Tỷ giá USD hôm nay (21-1): Đồng USD lao dốc sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21-1): Rạng sáng 21-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.341 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,26%, xuống mức 108,08. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã giảm mạnh vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dừng áp dụng thuế quan mới cùng với các báo cáo cho thấy bất kỳ loại thuế mới nào cũng sẽ được áp dụng theo cách có chừng mực. Đây là “phao cứu trợ lớn” đối với các loại tiền tệ khác. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Theo đó, lễ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ đã diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 20-1 giờ Washington D.C. (0 giờ ngày 21-1 giờ Hà Nội). Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Tổng thống Mỹ thứ 47 Donald Trump đã công bố các trường hợp khẩn cấp trong nhập cư và năng lượng, cũng như các chính sách đối ngoại trong thời gian tới. Tuy nhiên, chỉ có một đề cập ngắn gọn về chính sách thuế quan. Phản ứng trên thị trường diễn ra nhanh chóng, với chỉ số DXY giảm 1,2% vào phiên giao dịch vừa qua, mức giảm hằng ngày mạnh nhất kể từ cuối năm 2023. Chỉ số này hiện đang neo ở mức 108,08, ngay trên mức hỗ trợ 107,70. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR tăng lên mức 1,0416 USD, sau khi tăng 1,4% và kiểm tra mức kháng cự quan trọng tại mốc 1,0435 USD. EU là khu vực xuất khẩu ròng hàng hóa sang Mỹ, với thặng dư thương mại đáng kể và được coi là mục tiêu chính cho chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Sau bài phát biểu nhậm chức Tổng thống Mỹ, cả hai đồng AUD và NZD, hai loại tiền tệ thuộc những quốc gia mở cửa và phụ thuộc nhiều vào thương mại, đã tăng khoảng 1,5%. Trong khi đó, đồng USD có mức tăng tương đối so với đồng yên Nhật, đạt mốc 155,63 sau khi giảm 0,4% trong phiên giao dịch vừa qua. Đồng yên đã tăng vào tuần trước do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Thị trường lãi suất Mỹ gặp những chi phối nhất định, một phần là do kỳ nghỉ Ngày Martin Luther King Jr, cùng với tâm lý lo ngại từ chính sách thuế quan, hạn chế nhập cư và cắt giảm thuế được dự đoán có thể gây ra nguy cơ lạm phát tăng nóng trở lại. Thị trường vẫn chưa định giá cho một đợt cắt giảm lãi suất khác từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho đến tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay, với mức cắt giảm tổng cộng khoảng 40 điểm cơ bản cho đến cuối năm nay. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm có khả năng giảm từ 4,623% khi giao dịch tại Tokyo được nối lại. Dự kiến Tổng thống Donald Trump sẽ ký một loạt sắc lệnh hành pháp và hành động hành pháp ngay trong ngày 20-1 (giờ địa phương) sau khi tuyên thệ nhậm chức. Điều này có khả năng sẽ tác động tới thị trường tiền tệ. Tỷ giá USD hôm nay, 21-1: Đồng USD lao dốc sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 21-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.341 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.110 đồng

25.500 đồng

Vietinbank

24.980 đồng

25.490 đồng

BIDV

25.120 đồng

25.480 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.781 đồng – 26.284 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.436 đồng

26.830 đồng

Vietinbank

25.462 đồng

26.962 đồng

BIDV

25.661 đồng

26.906 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 148 đồng – 164 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,41 đồng

166,36 đồng

Vietinbank

158,12 đồng

167,82 đồng

BIDV

157,75 đồng

166,31 đồng

