Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung nhân viên đường sắt ở TP.HCM

Nguyễn Thùy Trang bị bắt khẩn cấp vì đánh nữ nhân viên gác chắn tàu sau tranh cãi về việc nâng rào chắn tại Thủ Đức. Ngày 1/1 Công an TP Thủ Đức ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Thùy Trang (SN 1988, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Video: Nguyễn Thuỳ Trang hành hung nhân viên đường sắt tại TP.HCM Thông tin từ cơ quan điều tra, tối 30/12/2024, Nguyễn Thùy Trang lái xe máy chở anh Ngô Thành T. (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức) lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ chùa Ưu Đàm ra đường Phạm Văn Đồng. Khi đến chắn gác tàu hỏa tại km 1717+600 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, Trang gặp đoàn tàu đang di chuyển qua. Nhân viên gác chắn Hoàng Thị Bình hạ gác chắn để đảm bảo an toàn hành lang đường sắt. Tại thời điểm này, một đôi nam nữ bị kẹt lại phía trong khu vực chắn tàu. Bà Bình yêu cầu họ chờ tàu qua để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ đứng gần gác chắn đã cố tình nâng rào chắn để đôi nam nữ di chuyển ra ngoài, dẫn đến mâu thuẫn và tranh cãi giữa anh này và bà Bình. Chứng kiến sự việc, Trang đang đậu xe gần đó lên tiếng: "Cho người ta qua, làm gì mà ghê vậy". Đáp lại, bà Bình nói: "Bà biết gì mà nói, bà im lại đi". Lời qua tiếng lại khiến Trang tức giận, lao vào hành hung bà Bình. Trang chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn. Nguyễn Thùy Trang tại cơ quan điều tra. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện TP Thủ Đức để cấp cứu và điều trị. Sau khi ổn định sức khỏe, bà Bình đã đến Công an phường Hiệp Bình Chánh trình báo sự việc và nộp đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Nguyễn Thùy Trang. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thùy Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi như lời trình báo của nạn nhân.