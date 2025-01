Vì sao Kinh thánh thường được sử dụng trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Nghi thức đặt tay lên Kinh thánh và đọc lời tuyên thệ khi các Tổng thống Mỹ nhậm chức không phải là quy định bắt buộc mà chỉ là truyền thống. Hiến pháp Mỹ không buộc các vị tổng thống Mỹ phải dùng quyển Kinh thánh để tuyên thệ. Lúc 23h30 đêm 20/1 theo giờ Việt Nam, Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ sẽ đặt tay lên cuốn Kinh thánh và tuyên thệ nhậm chức. Vì sao Kinh thánh có vai trò quan trọng trong lễ nhậm chức Tổng thống? Với 76% dân số theo Kito giáo (hơn phân nửa theo Tin Lành, gần 30% theo Công giáo), Kinh thánh chính là ấn phẩm đại chúng và thiêng liêng nhất ở Mỹ, hầu như mỗi gia đình đều có. Kinh thánh được sử dụng trong lễ nhậm chức như biểu tượng, chứng giám cho lòng trung thành và ái quốc của người được lựa chọn, là ‘nguồn mạch Thánh ý’ và ‘kho tàng khôn ngoan để tìm thấy bình an và hạnh phúc’. Tranh vẽ buổi tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống tiên khởi George Washington, phía xa là tháp chuông nhà thờ St.John tại New York Truyền thống này bắt đầu từ tổng thống tiên khơi George Washington khi ông nhậm chức ngày 30/2/1789 tại tòa thị chính ở thành phố New York. Khi đó, ông đã yêu cầu sử dụng một cuốn Kinh thánh như một biểu chứng thiêng liêng về lòng trung thành và ái quốc, tinh thần phụng sự nước Mỹ. Một cuốn Kinh thánh được đưa đến từ nhà thờ St.John cách đó không xa. Cuốn kinh được mở ra ở một trang ngẫu nhiên, Washington đặt tay lên, đọc lời tuyên thệ và kết thúc bằng một nụ hôn lên trang sách, giống như các linh mục/mục sư thường thực hiện sau bài đọc. Bìa cuốn Kinh thánh được cho là đã sử dụng trong lễ tuyên thệ của Goerge Washington Kể từ đó, các đời Tổng thống Mỹ khi tuyên thệ nhậm chức đều thực hiện nghi thức này dù Hiến pháp Mỹ không quy định. Cuốn Kinh thánh tại nhà thờ St.John mà Washington tuyên thệ trở thành lựa chọn phổ biến trong suốt lịch sử nhậm chức tổng thống ở Mỹ, được rất nhiều người kế nhiệm ông sử dụng trong lễ nhậm chức: Warren G. Harding, Dwight D. Eisenhower, Jimmy Carter, và George H. W. Bush. Tuy nhiên, Kinh thánh của Công giáo và Tin lành (hai nhánh lớn nhất của Kito giáo) cũng có những khác biệt nhất định trong cách dịch từ tiếng Hebrew dù nội dung là tương đồng nên các Tổng thống theo nhánh nào thường sử dụng ấn bản của nhánh đó. Tổng thống Donald Trump sử dụng hai cuốn Kinh thánh trong lễ nhậm chức năm 2017 Theo danh sách các cuốn kinh thánh mà Ủy ban Liên hiệp Quốc hội Mỹ về Lễ nhậm chức (JCCIC), cơ quan chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các lễ nhậm chức tổng thống từ khi được thành lập năm 1901, cũng không quy định rõ ấn bản nào. Môt vài đời Tổng thống khi tuyên thệ đã đặt thêm kinh thánh của gia đình phía trên. Năm 2001, khi Tổng thống George W. Bush nhậm chức, ông đã yêu cầu sử dụng cuốn sách tại nhà thờ St.John nhưng đúng lúc trời mưa, ông lo ngại cuốn sách thiêng liêng này bị hư hại nên đã sử dụng thêm cuốn kinh thánh của gia đình. Năm 2017, Donald Trump cũng sử dụng Kinh thánh Lincoln để trong hộp bảo vệ cùng cuốn kinh thánh mà mẹ ông đã tặng vào năm 1955, hai ngày trước sinh nhật 9 tuổi của Tổng thống Mỹ. Tổng thống Joe Biden nhậm chức năm 2021 Cựu tổng thống Dwight D. Eisenhower gây chú ý khi sử dụng cuốn kinh thánh cá nhân "West Point" đặt trên Kinh thánh Washington để tuyên thệ nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu tiên năm 1953. Những người tuyên thệ trên hai cuốn Kinh thánh còn có Harry Truman, Richard Nixon. Cũng có những Tổng thống chỉ sử dụng cuốn Kinh thánh của gia đình. Theo các ghi chép của Mỹ, điều này nhằm thể hiện tình yêu gia đình để nhấn mạnh tình yêu tổ quốc. Tổng thống John F. Kennedy từng sử dụng kinh thánh của mẹ mẹ ông để tuyên thệ năm 1961. Trong cả hai lần tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống vào năm 2009 và 2013, Biden đều sử dụng cuốn kinh thánh gia đình có từ năm 1893. Đây cũng là cuốn kinh thánh được Biden sử dụng mỗi lần tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ. Cuốn kinh thánh này dày gần 13 cm và có hình cây thánh giá trên bìa. Khi nhậm chức Tổng thống ngày 20/1/2021, ông đã sử dụng cuốn sách này. Tại Thư viện Quốc hội Mỹ vẫn lưu giữ cuốn Kinh thánh do Tổng thống Abraham Lincoln sử dụng trong lễ nhậm chức năm 1861. Người thứ hai sử dụng cuốn này chính là Barack Obama, trong cả hai lần tuyên thệ năm 2009 và 2017. Nhưng ở lần thứ hai ông đã ‘bonus’ thêm cuốn kinh Martin Luther King Jr, mục sư nổi tiếng đấu tranh vì quyền của người da màu. Tranh vẽ buổi tuyên thệ nhậm chức của Abraham Lincoln và cuốn Kinh thánh đã được Barack Obama sử dụng trong cả hai lần nhậm chức Vì Hiến pháp không quy định nên không phải Tổng thống nào cũng đặt bàn tay lên Kinh thánh. Theo JCCIC, Tổng thống John Quincy Adam đã tuyên thệ với một cuốn sách luật vào năm 1825. Năm 1901, Mỹ không có Tổng thống trong vòng 12 giờ do William McKinley bị mưu sát, người nhậm chức thay thế là phó tổng thống Theodore Roosevelt đã tuyên thệ mà không có Kinh thánh. Chuyện tương tự cũng xảy ra khi John F. Kennedy bị ám sát năm 1963, người thay thế là Lyndon Johnson cũng không sử dụng kinh thánh trong lễ nhậm chức. Chi tiết đặc biệt là lúc này ông đang ở trên chiếc Air Force 1 nổi tiếng và lễ nhậm chức tổ chức ngay trong phòng hội thảo. Cùng theo Công giáo như người tiền nhiệm, để thay thế, ông Johnson đã sử dụng một cuốn Sách Lễ Roma có trong phòng của Tổng thống Kennedy trên máy bay. Tổng thống Johnson tuyên thệ trên Air Force 1 với cuốn Sách lễ Roma Những Tổng thống không sử dụng Kinh thánh khi tuyên thệ còn có Thomas Jefferson và Calvin Coolidge, Theodore Roosevelt