7 thực phẩm giàu vitamin B12 giúp làn da khỏe, đẹp

Dưới đây là 7 loại thực phẩm giàu vitamin B12, được chứng minh qua các nghiên cứu khoa học uy tín, giúp bạn sở hữu làn da khỏe, đẹp. Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B12 vào chế độ ăn không chỉ giúp tăng cường sức khỏe làn da mà còn mang lại vẻ đẹp rạng ngời, tự nhiên. Ảnh ghép: Huyền Trang. Cá hồi Cá hồi là nguồn cung cấp vitamin B12 và omega-3 tuyệt vời. Theo nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, omega-3 trong cá hồi giúp giảm viêm da, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da. Vitamin B12 kết hợp với protein trong cá hồi cũng giúp cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da. Thịt bò nạc Thịt bò nạc chứa hàm lượng vitamin B12 cao cùng với kẽm và sắt – những dưỡng chất quan trọng giúp làn da luôn sáng khỏe. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sự kết hợp của vitamin B12 và kẽm trong thịt bò giúp tăng cường sản xuất collagen, ngăn ngừa lão hóa và hỗ trợ chữa lành tổn thương da. Trứng gà Trứng gà không chỉ giàu vitamin B12 mà còn chứa biotin và protein, hai thành phần quan trọng giúp da mịn màng và giảm tình trạng khô ráp. Theo nghiên cứu từ Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), việc tiêu thụ trứng thường xuyên giúp duy trì sự cân bằng độ ẩm tự nhiên của da và giảm nguy cơ bong tróc. Sữa và các sản phẩm từ sữa Sữa, phô mai và sữa chua là nguồn cung cấp vitamin B12 dễ hấp thụ. Một nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Anh Quốc chỉ ra rằng, việc bổ sung sữa vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp làm dịu tình trạng viêm da, đồng thời cải thiện sắc tố da, giúp da sáng mịn tự nhiên. Hàu và hải sản Hàu là một loại thực phẩm chứa lượng lớn vitamin B12, kẽm và selenium – các dưỡng chất giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại. Ăn hàu thường xuyên giúp làm giảm nguy cơ viêm da, tăng cường khả năng tái tạo tế bào da và cải thiện sức đề kháng tự nhiên của da. Gan động vật Gan bò hoặc gan gà chứa lượng vitamin B12 rất cao, đồng thời giàu sắt và vitamin A, hai thành phần quan trọng cho sức khỏe làn da. Theo WHO, gan động vật giúp ngăn ngừa tình trạng da xanh xao do thiếu máu, đồng thời cung cấp dưỡng chất giúp da hồng hào và rạng rỡ hơn. Ngũ cốc tăng cường vitamin B12 Đối với người ăn chay, ngũ cốc tăng cường vitamin B12 là lựa chọn lý tưởng để bổ sung dưỡng chất mà không cần sử dụng thực phẩm động vật. Việc tiêu thụ ngũ cốc giàu vitamin B12 kết hợp với các vitamin nhóm B khác giúp tăng cường tuần hoàn máu và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Tầm quan trọng của vitamin B12 với làn da: Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe da thông qua cơ chế cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ sản xuất tế bào mới. Theo Tạp chí Da liễu Lâm sàng Quốc tế, thiếu vitamin B12 có thể gây ra tình trạng khô da, xuất hiện đốm sắc tố và giảm khả năng tự chữa lành của da.