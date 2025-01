Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tại Đồi Capitol và có bài phát biểu quan trọng, cam kết tạo nên "4 năm vĩ đại nhất của nước Mỹ". Cảm ơn Phó tổng thống JD Vance, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thượng nghị sĩ John Thune, Chánh án John Roberts, các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ, Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống George W. Bush, Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và tất cả người dân Mỹ. Kỷ nguyên vàng của nước Mỹ bắt đầu từ ngày hôm nay. Đất nước chúng ta từ hôm nay sẽ lại thịnh vượng và được tôn trọng lần nữa trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ là niềm ghen tị của mọi quốc gia và sẽ không để mình bị lợi dụng nữa. Mỗi ngày trong nhiệm kỳ, tôi sẽ chỉ đặt nước Mỹ lên trên hết. Chúng ta sẽ giành lại chủ quyền. Chúng ta sẽ khôi phục sự an toàn. Chúng ta sẽ cân bằng lại cán cân công lý. Việc vũ khí hóa một cách xấu xa, bạo lực và bất công Bộ Tư pháp và chính phủ của chúng ta sẽ chấm dứt. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là tạo ra một quốc gia tự hào, thịnh vượng và tự do. Nước Mỹ sẽ sớm vĩ đại hơn, mạnh mẽ hơn và phi thường hơn bao giờ hết. Tôi trở lại vai trò tổng thống với sự lạc quan và tự tin rằng chúng ta đang bắt đầu kỷ nguyên mới đầy hứng khởi của thành công, làn sóng thay đổi lan tỏa khắp đất nước, ánh nắng đang tràn ngập khắp thế giới và nước Mỹ đang có cơ hội chưa từng thấy để nắm bắt thời cơ này. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải thành thật về những thách thức đang phải đối mặt. Thách thức rất nhiều, nhưng chúng sẽ bị tiêu diệt bằng sức mạnh lớn lao mà thế giới đang thấy tại Mỹ. Khi chúng ta tụ họp ở đây, chính phủ Mỹ đang đối mặt khủng hoảng niềm tin. Nhiều năm qua, một thể chế cực đoan và tham nhũng đã tước đoạt quyền lực và sự giàu có của người dân Mỹ, các trụ cột xã hội bị phá vỡ và dường như đổ nát hoàn toàn. Chúng ta có một chính phủ thậm chí không thể giải quyết cuộc khủng hoảng đơn giản trong nước, trong khi sa đà vào hàng loạt thảm kịch ở nước ngoài. Chính phủ không thể bảo vệ những công dân Mỹ tuyệt vời và tuân thủ pháp luật. Nhưng họ lại cung cấp nơi ẩn náu và bảo vệ những tội phạm nguy hiểm mà nhiều người trong số đó đến từ các nhà tù và trại tâm thần trên khắp thế giới, nhập cư trái phép vào Mỹ. Chúng ta có một chính phủ vung tiền không tiếc tay để bảo vệ biên giới của quốc gia khác, nhưng từ chối bảo vệ biên giới Mỹ, hay quan trọng hơn là chính người dân của mình. Đất nước chúng ta không còn có thể cung cấp các dịch vụ cơ bản giữa lúc khẩn cấp, như lúc những người dân tuyệt vời Bắc Carolina và các bang khác gánh chịu cơn bão nghiêm trọng cách đây vài tháng. Gần đây hơn là những đám cháy rừng thảm khốc ở Los Angeles trong nhiều tuần, nhưng chúng ta lại không có biện pháp phòng chống nào. Những đám cháy hoành hành khắp các cộng đồng, thậm chí ảnh hưởng đến cả những người giàu có và quyền lực hàng đầu đất nước. Một số người đang ngồi ở đây đã không còn nhà nữa. Chúng ta không thể để điều này xảy ra. Mọi người đã không thể làm gì. Và điều đó sẽ phải thay đổi. Chúng ta có hệ thống y tế công không hoạt động hiệu quả trong lúc thảm họa, nhưng lại chi tiền nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chúng ta có hệ thống giáo dục dạy trẻ em tự xấu hổ về bản thân, thậm chí là ghét bỏ đất nước, dù chúng ta đã cố gắng hết sức để dành tình yêu thương cho chúng. Tất cả những điều này sẽ thay đổi từ hôm nay và sẽ thay đổi nhanh chóng. Cuộc bầu cử gần đây của tôi mang theo sứ mệnh xóa bỏ hoàn toàn sự phản bội khủng khiếp và trả lại cho người dân niềm tin, sự giàu có, nền dân chủ và hơn hết là tự do. Từ thời điểm này trở đi, sự suy yếu của Mỹ chấm dứt. Quyền tự do của chúng ta và vận mệnh rực rỡ của đất nước chúng ta sẽ không còn bị khước từ nữa. Chúng ta sẽ lập tức khôi phục sự toàn vẹn, năng lực, lòng trung thành của chính phủ Mỹ. Trong 8 năm qua, tôi đã bị thử thách nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử 250 năm của đất nước và tôi đã học được rất nhiều trên hành trình này. Con đường giành lại nền cộng hòa của chúng ta không dễ dàng. Những kẻ muốn ngăn cản sứ mệnh của chúng ta đã cố gắng tước đoạt tự do của tôi, thậm chí là mạng sống của tôi. Trên cánh đồng xinh đẹp ở Pennsylvania vài tháng trước, viên đạn của một sát thủ đã xuyên qua tai tôi. Nhưng ngay cả khi đó và bây giờ, tôi đều tin rằng mình đã thoát chết là có lý do. Chúa đã cứu tôi để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó là lý do mỗi ngày trong nhiệm kỳ của những người Mỹ yêu nước, chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc để giải quyết mọi cuộc khủng hoảng bằng phẩm giá và sức mạnh. Chúng tôi sẽ hành động với mục tiêu và tốc độ để mang lại hy vọng, thịnh vượng, an toàn và hòa bình cho tất cả công dân bất kể chủng tộc, tôn giáo, màu da và tín ngưỡng nào. Đối với người Mỹ, 20/1/2025 chính là Ngày Giải phóng. Tôi hy vọng cuộc bầu cử tổng thống gần đây sẽ được nhớ tới như sự kiện tuyệt vời và có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Chiến thắng trong cuộc bầu cử cho thấy toàn bộ đất nước đã tìm được tiếng nói chung về chương trình nghị sự của chúng tôi, với sự ủng hộ gia tăng ở hầu hết mọi thành phần trong xã hội, từ người già cho tới người trẻ, nam nữ, người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á, từ thành thị tới ngoại ô hay nông thôn. Quan trọng hơn, chúng tôi đã chiến thắng vang dội ở cả 7 bang chiến trường và thắng hàng triệu phiếu phổ thông. Tôi muốn cảm ơn các cộng đồng da màu và gốc Tây Ban Nha vì tình yêu thương và sự tin tưởng lớn lao mà các bạn đã dành cho tôi thông qua những phiếu bầu. Chúng tôi đã lập kỷ lục và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi đã lắng nghe tiếng nói của các bạn trong suốt chiến dịch tranh cử và tôi mong muốn được hợp tác với các bạn. Hôm nay là ngày để vinh danh và tưởng nhớ Martin Luther King Jr. Đây là một vinh dự lớn. Nhưng để làm điều đó, chúng ta cần phấn đấu để cùng biến ước mơ của ông ấy thành hiện thực. Nước Mỹ đang chứng kiến sự trở lại của tinh thần đoàn kết dân tộc, cùng sự tự tin và niềm tự hào tăng vọt hơn bao giờ hết. Chính quyền của tôi sẽ lấy cảm hứng từ tham vọng không ngừng theo đuổi thành công. Chúng ta sẽ không lãng quên đất nước của mình. Chúng ta sẽ không lãng quên Hiến pháp và không quên Chúa. Không thể làm như vậy. Hôm nay, tôi sẽ ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp mang tính lịch sử. Với những hành động này, chúng tôi sẽ bắt đầu khôi phục nước Mỹ và cuộc cách mạng của lẽ phải. Đầu tiên, tôi sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía nam. Tất cả những hành vi nhập cảnh trái phép đều bị ngăn chặn và chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình đưa hàng triệu tội phạm nước ngoài trở về đúng nơi họ đến. Chúng tôi sẽ khôi phục chính sách "ở lại Mexico". Tôi sẽ chấm dứt việc bắt rồi thả người nhập cảnh trái phép. Tôi sẽ điều quân đội tới biên giới phía nam để đẩy lùi cuộc xâm lược nguy hiểm vào đất nước chúng ta. Theo các sắc lệnh mà tôi ký hôm nay, chúng tôi sẽ xem các băng đảng là tổ chức khủng bố nước ngoài. Và bằng cách viện dẫn Đạo luật Kẻ thù từ bên ngoài năm 1798, tôi sẽ chỉ đạo chính phủ sử dụng toàn bộ quyền hạn của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các bang để loại bỏ những băng đảng cùng mạng lưới tội phạm nước ngoài gây tội ác tàn khốc trên đất Mỹ. Là Tổng Tư lệnh, tôi không có trách nhiệm nào cao hơn việc bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa và nguy cơ xâm lược. Đó chính là những gì tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ làm điều đó với cấp độ chưa từng thấy trước đây. Tiếp theo, tôi sẽ chỉ đạo tất cả thành viên nội các sử dụng mọi quyền hạn mình có để giải quyết tình trạng lạm phát cao kỷ lục, nhanh chóng giảm chi phí sinh hoạt và giá cả. Cuộc khủng hoảng lạm phát bắt nguồn từ chi tiêu quá mức và giá năng lượng leo thang. Đó là lý do hôm nay tôi cũng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia. Chúng ta sẽ tiếp tục khoan dầu. Nước Mỹ sẽ một lần nữa trở thành quốc gia sản xuất và chúng ta có thứ mà không nước nào có được là kho dầu mỏ cùng khí đốt lớn nhất trên Trái Đất. Chúng ta sẽ sử dụng nó và họ cũng sẽ sử dụng nó. Chúng tôi sẽ giảm giá thành, làm đầy các kho dự trữ chiến lược một lần nữa và trên hết là xuất khẩu năng lượng Mỹ khắp thế giới. Chúng ta sẽ lại là quốc gia giàu có và chính nguồn vàng đen dưới chân sẽ giúp chúng ta làm điều đó. Bằng các hành động của tôi hôm nay, chúng ta sẽ chấm dứt Thỏa thuận Xanh Mới và hủy bỏ "quy định bắt buộc về xe điện", cứu ngành ôtô và giữ đúng lời hứa thiêng liêng của tôi với công nhân ngành ôtô vĩ đại của Mỹ. Nói cách khác, các bạn sẽ có thể mua xe theo ý thích. Chúng ta sẽ sản xuất ôtô tại Mỹ trở lại với tốc độ mà chỉ vài năm trước không ai dám mơ tới. Và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả công nhân ngành ôtô của đất nước vì lá phiếu tín nhiệm của các bạn. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ lớn từ họ. Tôi sẽ lập tức bắt đầu cải tổ hệ thống thương mại để bảo vệ người lao động và các gia đình Mỹ. Thay vì đánh thuế người dân để làm giàu cho quốc gia khác, chúng tôi sẽ đánh thuế quốc gia khác để làm giàu cho người dân. Vì mục tiêu này, chúng tôi đang thành lập Cơ quan Thu thuế Nước ngoài để thu các loại thuế quan. Đây sẽ là dòng tiền khổng lồ chảy từ nước ngoài vào ngân sách của chúng ta. Giấc mơ Mỹ sẽ sớm trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để khôi phục niềm tin và tính hiệu quả cho chính quyền liên bang, chính quyền của tôi sẽ thành lập Ban Hiệu suất Chính phủ hoàn toàn mới. Sau nhiều năm xuất hiện những nỗ lực liên bang nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận một cách vi hiến và bất hợp pháp, tôi sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để lập tức chấm dứt mọi hình thức kiểm duyệt từ chính phủ, khôi phục tự do ngôn luận tại Mỹ. Quyền lực to lớn của chính phủ sẽ không bao giờ bị vũ khí hóa để trấn áp đối thủ chính trị. Đây là điều tôi hiểu rất rõ. Chúng tôi sẽ không cho phép chuyện đó tái diễn. Nó sẽ không bao giờ tái diễn. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta sẽ khôi phục công bằng, bình đẳng và công lý không thiên vị, dựa trên nguyên tắc pháp quyền theo Hiến pháp. Chúng ta sẽ đưa luật pháp và trật tự trở lại các thành phố. Trong tuần này, tôi cũng sẽ chấm dứt chính sách nhằm đưa các yếu tố chủng tộc và giới tính vào mọi khía cạnh của cả lĩnh vực công và tư nhân. Chúng ta sẽ xây dựng một xã hội không phân biệt màu da và dựa trên năng lực. Chính sách chính thức của chính phủ Mỹ từ nay về sau là chỉ có hai giới tính, nam và nữ. Trong tuần này, tôi sẽ phục chức cho tất cả quân nhân phải giải ngũ một cách bất công vì phản đối quy định bắt buộc tiêm vaccine Covid-19, cùng với đó là hoàn trả đầy đủ lương cho họ. Tôi cũng sẽ ký một sắc lệnh nhằm chấm dứt tình trạng các binh sĩ phải chịu ảnh hưởng từ các thuyết chính trị cực đoan và thí nghiệm xã hội trong khi làm nhiệm vụ. Điều này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Lực lượng vũ trang sẽ được tự do tập trung vào nhiệm vụ duy nhất: đánh bại kẻ thù của Mỹ. Giống như năm 2017, chúng ta sẽ một lần nữa xây dựng quân đội mạnh nhất mà thế giới từng chứng kiến. Thành công của chúng ta sẽ được đo lường không chỉ qua những trận thắng, mà còn qua những cuộc chiến chúng ta chấm dứt, và có lẽ quan trọng nhất, là những cuộc chiến chúng ta không bao giờ tham gia. Di sản tôi tự hào nhất sẽ là trở thành người kiến tạo hòa bình và đoàn kết - đó là điều tôi muốn trở thành, một người kiến tạo hòa bình và đoàn kết. Tôi rất vui mừng thông báo rằng hôm qua, một ngày trước khi tôi nhậm chức, các con tin ở Trung Đông bắt đầu được trở về nhà. Nước Mỹ sẽ giành lại vị trí xứng đáng của mình là quốc gia vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất và được tôn trọng nhất trên Trái Đất, truyền cảm hứng cho tất cả và nhận sự ngưỡng mộ từ toàn thế giới. Trong thời gian ngắn sắp tới, chúng tôi sẽ đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ và dùng lại tên của một tổng thống vĩ đại, William McKinley, để đặt cho núi McKinley - nơi cái tên này nên thuộc về và xứng đáng ở đó. Tổng thống McKinley đã làm giàu cho đất nước bằng thuế quan và tài năng của mình. Ông là một doanh nhân thiên bẩm và đã cung cấp cho Teddy Roosevelt nguồn tài chính để thực hiện nhiều công trình vĩ đại, bao gồm Kênh đào Panama. Thật ngớ ngẩn, kênh đào này lại được trao cho Panama sau khi Mỹ đã chi nhiều tiền hơn bất kỳ dự án nào trước đó và mất 38.000 sinh mạng trong quá trình xây dựng. Chúng ta đã bị đối xử rất tệ vì món quà ngớ ngẩn này, điều đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra, và Panama thất hứa với chúng ta. Mục đích của thỏa thuận và tinh thần của hiệp ước đã bị vi phạm. Tàu Mỹ bị tính phí quá cao và không được đối xử công bằng dưới bất kỳ hình thức nào. Tình trạng này xảy ra với cả tàu hải quân Mỹ, và hơn hết, Trung Quốc đang vận hành Kênh đào Panama. Chúng ta không trao nó cho Trung Quốc, mà là cho Panama. Và giờ đây, chúng ta sẽ lấy lại kênh đào đó. Trên hết, thông điệp của tôi gửi đến người dân Mỹ hôm nay là đã đến lúc hành động một lần nữa, với sự dũng cảm, năng lượng và sức sống của nền văn minh vĩ đại nhất lịch sử. Khi giải phóng đất nước, chúng ta sẽ dẫn dắt nó đến những đỉnh cao mới của chiến thắng và thành công. Chúng ta sẽ không bị ngăn cản. Cùng nhau, chúng ta sẽ chấm dứt dịch bệnh mãn tính và bảo vệ con em khỏi nguy cơ bệnh tật, giúp chúng an toàn, khỏe mạnh. Mỹ sẽ một lần nữa coi mình là quốc gia tiếp tục phát triển, không ngừng gia tăng giàu có, mở rộng lãnh thổ, xây dựng các thành phố, nâng cao kỳ vọng và mang lá cờ của mình đến những chân trời mới tươi đẹp. Chúng ta sẽ theo đuổi sứ mệnh lịch sử đến các vì sao, đưa các phi hành gia Mỹ đến cắm quốc kỳ trên sao Hỏa. Khát vọng là nguồn sống của một quốc gia vĩ đại, và ngay lúc này, đất nước chúng ta đang mang trong mình khát vọng lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Không có quốc gia nào như nước Mỹ. Người Mỹ là những nhà thám hiểm, xây dựng, nhà đổi mới, doanh nhân và người tiên phong. Tinh thần tiên phong đã khắc sâu trong trái tim chúng ta. Tiếng gọi của những cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo vang vọng trong tâm hồn mỗi người. Tổ tiên chúng ta đã biến một nhóm thuộc địa nhỏ bé ở rìa lục địa rộng lớn thành nước cộng hòa hùng mạnh, với những công dân phi thường nhất trên Trái Đất. Không ai có thể sánh được. Người Mỹ đã vượt qua hàng nghìn dặm đường hiểm trở và hoang dã. Họ vượt sa mạc, chinh phục núi non, đối mặt với những nguy hiểm không kể hết, khai phá Miền Tây hoang dã, chấm dứt chế độ nô lệ, giải cứu hàng triệu người khỏi ách bạo quyền, đưa hàng tỷ người thoát nghèo, khai thác điện năng, tách nguyên tử, đưa con người lên vũ trụ và đặt vũ trụ tri thức vào lòng bàn tay con người. Nếu cùng hành động, không gì là không thể và không giấc mơ nào chúng ta không thể đạt được. Nhiều người từng nghĩ rằng tôi không thể thực hiện một cuộc trở lại chính trị mang tính lịch sử. Nhưng như các bạn thấy hôm nay, tôi đang đứng đây. Người dân Mỹ đã lên tiếng. Tôi đứng trước các bạn như một minh chứng rằng đừng bao giờ nên tin vào điều bất khả thi. Ở Mỹ, những điều không thể lại chính là những gì chúng ta làm tốt nhất. Từ New York đến Los Angeles, từ Philadelphia đến Phoenix, từ Chicago đến Miami, từ Houston đến đây, thủ đô Washington, đất nước của chúng ta được hình thành và xây dựng bởi các thế hệ người yêu nước, họ đã hy sinh tất cả cho quyền lợi và tự do của chúng ta. Họ là nông dân và binh sĩ, cao bồi và công nhân nhà máy, thợ thép và thợ mỏ, cảnh sát và người tiên phong, những người không bao giờ lùi bước, luôn tiến về phía trước và không để bất kỳ trở ngại nào đánh bại tinh thần hay niềm tự hào của mình. Cùng nhau, họ đã lắp đặt đường sắt, xây dựng các tòa nhà chọc trời, mở ra những tuyến cao tốc vĩ đại, giành chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh thế giới..., và vượt qua mọi thách thức mà họ phải đối mặt. Sau tất cả những gì đã trải qua, chúng ta đang đứng trên ngưỡng cửa của 4 năm vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ. Với sự giúp đỡ của các bạn, chúng ta sẽ khôi phục lời hứa của nước Mỹ và tái xây dựng đất nước chúng ta yêu thương, yêu quý vô cùng. Chúng ta là một dân tộc, một gia đình, và một quốc gia vinh quang dưới sự che chở của Chúa. Vì vậy, xin gửi đến những bậc cha mẹ đang nuôi dưỡng ước mơ cho con cái, và những đứa trẻ đang mơ đến tương lai rằng tôi ở bên các bạn, sẽ chiến đấu và chiến thắng vì các bạn. Chúng ta sẽ chiến thắng chưa từng thấy. Những năm gần đây, đất nước chúng ta đã chịu nhiều tổn thất. Nhưng chúng ta sẽ đưa nó trở lại và làm cho nó vĩ đại trở lại, vĩ đại hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ là một quốc gia không giống bất kỳ quốc gia nào khác, đầy lòng trắc ẩn, sự dũng cảm và tinh thần xuất chúng. Sức mạnh của chúng ta sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến và mang lại một tinh thần đoàn kết mới cho một thế giới vốn đầy giận dữ, bạo lực và hoàn toàn khó đoán. Nước Mỹ sẽ lại được tôn trọng và ngưỡng mộ, với những người có tôn giáo, đức tin và thiện chí. Chúng ta sẽ thịnh vượng. Chúng ta sẽ tự hào. Chúng ta sẽ mạnh mẽ và chúng ta sẽ chiến thắng chưa từng thấy. Chúng ta sẽ không bị khuất phục. Chúng ta sẽ không bị đe dọa. Chúng ta sẽ không gục ngã và không thất bại. Từ hôm nay, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ là một quốc gia tự do, có chủ quyền và độc lập. Chúng ta sẽ đứng lên một cách dũng cảm, sẽ sống đầy tự hào. Chúng ta sẽ mơ những giấc mơ táo bạo, và không gì có thể cản đường bởi chúng ta là người Mỹ. Tương lai là của chúng ta và kỷ nguyên hoàng kim của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Xin cảm ơn. Chúa phù hộ nước Mỹ. Xin cảm ơn tất cả các bạn!