Nam thanh niên đi ô tô đánh nhân viên cây xăng ở Nghệ An

Nghi do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, một người đàn ông đi ô tô bất ngờ tát, đánh nhân viên cây xăng ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày 15/1, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển ô tô màu trắng hiệu Mazda có hành vi bạo lực tại một cây xăng ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Theo nội dung clip, nam thanh niên này đã dừng xe, bước xuống và bất ngờ tát vào mặt một nhân viên cây xăng đang phục vụ khách hàng. Hành động này khiến nhân viên cây xăng choáng váng. Không dừng lại ở đó, thanh niên này tiếp tục có những lời lẽ thô tục và tát thêm nhiều lần vào mặt nhân viên, trong khi nạn nhân không có phản ứng chống trả. Một thanh niên mặc áo màu vàng đã cố gắng can ngăn nhưng bị đe dọa và phải rút lui. Hai người đi cùng thanh niên gây rối chỉ đứng nhìn mà không can thiệp. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm minh. Nam thanh niên đi xế hộp xuống đánh nhân viên cây xăng ở Nghệ An gây xôn xao (Ảnh cắt từ clip). Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ, một tài khoản viết: "Đề nghị Công an tỉnh Nghệ An xử lý nghiêm...". "Côn đồ thiếu văn hóa, coi thường pháp luật, cần phạt nặng", người dùng Facebook Quang Nguyên chia sẻ. Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, nhân viên cây xăng bị hành hung là anh P.Đ.V., trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An. Anh V. là nhân viên chính thức của cây xăng PVoil tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu. Trưa 15/1, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang kiểm tra và sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.