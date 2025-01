5 lợi ích sức khỏe bất ngờ của mứt vỏ bưởi

Mứt vỏ bưởi, một món ăn truyền thống phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Mứt vỏ bưởi không chỉ là một món ăn truyền thống mà còn là nguồn dưỡng chất quý giá, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như hỗ trợ giảm cân, cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol. Ảnh: Canva. Dưới đây là 5 lợi ích sức khỏe của mứt vỏ bưởi: Hỗ trợ giảm cân và đốt mỡ Vỏ bưởi giàu chất xơ hòa tan như pectin, giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó kiểm soát lượng calo tiêu thụ. Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, pectin còn hỗ trợ giảm tích tụ mỡ ở vùng bụng bằng cách cải thiện quá trình chuyển hóa lipid. Việc sử dụng mứt vỏ bưởi không đường hoặc ít đường là cách lành mạnh để kiểm soát cân nặng, đặc biệt trong dịp Tết. Cải thiện tiêu hóa Mứt vỏ bưởi chứa các hợp chất có tác dụng kích thích tiết dịch tiêu hóa và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Theo Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, chất xơ trong vỏ bưởi giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và cải thiện tình trạng khó tiêu thường gặp trong dịp Tết. Hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL) Vỏ bưởi có chứa flavonoid và pectin, hai chất quan trọng giúp giảm mức cholesterol xấu trong máu. Nghiên cứu từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) chỉ ra rằng việc bổ sung pectin từ thực phẩm như vỏ bưởi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mứt vỏ bưởi ít đường là một món ăn vặt vừa ngon vừa tốt cho tim mạch, hỗ trợ duy trì sức khỏe lâu dài. Chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch Vỏ bưởi rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Các hợp chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi như naringin còn bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào và quá trình lão hóa sớm. Nghiên cứu từ Tạp chí Quốc tế về Dinh dưỡng và Chuyển hóa cho thấy flavonoid trong vỏ bưởi có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Mứt vỏ bưởi không đường hoặc ít đường là lựa chọn phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường, giúp thỏa mãn vị giác mà không làm tăng đường huyết đột ngột. Lưu ý khi sử dụng mứt vỏ bưởi: Chọn loại ít đường: Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe, hãy chọn mứt vỏ bưởi không đường hoặc sử dụng các chất tạo ngọt tự nhiên như stevia. Sử dụng điều độ: Mặc dù mứt vỏ bưởi mang lại nhiều lợi ích, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây tăng calo.