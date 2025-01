Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/1/2025: Tăng 'chớp nhoáng' hút tiền thưởng Tết

Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/1/2025, cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, một ngân hàng công bố “lãi suất chớp nhoáng” tăng tới 0,5%/năm so với lãi suất huy động thông thường. Lãi suất mới nhằm cạnh tranh, thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ lương thưởng tết. Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) vừa công bố mức “lãi suất chớp nhoáng” áp dụng trong 3 ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ 22 - 24/1/2025. Theo đó, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 1 – 2 tháng là 4,5%/năm, tăng 0,5%/năm so với lãi suất huy động thông thường. Lãi suất huy động kỳ hạn 3-5 tháng được MBV tăng thêm 0,45%/năm lên mức 4,75%. Với mức tăng kể trên, MBV đang tạm dẫn đầu thị trường về lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1 – 5 tháng. Trong đó, mức lãi suất 4,75%/năm của kỳ hạn 3 – 5 tháng vừa chạm ngưỡng lãi suất trần theo quy định của NHNN đối với lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng. “Lãi suất chớp nhoáng” kỳ hạn 6 – 8 tháng được MBV áp dụng trong 3 ngày 22, 23, 24/1/2025 là 5,8%/năm, cao hơn 0,5%/năm so với lãi suất thông thường. Cũng với mức tăng tương tự, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 – 11 tháng trong 3 ngày này được MBV công bố 5,9%/năm. Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm, tăng 0,5%/năm so với lãi suất huy động thông thường. Ngoài MBV, hiện chỉ có số ít ngân hàng niêm yết lãi suất trên 6%/năm cho kỳ hạn huy động 12 tháng gồm: MSB (6,3%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân mở tài khoản nhận lương tại MSB, người lao động đang làm việc tại MSB và Tập đoàn TNG); Kienlongbank (6,1%/năm); GPBank (6,05%/năm), BVBank và VCBNeo (6%/năm). MBV cũng công bố chương trình Lì xì Ất tỵ dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trong 3 ngày khai xuân, từ 3/2 đến 5/2/2025. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng trở lên, nhận lì xì số tiền may mắn từ 55.000 đồng. Động thái trên của MBV cho thấy nhà băng này tỏ ra khá nhanh nhạy trong việc “tranh thủ” nguồn tiền nhàn rỗi của giới công sở trong thời điểm nhiều người lao động nhận lương, thưởng cuối năm. Được biết, xu hướng khách hàng gửi tiền kỳ hạn ngắn, từ 3 – 6 tháng tăng đột biến trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn. Trong đó, số tiền gửi bình quân 50 triệu đồng chủ yếu đến từ giới công sở. Bên cạnh đó, các khoản tiền gửi có giá trị lớn từ 2 – 10 tỷ vào các kỳ hạn ngắn cũng tăng mạnh trong tháng này. Theo thống kê từ đầu tháng 1/2025 đến nay đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Agribank, Bac A Bank, NCB, MBV, Eximbank, KienlongBank, VietBank. Tuy nhiên, NCB và Agribank cũng đồng thời giảm lãi suất các kỳ hạn 12 – 36 tháng. Cùng giảm lãi suất còn có ABBank, SeABank, Nam A Bank, Techcombank. LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23/1/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,7 4,7 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,2 3,8 5,6 5,7 5,9 5,6 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,9 4,2 5,35 5,45 5,8 6,2 BAOVIETBANK 3,3 4,35 5,2 5,4 5,8 6 BVBANK 3,9 4,05 5,4 5,7 6 6,3 DONGA BANK 4,1 4,3 5,55 5,7 5,8 6,1 EXIMBANK 4 4,3 5,3 4,5 5,5 6,7 GPBANK 3,5 4,02 5,35 5,7 6,05 6,15 HDBANK 3,85 3,95 5,3 4,7 5,6 6,1 IVB 4 4,35 5,35 5,35 5,95 6,05 KIENLONGBANK 4,3 4,3 5,8 5,8 6,1 6,1 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,5 5,8 MB 3,7 4 4,6 4,6 5,1 5,1 MBV 4,3 4,6 5,5 5,6 5,8 6,1 MSB 4,1 4,1 5 5 6,3 5,8 NAM A BANK 4,3 4,5 5 5,2 5,6 5,7 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 4 4,2 5,2 5,2 5,3 5,5 PGBANK 3,4 3,8 5 5 5,5 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 5 5,1 5,5 5,8 TECHCOMBANK 3,35 3,65 4,45 4,45 4,85 4,85 TPBANK 3,7 4 4,8 5,3 5,5 VCBNEO 4,15 4,35 5,85 5,8 6 6 VIB 3,8 3,9 4,9 4,9 5,3 VIET A BANK 3,7 4 5,2 5,4 5,7 5,9 VIETBANK 4,2 4,4 5,4 5 5,8 5,9 VPBANK 3,8 4 5 5 5,5 5,5