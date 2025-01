Danh tính 3 nghi phạm liên quan cái chết của nam shipper ở Đà Nẵng

Cơ quan công an bắt giam Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên để điều tra vụ nam shipper ở Đà Nẵng bị đánh chấn thương sọ não, tử vong. Ngày 23/1, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an huyện Hòa Vang đã bắt tạm giam 3 nghi phạm gồm Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên để điều tra về hành vi đánh nam shipper tử vong xảy ra tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Qua điều tra ban đầu, công an xác định, khoảng 23h ngày 17/1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành (31 tuổi, nhân viên giao hàng, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) chạy xe máy đến nhà chị Trần Thanh T. (26 tuổi, trú thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để gặp chị này giải quyết mâu thuẫn trong việc giao, nhận hàng đặt mua trên mạng. Thời điểm này chỉ có ông Trần H. và bà Trần Diễm Q. (cha và em ruột của chị T.) ở nhà. Thấy anh Thành đã có hơi men và lớn tiếng nên vợ chồng ông H. khuyên đi về nhưng anh Thành không nghe. Một lúc sau, chị T. cùng với Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng (bạn của T.) về đến nhà thì giữa chị T. và anh Thành có lời qua tiếng lại. 3 nghi phạm liên quan vụ án bị bắt giam. Thấy vậy, Toàn và Tùng xông vào đánh đấm anh Thành túi bụi. Nghe tin có người gây gổ đánh nhau ở nhà nên Trần Hoàng Thiên (em ruột chị T.) chạy về, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, người anh Thành. Được ông H. can ngăn nên Toàn, Tùng và Thiên mới dừng tay, còn anh Thành lên xe về nhà rồi lên giường nằm. Đến 0h30 ngày 18/1, người nhà phát hiện anh lịm đi, kêu người đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Theo tìm hiểu, chị T. đặt hàng trên mạng gồm nước lau sàn, thảm, khăn ướt với tổng đơn hàng 375.000 đồng. Anh Thành là người giao hàng và đã giao thành công nhưng chị T. chưa thanh toán đơn hàng. Theo quy định của công ty, anh Thành phải gọi điện đòi tiền khách hàng thì mới nhận được 4.000 đồng tiền công giao hàng. Vì anh Thành gọi điện liên tục đòi nên anh bị chị T. đánh giá “sao xấu” trên app giao hàng. Bị đánh giá "sao xấu" khiến anh Thành bị công ty phạt 500.000 đồng và còn phải đền số tiền mà khách hàng không thanh toán. Tối 17/1, sau khi nhậu xong, bị nhận “sao xấu” và người nhận hàng gần nhà mình nên anh Thành chạy đến nhà nói chuyện rồi xảy ra sự việc.