Ông Trump thay đổi kế hoạch nhậm chức vào phút chót

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo lễ nhậm chức của ông sẽ diễn ra bên trong Điện Capitol, thay vì ngoài trời, do thời tiết cực đoan. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty). "Một đợt lạnh giá như ở Bắc Cực đang quét qua đất nước. Tôi không muốn thấy mọi người bị thương dưới bất kỳ hình thức nào. Vì vậy, tôi đã ra lệnh đọc diễn văn nhậm chức, cùng với những lời cầu nguyện và các bài phát biểu khác, tại Tòa nhà Rotunda của Điện Capitol", Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/1. Ông nhắn nhủ: "Đây sẽ là một trải nghiệm rất đẹp cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với lượng lớn khán giả truyền hình! Trong mọi trường hợp, nếu bạn quyết định đến, hãy mặc ấm vào nhé!". Như vậy, đây là lần đầu tiên trong vòng 40 năm qua, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong nhà. Lần gần nhất lễ nhậm chức được chuyển vào trong nhà vì giá lạnh là vào năm 1985 khi Tổng thống đảng Cộng hòa Ronald Reagan tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai. Nhiệt độ ngoài trời khi đó khoảng -29 độ C đến -23 độ C. Ông Trump sẽ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1 tới, thời điểm dự báo lạnh -7 độ C hoặc thấp hơn nữa. Ông Trump cho biết những người ủng hộ có thể xem buổi lễ trên màn hình bên trong Capital One Arena, một địa điểm tổ chức bóng rổ và khúc côn cầu chuyên nghiệp ở trung tâm thành phố Washington với sức chứa 20.000 người. Tổng thống đắc cử Trump thông báo thêm, cuộc diễu hành tổng thống dự kiến có sự tham gia của các ban nhạc diễu hành và các nhóm khác tiến từ Đại lộ Pennsylvania đến Nhà Trắng, sẽ được chuyển sang Capital One Arena. Hiện chưa rõ cuộc diễu hành sẽ được tổ chức bên trong địa điểm thể thao như thế nào. Sự thay đổi này có nghĩa là sẽ không có sự so sánh về quy mô đám đông của ông Trump với các lễ nhậm chức trước đó. Sau lễ tuyên thệ đầu tiên vào năm 2017, ông Trump đã tức giận trước thông tin truyền thông cho rằng đám đông theo dõi lễ nhậm chức của ông ở National Mall nhỏ hơn nhiều so với đám đông trong lễ nhậm chức đầu tiên của cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2009. Sự thay đổi trong kế hoạch sẽ làm giảm đáng kể số lượng người có thể trực tiếp đến xem buổi lễ. Nhiều người trong số hơn 220.000 khách đã mua vé dự kiến đến xem từ khuôn viên Điện Capitol sẽ không thể xem lễ tuyên thệ bên trong tòa nhà. Ngoài ra, 250.000 thành viên công chúng không có vé được dự đoán sẽ đứng tại National Mall để dự buổi lễ ngoài trời, theo giấy phép do Cơ quan Công viên Quốc gia cấp cho ủy ban nhậm chức của ông Trump. Chỉ một phần nhỏ trong số đó sẽ được sắp xếp vào khán đài Capital One Arena. Trong phần lớn lịch sử Mỹ, các tổng thống thắng cử vào đầu tháng 11 sẽ phải đợi đến ngày 4/3 năm sau mới tuyên thệ nhậm chức. Tu chính án thứ 20, ban hành năm 1933, đã dời ngày nhậm chức sang 20/1. Buổi lễ theo truyền thống có sự tham dự của các thành viên quốc hội, các thẩm phán của Tòa án Tối cao, các cựu tổng thống và phu nhân cùng với các đại sứ nước ngoài và bất kỳ vị khách đặc biệt nào được Tổng thống đắc cử mời.