Điểm tin Kinh doanh 22/1: Giá vàng: Đồng loạt tăng mạnh 500-900 nghìn đồng/lượng

Chứng khoán lạc quan, Bitcoin 'nín thở' sau lễ nhậm chức của ông Trump; Giao dịch chứng khoán phiên 21/1: Nhà đầu tư giao dịch cầm chừng - Giá vàng: Đồng loạt tăng mạnh 500-900 nghìn đồng/lượng Giá vàng thế giới hôm 21/1 tăng vọt trong bối cảnh chỉ số USD giảm sâu, giao dịch 2.723,4 USD/ounce. Trong nước, cả vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đều ghi nhận mức tăng ấn tượng. Vàng miếng SJC niêm yết bán ra ở mức 87,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 86,8 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch sáng 21/1, giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh trở lại. Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ ngày 20/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 85,4-87,4 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 85,1 triệu đồng/lượng, bán ra 86,8 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng lần lượt ở chiều mua vào và chiều bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 85,4 triệu đồng/lượng và bán ra 87,4 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 900 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và chiều bán so mức kết phiên hôm 20/1, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 85,3-86,9 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 85,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 87 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 800 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 12 giờ ngày 20/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 21,4 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.723,4 USD/ounce. Giá vàng trên sàn quốc tế tăng vọt trong bối cảnh đồng USD lao dốc mạnh. Chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế rớt xuống sát 108 điểm. Mặt khác, vàng đón nhận lực mua do tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố nhậm chức vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam). Những quyết sách của tân tổng thống được ký ngay sau khi nhậm chức, sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của vàng trong thời gian tiếp theo. Giới phân tích nhận định, nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến thị trường vàng nhiều biến động hơn vì một số chính sách của ông có thể dẫn tới lạm phát gia tăng, biến vàng trở thành kênh giao dịch hấp dẫn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc chính sách thuế quan gây lạm phát của ông Trump có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Việc FED rút ngắn chu kỳ nới lỏng có thể hỗ trợ đồng USD và tạo ra một số biến động trên thị trường kim loại quý, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Ông Trump đã nói về mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, theo Goldman Sachs, vàng có khả năng được miễn thuế quan rộng rãi. Ngân hàng này chỉ dự báo khoảng 10% khả năng thuế quan 10% sẽ được áp dụng đối với vàng trong vòng 12 tháng tới. Dự báo hướng đi của giá vàng trong năm nay, Trưởng phòng chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Saxo Bank nói rằng, kim loại quý này sẽ vẫn là tài sản trú ẩn an toàn quan trọng trong năm 2025 trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng tăng, mối lo ngại về nợ toàn cầu gia tăng, đặc biệt là ở Mỹ. - Chứng khoán lạc quan, Bitcoin 'nín thở' sau lễ nhậm chức của ông Trump Các chỉ số chứng khoán trên toàn cầu đều duy trì đà tăng tích cực sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, giới đầu tư tiền số vẫn đang chờ đợi chính sách mới. Dù thị trường Mỹ tạm nghỉ giao dịch nhân ngày Martin Luther King Jr., hôm nay vẫn là một ngày bận rộn của thị trường thế giới với lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump và hàng loạt sắc lệnh hành pháp được ban hành, theo tờ Barron's. Chứng khoán toàn cầu tiếp tục đà tăng sau khi ông Trump chính thức trở lại Nhà Trắng. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản khép lại ngày giao dịch với mức tăng 1,2%, trong khi Hang Seng tại Hong Kong tăng 1,8%. Tại châu Âu, DAX của Đức và FTSE 100 tại Anh đều tăng nhẹ trong phiên đầu ngày. Hợp đồng tương lai của các chỉ số lớn tại Mỹ như Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận mức tăng 0,1%. Đà tăng của thị trường còn được củng cố nhờ lợi suất trái phiếu giảm mạnh vào tuần trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ mức 4,8% hôm thứ Ba xuống 4,63% vào cuối tuần. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng giảm còn 4,291%. Mức lợi suất thấp hơn khiến trái phiếu kém hấp dẫn hơn so với cổ phiếu, tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán. Trong khi đó, ngành tiền mã hóa đặt kỳ vọng vào các cam kết của ông Trump, bao gồm việc xây dựng kho dự trữ Bitcoin quốc gia, cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty crypto, và thành lập hội đồng chuyên trách về tiền mã hóa. Đáng chú ý, ông Trump cũng ra mắt một loại tiền mã hóa mang thương hiệu cá nhân, đạt giá trị thị trường hơn 8 tỷ USD vào thứ Hai, dù đang làm dấy lên những câu hỏi liên quan đến đạo đức. Dù vậy, thị trường vẫn đang dao động khi nhà đầu tư "nín thở" chờ đợi các thông báo cụ thể về những chính sách liên quan. Sau bài phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống, giá Bitcoin hiện duy trì quanh mức 102.000 USD, thấp hơn đỉnh 107.000 USD đạt được vào ban đêm, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. - Chứng khoán SSI ước lãi hơn 3,5 nghìn tỷ đồng Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, Công ty Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) có doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 2.259 tỷ đồng và 547 tỷ đồng. Tính cả năm, doanh thu đạt 8.704 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất đạt 3.536 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch. Ngày 20/1, Công ty Chứng khoán SSI công bố kết quả kinh doanh các mảng hoạt động chính trong quý 4/2024. Theo đó, mảng dịch vụ chứng khoán ghi nhận doanh thu hơn 904 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,5% trong tổng doanh thu. Kế đến, nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt doanh thu 334 tỷ đồng, giảm 14% (so với cùng kỳ năm 2023). Nghiệp vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 571 tỷ đồng, tăng 30%. Dư nợ cho vay margin đạt hơn 21,8 nghìn tỷ đồng, tăng 48,7% so với thời điểm cuối năm 2023, nâng mức doanh thu cho vay ký quỹ cả năm đạt 2.079 tỷ đồng, tăng 32,6%. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.043 tỷ đồng, tăng 4,3% và chiếm 50% vào tổng doanh thu hoạt động. Lũy kế cả năm 2024, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 3.985 tỷ đồng, tăng 27%. Danh mục đầu tư nhìn chung không có nhiều biến động lớn, tập trung vào nhóm tài sản thu nhập cố định do các tổ chức tín dụng phát hành. Doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính ghi nhận 111 tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng doanh thu, nâng mức doanh thu cả năm đạt 501 tỷ. Đây là mảng kinh doanh truyền thống dựa trên quy mô tổng tài sản, quan hệ với các định chế tài chính và môi trường lãi suất từng thời điểm. Tại thời điểm 31/12/2024, SSI có tổng tài sản 72.539 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 25.967 tỷ đồng, tăng lần lượt 5,9% và 15% so với thời điểm cuối năm 2023. - Giao dịch chứng khoán phiên 21/1: Nhà đầu tư giao dịch cầm chừng Thị trường có thêm một phiên không rõ xu hướng, thanh khoản duy trì ở mức thấp, trong bối cảnh dịp nghỉ Tết Âm lịch đến gần. Trong phiên hôm 20/1, thị trường sau ít phút mở cửa rung lắc đã bật lên và vượt mốc 1.250 điểm nhờ đà tăng nhẹ của các nhóm trụ cột bank – chứng – thép. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn rất yếu và khi lực cung dâng lên, dù không lớn nhưng cũng đủ khiến VN-Index hạ độ cao, thậm chí còn lùi về dưới tham chiếu trước khi bật tăng về cuối phiên, đóng cửa tăng điểm không đáng kể. Thanh khoản thị trường càng cận kề dịp nghỉ tết càng suy yếu, với giá trị giao dịch trên sàn HOSE phiên này chưa đạt tới 10.000 tỷ đồng. Bước sang phiên giao dịch sáng 21/1, vẫn là nhịp tăng điểm ngay khi mở cửa của VN-Index, nhưng sức bật khiêm tốn, khi chỉ số nhích đôi chút đã dần hạ độ cao và lùi về dưới tham chiếu khi bảng điện tử đảo chiều, thanh khoản vẫn dừng lại ở mức thấp. Chốt phiên, sàn HOSE có 140 mã tăng và 208 mã giảm, VN-Index giảm 2,03 điểm (-0,16%), xuống 1.247,52 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 219,4 triệu đơn vị, giá trị 4.979,3 tỷ đồng, tương đương so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 48,3 triệu đơn vị, giá trị 1.059,7 tỷ đồng. Nhóm bluechip phân hóa mạnh, nhưng lại gần như ít thay đổi về giá, trong đó ở chiều hướng tăng, cổ phiếu SSB là mã duy nhất nhích hơn 1% lên 18.200 đồng, trong khi VJC, VIC, MSN, FPT, STB tăng không đáng kể. Trái lại, cũng chỉ duy nhất một mã giảm hơn 1% là HDB xuống 22.750 đồng, khớp lệnh cao nhất rổ VN30 khi có hơn 5,8 triệu đơn vị. Phản ánh sự ảm đạm chung của thị trường, các mã vừa và nhỏ cũng đa phần hoạt động kém. Chỉ lác đác một vài cái tên đáng nhắc đến như TVB tăng trần +6,9% lên 8.200 đồng, khớp hơn 0,23 triệu đơn vị; TDC +6,4% lên 11.600 đồng, khớp 0,55 triệu đơn vị; D2D +5% lên 36.000 đồng, khớp 0,17 triệu đơn vị; YEG +5% lên 14.850 đồng, khớp 1,64 triệu đơn vị, ITD +4,9% lên 15.000 đồng, khớp 0,17 triệu đơn vị; TRC +4,5% lên 65.500 đồng, khớp 0,25 triệu đơn vị. Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index sau khi bật lên vào đầu phiên cũng đã hạ dần độ cao sau đó, nhưng vẫn duy trì được sắc xanh cho đến khi kết phiên. Chốt phiên, sàn HNX có 68 mã tăng và 69 mã giảm, HNX-Index tăng 0,48 điểm (+0,22%), lên 222,17 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 25,8 triệu đơn vị, giá trị 371,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,34 triệu đơn vị, giá trị 11,3 tỷ đồng. Giao dịch cũng khá ảm đạm, ngoài SHS vượt trội so với phần còn lại khi có hơn 11,6 triệu đơn vị khớp lệnh, nhích 3,3% lên 12.400 đồng. Theo sau là CEO và MST với 1,46 triệu và 3,09 triệu đơn vị, giá cổ phiếu ít thay đổi, thì không còn mã nào khớp hơn 1 triệu đơn vị. Trong đó, PVS, IDJ, C69, PLC tăng nhẹ, các cổ phiếu VC4, VFS, DTD, TIG giảm nhẹ, và VTZ, MBS, TNG đứng tham chiếu. Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index sau phần lớn giao dịch đầu phiên sáng rung lắc trên vùng giá cao thì cũng đã yếu đi và lùi về dưới tham chiếu. Chốt phiên sáng, UpCoM-Index giảm 0,07 điểm (-0,08%), xuống 92,73 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 22,8 triệu đơn vị, giá trị 293,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,05 triệu đơn vị, giá trị 28 tỷ đồng. Cổ phiếu nổi bật trong số những cái tên hút giao dịch nhất là BOT khi tăng trần +14,3% lên 3.200 đồng, khớp 0,76 triệu đơn vị. Các cổ phiếu khác đáng chú ý còn KVC +7,1% lên 1.500 đồng, khớp 1,28 triệu đơn vị và AAH +5,7% lên 3.700 đồng, khớp lệnh cao nhất với 3,04 triệu đơn vị. - Đồng meme $TRUMP rớt giá một nửa sau ngày ông Trump nhậm chức Tạo cơn sốt ngay sau khi phát hành, meme coin $TRUMP từng vọt lên 75 USD, giá trị vốn hóa 15 tỷ USD ngày hôm qua. Tuy nhiên, hiện tại, meme coin này đã rớt giá hơn một nửa. Sáng 21/1/2025, meme $TRUMP chỉ còn giao dịch ở mức giá hơn 32,45 USD/TRUMP, giảm tới 83,4% so với mức đỉnh 75 USD/TRUMP ngày hôm qua. Giá trị vốn hóa cũng giảm từ đỉnh 15 tỷ USD xuống còn 6,7 tỷ USD. Meme coin $TRUMP do ông Trump ra mắt trước thềm nhậm chức đã gây cơn sốt. Các sàn giao dịch lớn như Binance, Coinbase, và Kraken, tất cả đều nhanh chóng công bố kế hoạch niêm yết $TRUMP. Trang web chính thức của $TRUMP tiết lộ rằng 200 triệu token đã được phát hành và dự kiến sẽ bổ sung thêm 800 triệu token trong ba năm tới. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nền tảng giao dịch cùng chiến lược tận dụng “Kinh tế chú ý” đã thúc đẩy sự bùng nổ giá trị của đồng tiền này. Tuy vậy, sau một ngày ông Trump nhậm chức, giá trị meme coin này giảm mạnh. Tương tự, meme coin $MELANIA của phu nhân Tổng thống mỹ Melania Trump cũng rớt giá mạnh từ đỉnh 13,64 USD/MELANIA ngày hôm qua xuống còn 3,7 USD/MELANIA hiện tại.