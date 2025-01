Điểm tin Công nghệ 22/1: Thị trường PC toàn cầu: 'Bùng nổ' nhờ AI

Android 16 sẽ có chế độ chia đôi màn hình; Tên mã Google Pixel 11 bị rò rỉ khi Pixel 10a được đồn đoán sẽ phá vỡ mô hình Tensor - Thị trường PC toàn cầu: 'Bùng nổ' nhờ AI Thị trường PC toàn cầu năm 2024 tăng trưởng nhờ sự tích hợp mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Các hãng như Qualcomm, AMD, và Intel ra mắt các giải pháp AI mới, giúp phân khúc PC sôi động trở lại. Laptop tích hợp AI nâng cao chiếm 27% thị trường và dự báo sẽ chiếm gần 60% vào 2025. Theo báo cáo công bố mới đây của Counterpoint Research, thị trường máy tính cá nhân (PC) toàn cầu trong quý 4/2024 tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2024, doanh số PC trên toàn cầu đạt 253 triệu chiếc, tăng 2,6% so với năm 2023. Về lượng PC bán ra năm 2024, Lenovo đứng đầu với 61,8 triệu chiếc. Những vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt thuộc về HP (52,7 triệu), Dell (39,2 triệu), Apple (22,6 triệu) và Asus (17,4 triệu). Theo báo cáo trên, kết quả tích cực này đạt được nhờ vào sức mua mạnh mẽ trong mùa mua sắm cuối năm và chính sách trợ cấp từ Trung Quốc. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đặt hàng máy tính nhằm nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin trước thời hạn ngừng hỗ trợ Windows 10 vào tháng 10/2025. Làn sóng máy tính PC có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng này. Các nhà phân tích của Counterpoint Research nhận định, thị trường PC đang bước vào giai đoạn mới nhờ xu hướng AI ngày càng phát triển. Trong năm 2024, các hãng PC trình làng loạt giải pháp AI, nổi bật là dòng laptop sử dụng chip Snapdragon X Elite của Qualcomm, cùng sự ra mắt ấn tượng của AMD Strix Point và Intel Lunar Lake. Theo báo cáo, Lenovo, Asus và Acer chứng kiến tăng trưởng tốt, trên mức trung bình toàn thị trường. Ngược lại, HP ghi nhận tăng trưởng chậm, còn Apple chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ do doanh số nửa đầu năm 2024 kém khả quan dù đã được cải thiện nhờ dòng Macbook Pro M4 ra mắt vào cuối năm ngoái. Riêng Dell có một năm khó khăn. Nhà phân tích William Li từ Counterpoint Research nhận định, thị phần của các hãng PC trong năm 2024 không có nhiều thay đổi tuy nhiên, cạnh tranh trong phân khúc máy tính tích hợp AI đang “nóng lên” từng ngày khi các nhà cung cấp chip gia tăng với sự gia nhập của Qualcomm, sức hút lớn đến từ AMD, trong khi Intel dần suy giảm. Ngoài ra, một đối thủ tiềm năng với giải pháp dựa trên kiến trúc Arm được dự đoán xuất hiện vào cuối năm nay. “Khả năng các mẫu PC tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) từ Microsoft và các hãng chip sẽ giúp phân khúc PC sôi động trở lại,” ông Li viết trong báo cáo. Về phân khúc máy tính xách tay (laptop), trong năm 2024, những thiết bị tích hợp AI nâng cao (AI Advanced) chiếm 27% tổng thị trường laptop. Theo định nghĩa, đây là những thiết bị có khả năng hỗ trợ người dùng trong việc thực hiện các tác vụ thông minh và tự động hóa (Copilot+PC) với bộ xử lý thần kinh (NPU) mạnh mẽ hoặc các mẫu trang bị GPU Nvidia RTX 3000/4000, có khả năng xử lý hiệu quả các ứng dụng AI thế hệ mới, đặc biệt là Gen AI. Năm 2025, laptop tích hợp AI được dự báo sẽ chiếm gần 60% tổng thị trường. Bên cạnh các thiết bị phân khúc cao cấp (giá trên 1.000 USD), Gen AI sẽ sớm xuất hiện trên những thiết bị tầm trung cả về phần mềm lẫn phần cứng. “Hệ sinh thái AI về phần mềm và ứng dụng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay, với sự phát triển mạnh mẽ của tác nhân AI (AI Agentic),” báo cáo viết. - Ông Trump ký lệnh hoãn việc cấm TikTok ở Mỹ, không bắt Apple, Google và Oracle chịu trách nhiệm pháp lý Tổng thống Donald Trump hôm 20/1 đã ký lệnh hành pháp nhằm hoãn 75 ngày việc thực thi lệnh cấm TikTok ở Mỹ, dự kiến ​​diễn ra TỪ ngày 19/1. Lệnh hành pháp này chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ không thực thi luật "để cho chính quyền của tôi có cơ hội xác định hướng hành động phù hợp với TikTok". Lệnh đó cũng chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ gửi thư cho Apple, Google và Oracle, những công ty hợp tác với TikTok, nêu rằng "không có vi phạm luật và không có trách nhiệm pháp lý với bất kỳ hành động nào xảy ra trong khoảng thời gian đã được nêu trên". Apple và Google cung cấp ứng dụng TikTok thông qua App Store và Google Play. Trong khi Oracle cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho TikTok ở Mỹ. Khi được hỏi lệnh về TikTok có tác dụng gì, Tổng thống Trump trả lời: "Chỉ đơn giản là cho tôi quyền yêu cầu bán nó hoặc đóng cửa nó", đồng thời nói thêm rằng ông cần phải đưa ra quyết định. - Android 16 sẽ có chế độ chia đôi màn hình Có nguồn tin tiết lộ, Android 16 sẽ có chế độ chia đôi màn hình giống như OxygenOS của OnePlus. Theo báo cáo của Android Authority, Android 16 hiện đang trong giai đoạn Developer Preview. Bản xem trước dành cho nhà phát triển mới nhất của Android 16 bao gồm một hệ thống đa nhiệm lấy cảm hứng từ Open Canvas của OnePlus. Đây sẽ là cải tiến thú vị dành cho các thiết bị màn hình lớn và có thể gập lại vì Open Canvas của OnePlus được xem là công cụ đa nhiệm tốt nhất hiện nay. Theo đó, Android 16 có thể cho phép người dùng mở ba ứng dụng cạnh nhau trên máy tính bảng. Trong hệ thống của OnePlus, hai ứng dụng chiếm 90% màn hình, trong khi ứng dụng thứ ba hiển thị trong 10% còn lại. Chỉ cần chạm nhẹ vào cửa sổ nhỏ hơn là có thể thấy rõ, chuyển đổi bố cục mượt mà. Google dường như đang thử nghiệm một cách tiếp cận tương tự trong Android 16. Mã được thấy trong Android 16 DP2 đề cập đến chế độ chia đôi màn hình đang được phát triển. Mishaal Rahman của Android Authority đã cố gắng đưa tính năng này hoạt động trên thiết bị Pixel của mình, mặc dù tính năng vẫn chưa sẵn sàng và hiện tại không chia đôi ứng dụng đúng cách. Tính năng này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và vẫn chưa chắc chắn rằng có thể phát hành trên Android 16 không. Nếu hoàn thành kịp thời, nó có thể được sử dụng trên tất cả điện thoại, máy tính bảng Android và các nhà sản xuất như Samsung có thể đặc biệt tận dụng các tính năng này cho thiết bị gập ngang dạng sách. Dự kiến, Android 16 sẽ được phát hành vào nửa đầu năm nay. - ‘Kẻ hủy diệt’ iPhone 16 Pro: Cấu hình ‘siêu khủng’, chống nước, pin 5.850 mAh, sạc 100W, camera chất lượng, giá gần 19 triệu đồng Honor Magic7 Pro là smartphone gây ấn tượng mạnh với thiết kế sang trọng, vi xử lý Snapdragon 8 Elite cao cấp, cùng hệ thống camera tele 200MP hỗ trợ công nghệ AI hiện đại. Khách hàng mua Honor Magic7 Pro có 4 màu sắc để lựa chọn gồm Moon Shadow Gray, Snow White, Sky Blue và Velvet Black. Máy cạnh tranh trực tiếp với iPhone 16 Pro, Xiaomi 15 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra… Giá niêm yết các phiên bản cụ thể như sau: Phiên bản RAM 12GB/ROM 256GB: 5.699 Nhân dân tệ (tương đương 18,69 triệu đồng). Phiên bản RAM 16GB /ROM 512GB: 6.199 Nhân dân tệ (20,33 triệu đồng). Phiên bản RAM 16GB /ROM 1TB: 6.699 Nhân dân tệ (21,97 triệu đồng). Honor Magic7 Pro sở hữu ngoại hình thời thượng với khung viền kim loại được bo cong nhẹ ở các cạnh, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và chắc chắn. Điểm nhấn nổi bật là cụm camera tròn với hệ thống 4 ống kính được sắp xếp đối xứng, tạo nên vẻ ngoài tinh tế và hiện đại hơn so với Magic6 Pro. - Tên mã Google Pixel 11 bị rò rỉ khi Pixel 10a được đồn đoán sẽ phá vỡ mô hình Tensor Tên mã Google Pixel 11 bị rò rỉ với chủ đề gấu, trong khi Pixel 10a có thể tiếp tục sử dụng chip Tensor G4 thay vì G5 để giảm chi phí sản xuất. Điều này có thể giúp duy trì giá thành hợp lý. Tên mã cho dòng điện thoại Google Pixel 11 đã được tiết lộ, và một chủ đề mới mẻ, liên quan đến chú gấu, sẽ được sử dụng trong năm 2026. Trong khi đó, Google có thể sẽ sử dụng chip Tensor G4 trên dòng Pixel 10a như một giải pháp tiết kiệm chi phí. Theo thông tin từ Android Authority, các tên mã của những chiếc điện thoại Google sẽ ra mắt vào năm 2026 được cho là như sau: Pixel 10a: “stallion” hoặc “STA5” Pixel 11: “cubs” hoặc “4CS4” Pixel 11 Pro: “grizzly” hoặc “CGY4” Pixel 11 Pro XL: “kodiak” hoặc “PKK4” Pixel 11 Pro Fold: “yogi” hoặc “9YI4” Đây là những tên mã mà Google sẽ sử dụng để phân loại các phiên bản điện thoại, bắt đầu từ Pixel 6, khi công ty ngừng dùng các loài cá làm tên mã. Trước đây, tên mã của các dòng Pixel thường gắn liền với các loài động vật, từ chim, mèo, chó, bò sát, đến ngựa và hiện tại là gấu. Điều này cũng cho thấy rằng Google tiếp tục duy trì mô hình phân chia sản phẩm thành các phiên bản điện thoại cơ bản/giá rẻ, hai mẫu Pro và một phiên bản điện thoại gập cao cấp, bắt đầu từ Pixel 9 và có khả năng tiếp tục với Pixel 11. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong báo cáo lần này là Google đang xem xét liệu có nên trang bị chip Tensor G5 tùy chỉnh hoàn toàn cho dòng điện thoại tầm trung Pixel 10a hay không, hay tiếp tục sử dụng Tensor G4, một sản phẩm do Samsung thiết kế. Chip Tensor G4 đã được ra mắt cùng với dòng Pixel 9 vào năm 2024 và dự kiến sẽ xuất hiện trên Pixel 9a vào năm 2025. Lý do Google cân nhắc việc giữ lại chip Tensor G4 thay vì chuyển sang G5 chủ yếu được cho là vì chi phí sản xuất. Tensor G5 là một con chip có kích thước lớn hơn, điều này có thể làm tăng chi phí sản xuất, khiến nó trở thành một lựa chọn đắt đỏ hơn cho các dòng điện thoại tầm trung. Vì thế, nếu Google quyết định sử dụng Tensor G4 trên Pixel 10a, đây có thể là một biện pháp để giữ giá thành sản phẩm ở mức hợp lý. Một câu hỏi quan trọng là liệu giá của chip Tensor G4 có giảm trong năm 2026 khi quá trình sản xuất đã ổn định, từ đó giúp giảm giá thành của dòng Pixel 10a. Trong bối cảnh giá của các sản phẩm dòng A-Series của Google đã tăng dần qua các năm, sự thay đổi này có thể sẽ giúp giảm nhẹ gánh nặng về giá cho người tiêu dùng. Mặc dù thông tin về những chiếc điện thoại này vẫn còn khá xa và chưa hoàn thiện, nhưng nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý trong những năm tới khi các dòng Pixel mới được phát hành.