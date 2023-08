Nhóm ngư phủ trộm vàng, nấu lại thành thỏi để cất giấu

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin về việc tiệm vàng Minh Đức do ông Phạm Minh Đức (44 tuổi, ngụ ấp Liên Hoa, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) làm chủ, bị trộm lấy đi tiền vàng, giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Qua trích xuất 4 camera của tiệm vàng, công an ghi nhận có ít nhất 3 người đeo khẩu trang, bao tay, đội nón, mang theo công cụ cạy phá cửa đột nhập vào tiệm vàng.

Kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện cửa, hàng rào có dấu cạy, cắt... Công an thu giữ được một kìm bấm, 2 cây xà beng, một cây dao và một số vật dụng khác do các đối tượng bỏ lại.