Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp

Chủ tịch Quốc hội mong rằng, qua Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ. Theo đó sẽ hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số, khởi nghiệp... Sáng 21/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Diễn đàn do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại thành phố Cần Thơ - trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực ĐBSCL. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu (Ảnh: Bảo Kỳ). Việt Nam xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt kỷ lục trong năm 2024 Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, việc tổ chức Diễn đàn Nghị viện về Hợp tác Pháp ngữ và Hội nghị Ban Chấp hành APF lần này một lần nữa khẳng định sự chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác đa phương; đồng thời cho thấy sự ưu tiên, quan tâm và tham gia của Việt Nam đối với các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu; sự đoàn kết, đồng hành vì sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ và các quốc gia thành viên. Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam vừa bước qua năm 2024 với rất nhiều thành quả ấn tượng: tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, quy mô kinh tế đạt hơn 470 tỷ USD; lạm phát được kiểm soát dưới 4%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ghi nhận kỷ lục gần 800 tỷ USD, trong đó có 62 tỷ USD từ ngành nông nghiệp; đầu tư nước ngoài thu hút gần 40 tỷ USD, trong đó vốn FDI thực hiện trên 25 tỷ USD; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định. "Trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, nông nghiệp đã là trụ đỡ của nền kinh tế. Nhờ đầu tư vững chắc cho nông nghiệp, Việt Nam đã không chỉ tự đảm bảo an ninh lương thực mà còn cung cấp nông sản cho thế giới. Năm 2024, xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt kỷ lục, trong đó xuất khẩu gạo trên 9 triệu tấn, đạt giá trị khoảng 5,7 tỷ USD. Hướng đến mốc 100 năm thành lập nước, Việt Nam đặt mục tiêu bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với mong muốn về một kỷ nguyên dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao. Để làm được điều này, chúng tôi đang tập trung quyết tâm chính trị cao, tiến hành nhiều giải pháp cải cách mạnh mẽ và đột phá chiến lược, khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước", Chủ tịch Quốc hội cho biết. Các đại biểu tham dự Diễn đàn (Ảnh: Nguyễn Quang). Mở ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững Cũng theo người đứng đầu Quốc hội, Diễn đàn Nghị viện về Hợp tác Pháp ngữ hôm nay là một trong những hoạt động của nghị viện Pháp ngữ sau Hội nghị Thượng đỉnh Paris. Quốc hội Việt Nam mong muốn thông qua hoạt động này góp phần thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ, theo đó khuyến khích, ủng hộ các hoạt động hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số, khởi nghiệp, thúc đẩy đối tác công - tư; quảng bá tiếng Pháp, thúc đẩy đa dạng văn hóa; và nhấn mạnh quyết tâm của các nước Pháp ngữ trong việc thực hiện phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa nỗ lực tăng trưởng, xóa đói nghèo và bảo vệ môi trường. "Với chức năng và vai trò từ vị thế của cơ quan lập pháp, các nghị viện và cá nhân các nghị sĩ đóng vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các mục tiêu này. Diễn đàn hôm nay sẽ là dịp để các đại biểu tham dự thảo luận về các ý tưởng và hành động của các nghị viện thành viên Pháp ngữ nhằm thúc đẩy nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh đồng thời phải ứng phó với biến đổi khí hậu; để các nghị sĩ chia sẻ những bài học, kinh nghiệm hay trong xây dựng chính sách, pháp luật để phát triển nông nghiệp bền vững vì mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy các hành động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ bao gồm 3 phiên thảo luận về: Hợp tác giữa các nước Pháp ngữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững; Cộng đồng Pháp ngữ với vấn đề an ninh lương thực; Chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia và hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Diễn đàn diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/1 với điểm nhấn là dự kiến thông qua Tuyên bố Cần Thơ về thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.