe điện, hứa sẽ lật ngược các mục tiêu của Tổng thống Biden nhằm khuyến khích chuyển sang dòng xe thân thiện với môi trường hơn. Ông Trump cũng cam kết tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch của Mỹ, tuyên bố sẽ "khoan, khoan, khoan" ngay từ ngày đầu tiên nhận nhiệm sở thay vì ủng hộ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió. Ông cũng cam kết sẽ cắt bỏ các khoản trợ cấp về khí hậu của chính quyền Tổng thống Biden và tiếp tục hoạt động thăm dò năng lượng, bao gồm cả việc giảm thuế cho các nhà sản xuất dầu, khí đốt, than.