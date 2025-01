Cô gái ở TPHCM kể lại 40 giây kinh hoàng vì bị cửa cuốn ghì xuống cổ

Vì một chút sơ ý, cô gái đã bị mắc kẹt tại cửa cuốn. Khoảnh khắc cô gái giãy giụa thoát thân khi bị chiếc cửa cuốn ghì xuống cổ khiến người xem “thót tim”. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rộng rãi video một cô gái bị mắc kẹt bởi chiếc cửa cuốn. Theo đó, cô gái đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy, dùng lực để lùi xe ra ngoài. Khi xe ra đến cửa, cửa cuốn bất ngờ hạ xuống khiến cô gái bị mắc kẹt. Video cô gái bị mắc kẹt tại cửa cuốn. Nguồn: Thanh Nga Cô gái không ngừng giãy giụa để tìm cách thoát thân. Cho đến lúc cửa cuốn xuống thấp hơn và bị chiếc xe máy chặn lại, cô mới có thể tìm được khoảng trống để lách người vào trong nhà. Video thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Khoảnh khắc cô gái gặp sự cố khi sử dụng cửa cuốn, phải giãy giụa để thoát ra khiến người xem “thót tim”. Dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tình huống nguy hiểm này. Một số người cho rằng, thay vì ngồi trên xe để lùi ra, cô gái nên bước xuống, dắt xe ra ngoài một cách cẩn thận để đảm bảo an toàn. Một số khác lại chia sẻ, cô gái đã bất cẩn khi dùng cửa cuốn nên mới rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy. “Mai mốt bạn dắt xe ra ngoài chứ đừng ngồi lên rồi mới lùi nhé. Nhỡ gặp sự cố bất ngờ thì khó xử lý”, “Xem video mấy chục giây mà muốn rớt tim. Lần sau, bạn ra ngoài hẳn rồi hãy bấm cửa xuống. Vội vàng vài giây mà nguy hiểm cả tính mạng”,... Khoảnh khắc bị chiếc cửa cuốn ghì cổ, Thanh Nga vô cùng sợ hãi. Ảnh cắt từ clip Theo tìm hiểu, cô gái trong video là Phan Thị Thanh Nga (SN 1992, quê Lâm Đồng, hiện sống ở TPHCM). Trao đổi với PV, Thanh Nga chia sẻ nhiều hơn về tình huống nguy hiểm trên. Nga chia sẻ, cách đây hơn 1 tháng, cô mở tiệm nối mi tại quận Tân Phú (TPHCM). Video trên được trích từ camera của tiệm vào tối 13/1. Cô gái cho biết, từ khi thuê địa điểm này để kinh doanh, cô mới sử dụng cửa cuốn nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì sống và làm việc một mình, cô có thói quen không bấm hẳn cửa cuốn lên mà để lưng chừng, nhằm tạo cảm giác an toàn. Tối đó, sau khi xong việc, Thanh Nga cầm chiếc điều khiển cửa cuốn trên tay và dắt ra xe về. Vì cửa tiệm hẹp, cô không thể quay xe mà phải lùi xe ra ngoài. “Lối ra vào có hai chiếc gờ, một chiếc ở cửa, một chiếc ở ngay lối ra. Khi dắt xe, mình không giữ được thăng bằng nên dễ làm đổ xe hay bị ngã. Bởi vậy, mình có thói quen ngồi lên xe rồi mới lùi để giữ thăng bằng tốt hơn”, Nga giải thích. Xe ra đến cửa, Thanh Nga không may va phải chiếc điều khiển khiến cửa hạ xuống, dẫn đến cả người và xe đều mắc kẹt. Khi đó, Nga hoảng hốt, liên tục bấm điều khiển để cửa đi lên nhưng do khuất tầm nhìn, cô đã bấm nhầm nút. “Cổ mình chịu lực của cửa, không thể cử động. Rồi một khoảnh khắc nào đó, mình bấm đúng nút, cửa đi lên mới thở được chút. Mình bấm một lần nữa thì chiếc cửa rớt xuống, đè vào đuôi xe máy, mình nhân cơ hội đó thu người lại và thoát thân. Trong lúc giãy giụa, đầu mình có vô vàn suy nghĩ: ‘Chẳng lẽ, mình chết lãng xẹt như vậy’, ‘Tết này, mình không được về với ba mẹ nữa sao?’. Lúc ấy, mình cảm giác như không thể làm gì khác ngoài chờ chết. May mắn, mình đã có cơ hội thoát ra”. Sự cố nguy hiểm đã để lại một vết hằn trên cổ của Thanh Nga. Những ngày sau đó, cô cảm thấy khó thở nên đã đến gặp bác sĩ để thăm khám và đang đợi kết quả. Thanh Nga thừa nhận, bản thân chưa hiểu nguyên lý hoạt động của cửa cuốn và đó là một phần lý do khiến cô rơi vào tình huống nguy hiểm. Sau sự cố vừa rồi, cô rút ra một số kinh nghiệm: Không để cửa cuốn lưng chừng mà phải bấm hẳn lên, đặt điều khiển cửa cuốn ở nơi hợp lý, tránh va chạm khiến cửa hạ xuống một cách bất ngờ, khi sử dụng cần quan sát kỹ các vật cản,...