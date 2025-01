Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/1 - Champions League: Feyenoord vs Bayern Munich, PSG vs Man City, Arsenal vs Dinamo Zagreb, Real vs RB Salzburg

Tâm điểm của loạt trận Champions League đêm nay là cuộc đụng độ PSG vs Man City. Lịch thi đấu ASEAN Club Championship - 18h00 ngày 22/1: Bảng A - Thanh Hóa vs Svay Rieng - 19h30 ngày 22/1: Bảng A - Shan United vs BG Pathum United - 20h00 ngày 22/1: Bảng A - Terengganu vs PSM Makassar Lịch thi đấu Champions League - 00h45 ngày 23/1: Leipzig vs Sporting - 00h45 ngày 23/1: Shakhtar Donetsk vs Brest - 03h00 ngày 23/1: Feyenoord vs Bayern Munich - 03h00 ngày 23/1: PSG vs Man City - 03h00 ngày 23/1: AC Milan vs Girona - 03h00 ngày 23/1: Arsenal vs Dinamo Zagreb - 03h00 ngày 23/1: Real Madrid vs RB Salzburg - 03h00 ngày 23/1: Sparta Prague vs Inter - 03h00 ngày 23/1: Celtic vs Young Boys Lịch thi đấu Europa League - 22h30 ngày 22/1: Besiktas vs Athletic Club Nhận định: - 03h00 ngày 23/1: Feyenoord vs Bayern Munich Trên bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League, Bayern Munich đang đứng thứ 10 với 12 điểm, hiệu số +9. Trong khi đó, Feyenoord xếp thứ 18 với 10 điểm và hiệu số -1. Bayern vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa để giành vé trực tiếp vào vòng sau vì hiện tại họ đang kém Top 8 1 điểm. Bayern Munich đang thể hiện sức mạnh đáng sợ với chuỗi 5 trận toàn thắng ở các giải đấu. Tại Bundesliga họ vẫn dẫn đầu BXH Bundesliga với 4 điểm nhiều hơn đội nhì bảng. Hai trận gần nhất họ thắng 5-0 và 5-1. Với phong độ hiện tại và lực lượng vượt trội, Bayern Munich được dự đoán sẽ kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Hai đội mới gặp nhau hai lần tại Champions League với kết quả Bayern thắng 1 và hòa 1, đó là mùa giải 2001 mà Bayern lên ngôi vô địch. Đội hình dự kiến: Feyenoord: Wellenreuther; Bueno, Trauner, Hancko, Smal; Stengs, Zechiel, Milambo; Moussa, Gimenez, Paixao Bayern Munich: Neuer; Laimer, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sane; Kane - 03h00 ngày 23/1: PSG vs Man City Vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng là không tương xứng với tên tuổi lẫn tiềm lực. Man City đứng thứ 22 còn PSG là 25. Cơ hội đi tiếp của cả hai ngày càng ít đi vì thi đấu không thành công. PSG bước vào trận đấu với phong độ ấn tượng, khi bất bại trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận thắng liên tiếp. Man City đang trải qua một mùa giải không như ý. Họ thi đấu nhạt nhòa, thiếu ổn định ở cả trong nước lẫn Champions League. Tại sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa này, thầy trò Pep chỉ có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. PSG có lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, nhưng Manchester City vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách đang chiếm ưu thế về đối đầu khi thắng 4, hòa 2, chỉ thua 1 ở 7 lần chạm trán giữa hai đội. PSG sẽ không có sự phục vụ của Dembele, Marquinhos, Mbaye vì chấn thương. Tân binh mới đến từ Napoli là Kvaratskhelia không thể thi đấu vì quy định của UEFA không cho phép. Đội hình dự kiến: PSG: Donnarumma; Hakimi, Pacho, Hernandez, Mendes; Ruiz, Vitinha, Lee; Dembele, Ramos, Barcola. Man City: Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland. - 03h00 ngày 23/1: Arsenal vs Dinamo Zagreb Ở Champions League, Arsenal đã tiến được một bước dài trong hành trình giành vé vào giai đoạn knock-out. Sau 2 thắng lợi tưng bừng trước Sporting Lisbon (5-1) và Monaco (3-0), Từ vị trí thứ 7 Arsenal đã lọt vào top 3 vòng phân hạng. Chỉ phải tiếp đón Dinamo Zagreb kém mình tới 21 bậc trên BXH không phải là thử thách lớn với Arsenal. Dinamo Zagreb bước vào trận này với phong độ khá bất ổn, gần nhất là trận hòa không bàn thắng trước Celtic. Họ hiện đang xếp thứ 24 tại vòng phân hạng Champions League, nằm trong khu vực tranh chấp suất play-off. Trong 4 lần gặp nhau trước đây, Arsenal thắng đến 3 lần. Sẽ là bất ngờ nếu đội bóng của HLV Mikel Arteta không kiếm trọn 3 điểm trên sân nhà. Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard. Dinamo Zagreb: Zagorac, Théophile-Catherine, Ristovski, Bernauer, Pierre-Gabriel, Rog, Baturina, Kacavenda, Pjaca, Spikic, Kulenovic. - 03h00 ngày 23/1: Real Madrid vs RB Salzburg Việc Real đến lúc này mới có 9 điểm và xếp thứ 20 quả thực gây ‘choáng’. Khoảng cách giữa Los Blancos với vị trí thứ 25 của PSG chỉ là 2 điểm, vì thế họ cần phải giành chiến thắng trong 2 lượt trận còn lại nếu muốn đảm bảo một vị trí trong Top 24, qua đó giành vé tham dự vòng play-off. Nhưng thầy trò HLV Ancelotti còn hạnh phúc chán so với đối thủ đến từ Áo. Salzburg không thắng ở 5/6 trận đấu gần đây và đứng thứ 5…từ dưới lên. Real Madrid luôn chơi rất tốt khi bị dồn vào thế chân tường, họ có đội hình, kinh nghiệm vượt trội so với Salzburg, lại được chơi trên sân nhà. Los Blancos đủ khả năng để thắng đẹp đối thủ. Đội hình dự kiến: Real Madrid: Courtois; Garcia, Rudiger, Asencio, Vazquez; Valverde, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Diaz; Mbappe Salzburg: Blaswich; Morgalla, Baidoo, Mellberg, Terzic; Yeo, Capaldo, Bidstrup, Nene; Daghim, Gloukh