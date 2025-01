Giá vàng hôm nay 21/1/2025: Nhẫn trơn tăng kỷ lục, vàng SJC lên 87,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 21/1/2025 trong nước nhẫn trơn tăng kỷ lục 1,35-1,2 triệu đồng (mua - bán), vàng miếng SJC leo lên 87,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới đảo chiều giảm nhẹ sau khi tăng mạnh trong ngày ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ. Chiều nay, giá vàng thế giới đảo chiều đi xuống. Lúc 14h32' hôm nay (ngày 21/1, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.718,1 USD/ounce, giảm 7,5 USD/ounce so với trưa nay. Trưa nay, giá vàng thế giới vượt xa mốc 2.700 USD/ounce. Lúc 11h30' hôm nay (ngày 21/1, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.725,6 USD/ounce, tăng thêm 15,2 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước chiều nay vẫn được một số thương hiệu điều chỉnh tăng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji chiều nay nâng giá mua - bán vàng nhẫn 9999 lên mức 85,75-87,2 triệu đồng/lượng, tăng thêm 450 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt hơn 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán so với sáng nay. Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được điều chỉnh tăng lên mức 85,2-86,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 100 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán ra so với mức niêm yết sáng nay. Đầu giờ chiều nay, giá vàng 9999 của SJC tiếp tục được điều chỉnh tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng, lên mức 85,5-87,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng trong nước sáng nay liên tục được điều chỉnh tăng. Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đầu giờ sáng nay nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 84,9-86,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán ra so với kết phiên hôm qua. Đến 9h13', Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 85-86,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 100 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán ra so với đầu giờ sáng. Tới 10h50', giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC lại được nâng lên mức 85,1-86,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 100 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán ra. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đầu giờ sáng nay cũng kéo giá mua - bán vàng nhẫn 9999 lên mức 84,9-86,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua. Đến 11h05', Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji lại tăng giá mua - bán vàng nhẫn 9999 lên mức 85,3-86,9 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua. Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 85.200.000 +600.000 86.900.000 +600.000 Doji 85.750.000 +1.350.000 87.200.000 +1.200.000 Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật chiều 21/1 Mở cửa phiên giao dịch 21/1, giá vàng 9999 của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, lên mức 85,2-87,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến 10h50', Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá vàng 9999 lên mức 85,4-87,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán ra so với đầu giờ sáng. Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 10h50' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 11h05' như sau: Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 85.500.000 +600.000 87.500.000 +600.000 Doji Hà Nội 85.400.000 +500.000 87.400.000 +500.000 Doji TP.HCM 85.400.000 +500.000 87.400.000 +500.000 Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật chiều 21/1 Tỷ giá trung tâm ngày 21/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.336 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên giao dịch trước. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (21/1) được niêm yết phổ biến ở mức 25.110 đồng/USD (mua vào) và 25.500 đồng/USD (bán ra). Lúc 8h33' hôm nay (ngày 21/1, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.710,4 USD/ounce, tăng 38,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.733,8 USD/ounce. Sáng 21/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 84,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 20/1, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.671,9 USD/ounce, tăng 0,26% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.745,5 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 20/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng nhẹ do tâm lý thận trọng trước thời điểm ông Donald Trump nhậm chức tổng thống thứ 47 của Mỹ. Giới đầu tư đang kỳ vọng vàng sẽ là nơi trú ẩn an toàn khi những bất ổn chính trị diễn ra ngay sau khi Nhà Trắng có chủ nhân mới. Những quyết sách của tân tổng thống được ký ngay sau khi nhậm chức, sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của vàng trong thời gian tiếp theo. Giới chuyên gia cho biết, nhà đầu tư lo ngại nhất về các quyết sách liên quan đến thuế nhập khẩu hàng hóa vào Mỹ sẽ giúp đồng USD tăng mạnh, khiến vàng mất động lực. Vàng tăng nhẹ trước thời điểm Nhà Trắng có chủ nhân mới. Ảnh: HH Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho rằng vàng đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Thời gian qua, vàng được hỗ trợ bởi lực cầu từ giới đầu tư cùng các ngân hàng trung ương và điều này sẽ không thay đổi. Ông lạc quan rằng, mục tiêu 3.000 USD/ounce trong năm nay là hoàn toàn có thể đạt được. Trong ngắn hạn, Grady nhận định rằng, việc xác định hướng đi giá vàng là rất khó khăn do phụ thuộc rất nhiều vào chính sách thuế quan của ông Trump. Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, dự đoán giá vàng sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong năm 2025 bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục mua vào, và lãi suất của Mỹ giảm, có thể khuyến khích giới đầu tư tham gia vào thị trường vàng. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 20/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 84,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 84,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,9 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,6-86,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,4-86 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Ông Michael Langford, Giám đốc đầu tư tại Scorpion Minerals, cho biết, những bất ổn gia tăng từ chính quyền mới và các chính sách, đang khiến vàng trở thành kênh giao dịch hấp dẫn trong ngắn hạn. Ông dự báo, giá vàng có thể đạt mức 3.200 USD/ounce trong năm nay. Theo Ross Norman, CEO của Metals Daily, giá vàng giao ngay trung bình là 2.888 USD/ounce trong năm 2025, với mức cao nhất là 3.175 USD/ounce và mức thấp nhất là 2.630 USD/ounce. Các chuyên gia phân tích của CPM Group - tập đoàn chuyên nghiên cứu hàng hóa và quản lý tài sản lớn toàn cầu đưa ra dự báo, giá vàng sẽ đạt mốc 2.800 USD/ounce trong ngắn hạn và khuyên người tham gia thị trường nên mua vào khi giá giảm.