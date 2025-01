Loạt dự án BĐS ở Bình Dương ‘đóng băng’ nhiều năm được gỡ vướng

UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức phê duyệt đơn giá đất cho 3 dự án bất động sản (BĐS) nằm giáp ranh với TPHCM. Việc phê duyệt đơn giá đất giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đây là vướng mắc cốt lõi mà các chủ đầu tư dự án bất động sản “đau đầu” thời gian qua. Ngày 14/1, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã phê duyệt đơn giá đất để tính nghĩa vụ tài chính cho khu đất thuộc dự án Khu nhà ở Phát Khang do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phát Khang thực hiện tại phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An). Thời điểm định giá đất được xác định vào tháng 1/2022, với diện tích đất ở đô thị là 8.265 m2. Đây là khu đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, với đơn giá bình quân đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài, được phê duyệt ở mức 24,3 triệu đồng/m2. Dự án này hiện được biết đến với tên thương mại là Khu nhà phố Bcons Plaza do Tập đoàn Bcons phát triển. Với quy mô 115 căn nhà phố liền kề, dự án đã được Bcons xây dựng và bàn giao cho khách hàng từ năm 2023. Mức giá bán mỗi căn nhà phố dao động từ 5 đến 8 tỷ đồng. Một dự án bất động sản cũng vừa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất để tính nghĩa vụ tài chính thuộc Công ty Cổ phần Bất động sản Bcons Land. Dự án này chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai Khu Thương mại – Dịch vụ – Văn phòng – Căn hộ Bcons. Dự án này cũng tọa lạc tại phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An). Thời điểm định giá đất cho dự án được xác định vào tháng 5/2022, với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất ở đô thị là 20.696 m2. Đất được Nhà nước giao theo hình thức có thu tiền sử dụng, thời hạn sử dụng lâu dài. Đơn giá đất bình quân được phê duyệt là 26,1 triệu đồng/m2. Chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở giáo dục đào tạo với diện tích 2.458m2. Sử dụng 50 năm, Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Đơn giá đất bình quân là 13,8 triệu đồng/m2. Đây là khu chung cư Bcons City do Tập đoàn Bcons phát triển và triển khai xây dựng từ năm 2021. Đến nay, dự án đã hoàn thiện phần thô và được cấp giấy phép xây dựng với quy mô 5 block chung cư, cao từ 27 đến 29 tầng. Dự án cung cấp gần 2.000 căn hộ chung cư, với mức giá bán được chủ đầu tư công bố dao động từ 40 đến 50 triệu đồng/m2. Theo tìm hiểu của phóng viên, các dự án trong số này đã “đóng băng” nhiều năm chờ gỡ vướng. Trong đó, đối với dự án Khu dân cư Ngãi Thắng, kể từ khi chấp thuận đầu tư tới nay hơn 20 năm bỏ hoang và đến nay mới được hồi sinh lại. Dự án bất động sản tiếp theo được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất là khu đất thuộc Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam, chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án Khu dân cư Ngãi Thắng tại phường Bình Thắng (thành phố Dĩ An). Thời điểm định giá đất được xác định vào tháng 7/2022, với diện tích chuyển sang đất ở đô thị là 18.979 m2, đơn giá bình quân 21,2 triệu đồng/m2. Ngoài ra, dự án còn chuyển mục đích sang đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 8.160 m2, mức giá đất lần lượt là 14,2 triệu đồng/m2 (thời hạn 70 năm) và 7,3 triệu đồng/m2 (thời hạn 35 năm 11 tháng). Dự án này có tên thương mại là The Gió Riverside, do Tập đoàn An Gia phát triển. Theo thiết kế, dự án sẽ bao gồm chung cư cao 40 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp khoảng 3.000 căn hộ. Hiện tại, dự án vẫn chưa được xây dựng, nhưng theo kế hoạch từ Tập đoàn An Gia, việc xây dựng và mở bán sẽ được triển khai đồng thời vào quý I/2025. Đây được cho là một trong những dự án căn hộ chung cư Bình Dương tiềm năng thu hút đông đảo giới đầu tư trong thời gian tới. Hàng loạt dự án bất động sản vừa được UBND tỉnh Bình Dương trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đầu năm 2025: Công ty Cổ phần QP Township với dự án Khu nhà ở Quang Phúc 4, tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng. Khu nhà ở Bình Mỹ 3 do Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bình Dương làm chủ đầu tư, số vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phức hợp căn hộ thương mại Sao Vĩnh Phú (Starview), tổng vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Vĩnh Phú làm chủ đầu tư. Dự án Khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát do Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, với số vốn 3.200 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư Quảng Trường Ava, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Phú, vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng. Công ty TNHH SH Đông An với Khu căn hộ thương mại dịch vụ Hà An (The An), tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng. Khu nhà cao tầng Ngôi sao Hoàng Nam, vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Hoàng Nam làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Minh Tiến Phát với dự án Đầu tư xây dựng nhà ở chung cư Tổ ấm Thịnh Vượng DD (DD Prime Homes), tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định với dự án Khu phức hợp dịch vụ nhà ở thương mại, nhà biệt thự Gia Định, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Dự án Căn hộ cao cấp A&T bên sông Sài Gòn, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Thuận An, số vốn 2.100 tỷ đồng. Dự án Khu nhà ở Tân Lập Long Tân, số vốn 2.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tân Lập Dầu Tiếng làm chủ đầu tư. Dự án Khu đô thị Hoàng Nam, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Hoàng Nam, vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Vĩnh Tân Tiến, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Tân Tiến, số vốn 1.400 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng Kim Sơn, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Khách sạn Sơn Kim, với số vốn 1.300 tỷ đồng. Dự án Khu nhà ở sinh thái Tân Lập Bắc Tân Uyên, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Villa, tổng vốn 1.000 tỷ đồng. Hương Chi