'Biển người' đổ về Tân Sơn Nhất xếp hàng chờ bay lúc mờ sáng ngày 24 Tết

Trong ngày 24 Tết, khoảng 140.000 lượt hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất với 1.000 chuyến bay phục được vụ. Đây là ngày thứ 2, sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm phục vụ khách đi lại dịp Tết Ất Tỵ 2025. 3h sáng, hành khách đã kéo va ly chờ làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: T.Linh Từ mờ sáng 23/1 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn), sân bay Tân Sơn Nhất đã nhộn nhịp cảnh hành khách kéo va ly tới làm thủ tục, sẵn sàng cho khung giờ bay đầu ngày, vào lúc 3h30. Đây là khung giờ thấp điểm được các hãng hàng không tăng cường bay đêm nhằm giảm tải hành khách dịp Tết. Hành khách xếp hàng dài chờ làm thủ tục lúc 4h30 sáng nay (24 tháng Chạp). Ảnh: T.Linh. "Gia đình tôi có chuyến bay vào lúc 5h10 sáng đi Hải Phòng nên đã tranh thủ đến sân bay từ mờ sáng. Đi vào giờ này không phải lo cảnh kẹt xe trên đường và xếp hàng check-in đông ở sân bay. Tuy nhiên, ra đến nơi tôi thấy bất ngờ, nhiều người cũng chọn phương án giống gia đình tôi", anh Thế Anh (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho hay. Theo nam hành khách, do lượng người quá đông, ai cũng chất đầy hành lý ký gửi nên phải chờ đợi lâu, do phải làm thủ tục thủ công. Theo ghi nhận, càng về sáng, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất càng đông đúc và tiếp tục phải rồng rắn xếp hàng chờ làm thủ tục. Bên trong khu vực qua cổng kiểm soát an ninh, khu vực cách ly chờ lên tàu bay cũng chung tình trạng. Bên trong khu vực cách ly chờ lên tàu bay cũng nghẹt khách. Ảnh: T.Linh Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày, sân bay này có 1.000 chuyến bay với khoảng 140.000 lượt khách qua lại. Trong đó, khách quốc nội đạt hơn 90.000 khách. Mặc dù khách đi lại đông đúc nhưng sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai thêm nhiều biện pháp hỗ trợ, bao gồm tăng cường nhân sự, tối ưu hóa quy trình làm thủ tục, bố trí thêm các chuyến bay để giảm tải... Đồng thời, các tuyến xe buýt và dịch vụ taxi công nghệ cũng hoạt động hết công suất để phục vụ hành khách, giúp kết nối nhanh chóng từ trung tâm thành phố đến sân bay.