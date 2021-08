Những lợi ích quý giá bất ngờ của loại quả mọng giúp bảo vệ tim mạch và giảm huyết áp

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị một chế độ ăn uống lành mạnh. Trong đó lưu ý tiêu thụ nhiều loại thức ăn từ thực vật bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại hạt và ít natri, chất béo bão hòa và đường bổ sung. Nên hạn chế ăn thịt đỏ.

"Chế độ ăn kiêng được khuyến nghị này sẽ có những lợi ích sức khỏe tim mạch khác, chẳng hạn như giảm cholesterol LDL, do thành phần chất dinh dưỡng rất lành mạnh của nó" Kris-Etherton nói.

Ăn thực phẩm giàu flavonoid, giảm nguy cơ bệnh tật và tăng tuổi thọ

SKĐS - Một nghiên cứu mới có sự tham gia của hơn 50.000 người trong khoảng thời gian 2 thập kỷ đã cho thấy, ăn thực phẩm giàu flavonoid có thể ngăn chặn bệnh tật và kéo dài cuộc sống.

