Bản tin Xe cộ 22/1: Thị trường ô tô Việt Nam phục hồi trong năm 2024

Vespa 946 có thêm phiên bản Tết Ất Tỵ 2025; Hãng xe tải Hino bị phạt vì gian lận khí thải - Thị trường ô tô Việt Nam phục hồi trong năm 2024 Với mức tăng trưởng hai con số trong năm 2024, thị trường ô tô Việt Nam cho thấy dấu hiệu khởi sắc sau khi sụt giảm 25% vào năm 2023. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), lượng ô tô tiêu thụ trên toàn thị trường tháng 12/2024 đạt 31.598 chiếc. Con số này giảm 29% so với tháng 11 và giảm 18% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này đã được dự đoán trước bởi tháng 12 vừa qua là thời điểm chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ hết hiệu lực. Dẫu vậy với tác động tích cực từ 3 tháng được ưu đãi trước đó, tình hình chung cả năm của thị trường ô tô Việt Nam vẫn cho thấy dấu hiệu khả quan. Cụ thể, VAMA cho biết tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường trong năm 2024 ước tính đạt 340.142 xe, tăng 12,6% so với năm trước đó. Kết quả này phản ánh sự phục hồi đáng kể của thị trường ô tô Việt Nam sau khi sụt giảm tới 25% vào năm 2023. Con số 340.142 xe nêu trên bao gồm doanh số của 17 thành viên VAMA và số xe nhập khẩu của một số hãng ngoài hiệp hội. Trong đó có 172.730 ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, giảm 4,8% so với năm trước. Dù giảm nhưng kết quả này phần nào vẫn cho thấy sự khởi sắc ở nhóm ô tô nội địa khi xét việc chính sách ưu đãi phí trước bạ từ Chính phủ năm 2024 chỉ áp dụng trong 3 tháng, bằng một nửa so với năm trước đó. Ở chiều ngược lại, nhóm xe nhập khẩu trong năm 2024 đạt doanh số 167.412 chiếc, tăng trưởng đến 38,8% so với năm 2023. Kết quả này có được nhờ vào sự nỗ lực của các hãng với những chương trình giảm giá mạnh tương đương với ưu đãi của xe lắp ráp trong nước. Thực tế cũng phản ánh rằng không ít mẫu ô tô thuộc nhóm bán chạy nhất thị trường là xe nhập khẩu. Bao gồm Mitsubishi Xpander (trừ bản MT), Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Ford Everest. Bên cạnh VAMA, liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor) cũng công bố báo cáo doanh số đạt 67.168 chiếc trong năm 2024. Con số này giảm nhẹ so với mức 67.450 chiếc của năm 2023. Trong khi đó, nhà sản xuất ô tô Việt NamVinFast công bố đã bán 87.000 xe tại thị trường nội địa trong cả năm 2024. Trong số này bao gồm 32.000 xe VF 5 cùng 25.000 xe VF 3. Đáng chú ý, mẫu VF 3 mới chỉ được bàn giao trong 5 tháng cuối của năm 2024. Cộng dồn các số liệu của VAMA, TC Motor và VinFast, doanh số của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2024 ước tính đạt khoảng 495.000 xe, tương đương trung bình hơn 40.000 xe mỗi tháng. Đây chưa phải là con số cuối cùng, bởi còn rất nhiều thương hiệu như Audi, Mercedes-Benz, Volvo hay các hãng Trung Quốc không công bố báo cáo doanh số. Với nền tảng tăng trưởng hai con số ở năm 2024, thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhiều tín hiệu khả quan. - Vespa 946 có thêm phiên bản Tết Ất Tỵ 2025 Phiên bản Vespa 946 kỷ niệm Tết Ất Tỵ được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 888 chiếc trên toàn cầu. Piaggio vừa chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt Vespa 946 Snake 2025 với số lượng giới hạn 888 chiếc trên toàn cầu, nhằm kỷ niệm tết Ất Tỵ 2025. Đây là phiên bản tiếp theo của dòng xe tay ga hạng sang Vespa 946 với chủ đề 12 con giáp, sau các mẫu Vespa 946 Rabbit và Vespa 946 Dragon được giới thiệu những năm trước. Mang màu sơn xanh lam ánh kim độc đáo, Vespa 946 Snake gợi lên hình ảnh những cảnh quan tuyết trắng và vẻ đẹp lạnh giá của băng tuyết. Điểm nhấn là các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ da rắn, thể hiện qua phần tay lái và yên xe. Chủ đề “rắn” còn được nhấn mạnh bởi hình ảnh rắn mạ chrome 3D trên nắp bình xăng và chắn bùn. Động cơ và trang bị của phiên bản kỷ niệm Tết Ất Tỵ không khác biệt các mẫu Vespa 946 còn lại. Xe dùng động cơ xi-lanh đơn làm mát bằng không khí có dung tích 125cc hoặc 155cc, tích hợp hệ thống khởi động điện. Phanh ABS 2 kênh là trang bị tiêu chuẩn, bình xăng có dung tích 8 lít. Vespa 946 Snake sẽ được giới thiệu trong chuyến lưu diễn toàn cầu, khởi đầu tại Rome, sau đó đến Galeries Lafayette Champs-Elysées tại Paris. - Hãng xe tải Hino bị phạt vì gian lận khí thải Hãng xe tải Hino đang phải đối mặt với mức phạt lên tới 1,6 tỷ USD do gian lận thử nghiệm khí thải. Trang Motor1 đưa tin, Hino Motors - một công ty chuyên sản xuất động cơ cùng với xe tải thương mại hạng nặng và hạng trung, đang phải đối mặt với mức phạt có tổng số tiền lên tới 1,6 tỷ USD. Nguyên nhân tới từ việc hãng xe này đã nộp dữ liệu kiểm tra khí thải CO2 gian lận và sai lệch của khoảng 120.000 động cơ diesel cho Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA). Trong tổng số tiền phạt bao gồm 236,5 triệu USD tiền phạt dân sự nộp cho bang California, 525 triệu USD nộp cho chính quyền Mỹ và 521,7 triệu USD tiền phạt hình sự cùng các chi phí liên quan khác. Ông Satoshi Ogiso, CEO của Hino Motors cho biết: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện gây ra cho khách hàng và các bên liên quan. Để ngăn chặn sự tái diễn của vấn đề này, chúng tôi đã thực hiện các cải cách trên toàn công ty, bao gồm những cải tiến có ý nghĩa đối với văn hóa nội bộ, hoạt động giám sát và thực hành tuân thủ của chúng tôi". Mức phạt hình sự này là mức cao nhất tại Mỹ kể từ khi Volkswagen bị phát hiện gian lận khí thải diesel cách đây gần một thập kỷ. Kể từ đó, nhiều nhà sản xuất ô tô đã bị phát hiện vi phạm quy định dưới nhiều hình thức, cả ở Mỹ và nước ngoài. - Peugeot 2008 bản nâng cấp chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam Trang chính thức của Peugeot Việt Nam vừa hé lộ hình ảnh mẫu xe Peugeot 2008 bản nâng cấp mới chuẩn bị ra mắt khách hàng Việt trong thời gian tới. Dựa vào hình ảnh hé lộ, có thể đoán được mẫu xe sắp ra mắt chính là Peugeot 2008 bản nâng cấp mới. Điều này hoàn toàn hợp lý khi phiên bản hiện hành trình làng tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2020. Hình ảnh Peugeot 2008 bản nâng cấp trên trang chính thức của Peugeot Việt Nam chỉ hé lộ phần đầu xe, với cụm đèn định vị LED dạng ba răng nanh sư tử được kéo dài, đèn chiếu sáng LED với ba bóng tách biệt. Thêm vào đó, xe cũng có logo mới của hãng, thay cho logo con sư tử đời cũ. Chưa rõ sự thay đổi trong thiết kế ở những vị trí khác, nhưng tại thị trường nước ngoài, phần đèn hậu cũng được tái thiết kế. Bên cạnh đó ở nội thất, xe cũng được nâng cấp nhẹ với vật liệu vải mới, cụm đồng hồ i-Cockpit kích thước 10 inch sử dụng giao diện mới. Tất cả những phiên bản đều lắp màn hình cảm ứng kích thước 10 inch cho hệ thống thông tin giải trí. Tại thị trường nước ngoài, Peugeot 2008 bản nâng cấp có tới ba tùy chọn động cơ gồm: máy xăng, xăng lai điện và chạy điện hoàn toàn. Hiện chưa rõ xe sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam có các thay đổi này hay không. Mẫu Peugeot 2008 tại Việt Nam hiện đang sử dụng động cơ xăng 1.2L tăng áp cho công suất 133 mã lực, hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. - Suzuki e Vitara 2025 chỉ từ 602 triệu đồng có về Việt Nam? Theo dự đoán, mẫu croosover Suzuki e Vitara 2025 sẽ có giá khởi điểm khoảng 2 triệu Rupee (khoảng 602 triệu đồng) ở thị trường Ấn Độ. Vào hồi tháng 11/2024, hãng Suzuki đã chính thức giới thiệu mẫu SUV điện đầu tiên của mình mang tên e Vitara ở thị trường châu Âu. Đến nay, tại triển lãm Auto Expo 2025 hiện đang diễn ra tại Ấn Độ, mẫu SUV Suzuki e Vitara 2025 chạy điện này đã ra mắt thị trường châu Á. Cũng trong triển lãm này, hãng Suzuki đã công bố thêm thông tin về e Vitara mới. Được phát triển dựa trên khung gầm dạng ván trượt do hai hãng Suzuki và Toyota cùng nhau phát triển, mẫu SUV điện Suzuki e Vitara này sở hữu mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 143 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 192,5 Nm ở bản thấp. Ở bản cao, xe sở hữu mô-tơ điện mạnh 173 mã lực và 192,5 Nm. Bên cạnh đó, Suzuki e Vitara 2025 còn dùng cụm pin có dung lượng 49 kWh ở bản thấp và 61 kWh ở bản cao. Cả hai phiên bản của xe đều được trang bị pin lithium-sắt-photphat (LFP) do hãng xe Trung Quốc BYD phát triển.