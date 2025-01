Chủ tịch nước: Lo Tết đầm ấm cho nhân dân các đảo vùng biển Tây Nam Tổ quốc

Sáng 14/1, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương tới thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là trên các tuyến biển đảo, địa bàn trọng điểm. Chất lượng, hiệu quả, khả năng hoạt động sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ được nâng lên, góp phần quan trọng bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo. Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN). Sau khi nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua. Chủ tịch nước chỉ rõ 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước với nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước; là năm "tăng tốc, bứt phá, về đích", phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc và đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo hướng Tây Nam của Tổ quốc tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 44-NQ/TW của Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN). Chủ tịch nước đề nghị các lực lượng luôn nêu cao cảnh giác, nhận thức rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động nắm bắt tình hình, sớm phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tỉnh táo, xử lý chuẩn xác những tình huống phức tạp trên biển theo đúng phương châm, đối sách; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, những giải pháp "đúng", "trúng" bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu nhằm quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển; bảo vệ các hoạt động dầu khí và khai thác tài nguyên biển, các hoạt động kinh tế biển; phòng, chống tội phạm và xử lý có hiệu quả tàu cá ngư dân Việt Nam sang vùng biển nước ngoài đánh cá bất hợp pháp. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo và công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ, giúp đỡ ngư dân, nhất là trên các vùng biển, đảo xa bờ, tạo điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển kết hợp tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng với đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trong của việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh theo đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trương, đối sách giải quyết những vấn đề còn tồn tại trên vùng biển Tây Nam. Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN). Mặt khác, Chủ tịch nước yêu cầu, tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đặc biệt, các đồng chí phải quan tâm, chăm lo xây dựng nguồn lực con người, cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng học tập, vươn lên làm chủ trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; có ý chí quyết tâm "Dám đánh, biết đánh, quyết đánh và niềm tin chiến thắng mọi hình thái chiến tranh thế hệ mới". Chủ tịch nước cũng lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2025, đồng thời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, ngành chăm lo Tết cho nhân dân ở trên địa bàn đóng quân, với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em trên các đảo của vùng biển Tây Nam được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn; không để ai bị bỏ lại phía sau. Trước thềm năm mới xuân Ất Tỵ 2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc và đang làm nhiệm vụ trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và thành công. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng những món quà động viên ý nghĩa cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc.