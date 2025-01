Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 23/1. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GMD Theo Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), cổ phiếu của CTCP Gemadept (GMD) sau nhịp điều chỉnh đã bắt đầu có các tín hiệu tạo đáy phục hồi. Chỉ báo RSI sau khi lùi về vùng quá bán đã bật tăng trở lại khá tích cực. Thanh khoản chưa có sự cải thiện đáng kể khi cổ phiếu chưa thực sự xác nhận tạo đáy. Đây vẫn là vùng mua tương đối an toàn để kỳ vọng cổ phiếu tiếp tục bật tăng và quay trở lại xu hướng tăng trong ngắn hạn. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/1 (Ảnh minh họa: KT) Agriseco khuyến nghị mua cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 67.000 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư quản trị rủi ro và cắt lỗ nếu giá cổ phiếu xuống dưới vùng 59.000 đồng/cổ phiếu (cổ phiếu tiếp tục thủng mốc hỗ trợ và hình thành đáy mới). Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DRC Theo Công ty Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) ghi nhận doanh thu xuất khẩu (chiếm 51% tổng doanh thu quý IV/2024) giảm 13% do việc áp thuế nhập khẩu ở Brazil (áp dụng từ quý II/2023, Brazil chiếm khoảng 44% doanh thu xuất khẩu) và chi phí vận chuyển cao. Mặc dù doanh thu tại Mỹ tăng (chiếm khoảng 28% doanh thu xuất khẩu) do khách hàng đa dạng hóa nguồn gốc sản phẩm từ Thái Lan sang Việt Nam trước khi Thái Lan bị áp thuế chống bán phá giá (có hiệu lực từ năm nay), nhưng điều này không đủ bù đắp cho sự sụt giảm ở thị trường Brazil. Sản lượng xuất khẩu lốp TBR và lốp PCR giảm xuống còn 131.000 chiếc (giảm 13% so với cùng kỳ) và 36.000 chiếc (giảm 12%). Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/1 (Ảnh minh họa: KT) Doanh thu nội địa (chiếm 49% tổng doanh thu quý IV/2024) phục hồi 24% từ mức thấp trong năm 2023, do năm ngoái các khách hàng của DRC gặp khó khăn tài chính vì tín dụng bị thắt chặt. Tuy nhiên, lốp xe bán trong nước chủ yếu là lốp bias, loại lốp này đang dần được thay thế bởi lốp radial. Do đó, doanh thu nội địa có thể khó duy trì đà tăng trưởng. Chi phí nguyên liệu tăng mạnh, với chi phí cao su tự nhiên tăng 27% và cao su tổng hợp tăng 19% so với cùng kỳ. Ngoài việc chi phí nguyên liệu tăng, DRC còn phải chịu thêm chi phí khấu hao cao hơn khi công suất mới của nhà máy lốp radial đi vào hoạt động. Xin lưu ý, công suất sản xuất mới của nhà máy radial (TBR) bắt đầu hoạt động từ quý I/2024, với tổng giá trị đầu tư là 700 tỷ đồng. Vì vậy, chi phí nguyên liệu và chi phí khấu hao tăng đã làm giảm biên lợi nhuận gộp của DRC (12,6% trong quý IV/2024 so với 18,4% trong quý IV/2023). Lợi nhuận trước thuế quý IV/2024 giảm còn 73 tỷ đồng (giảm 40% so với cùng kỳ) do giá cao su tự nhiên tăng, chi phí khấu hao từ công suất radial mới và chi phí vận chuyển cao.