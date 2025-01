Lý do nên uống nước lý gai vào mùa đông

Nước lý gai (amla) là một thức uống tốt cho sức khỏe, đặc biệt trong mùa đông. Nước lý gai (amla) là một thức uống rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong mùa đông. Ảnh - AI: Ngọc Thùy Lý gai giúp giảm ho và đau họng Tiến sĩ Dixa Bhavsar Savaliya- bác sĩ chuyên khoa Ayurveda (hệ thống y học Hindu truyền thống Ấn Độ), vào mùa đông, cơ thể chúng ta cần nhiều chất dinh dưỡng hơn. Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống và kết hợp hoạt động thể chất, điều cần thiết là phải phòng ngừa mắc các vấn đề sức khỏe theo mùa như cảm lạnh, ho và nghẹt mũi… “Quả lý gai (amla) là một trong những lựa chọn phù hợp vào mùa lạnh nhờ những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại”, Tiến sĩ Dixa Bhavsar Savaliya nói. Quả amla tốt cho tóc, giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa gãy, rụng. Mùa đông dễ khiến tóc trở nên khô và yếu, nước amla có thể giúp duy trì độ ẩm cho tóc, ngăn ngừa tóc khô và chẻ ngọn. Cùng quan điểm, nhà dinh dưỡng Nupuur Patil - người sáng lập Nupuur Patil Fitness (Mumbai, Ấn Độ) - cho biết, không khí mùa đông lạnh và khô có thể ảnh hưởng đến da, dẫn đến khô và xỉn màu. Uống nước amla có thể hỗ trợ trẻ hóa làn da và thúc đẩy làn da khỏe mạnh, rạng rỡ. Bên cạnh đó, sức khỏe đường tiêu hóa có thể bị suy yếu hơn do thay đổi chế độ ăn uống vào mùa lạnh, quả amla giúp điều trị chứng ợ nóng, đầy hơi hoặc vấn đề về dạ dày để hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Amla cũng chứa hàm lượng vitamin C rất cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và cảm lạnh, thường gặp vào mùa đông. Vitamin C còn giúp cơ thể chống lại sự oxi hóa và vi khuẩn. “Đặc tính chống viêm của amla đặc biệt có lợi cho sức khỏe hô hấp, giúp làm giảm các tình trạng như ho và đau họng. Tốt cho mắt vì có chứa vitamin A”, nhà dinh dưỡng Nupuur Patil khẳng định. Uống nước lý gai vào mùa đông giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các bệnh theo mùa, nuôi dưỡng làn da, duy trì sức khỏe hô hấp và hỗ trợ tiêu hóa một cách tự nhiên. Lưu ý Tiến sĩ Dixa Bhavsar Savaliya lưu ý rằng, vì amla có tính mát, những người bị ho và cảm lạnh nên luôn dùng nó với mật ong. Lý gai tính chua, vì vậy những người bị đau khớp cũng nên tránh nó vì ăn đồ chua có thể gây đau khớp.