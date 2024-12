Lấy lời khai tài xế ô tô hành hung người đàn ông trước Bệnh viện Từ Dũ

Công an đã mời làm việc với tài xế ô tô hành hung người đàn ông đi xe máy trước Bệnh viện Từ Dũ, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM. Ngày 16/12, Công an quận 1 (TPHCM) đang lấy lời khai nam tài xế ô tô hành hung người đi đường liên quan đến một clip đăng tải trên mạng xã hội. Camera an ninh ghi lại toàn bộ vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip). Trước đó, trưa 14/12, anh T.T. chạy xe máy chở con gái đi học. Khi đi qua đường Cống Quỳnh, đoạn trước phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, một chiếc ô tô dừng xe đón khách chắn hết một phần đường khiến anh và nhiều người phía sau không thể vượt qua. Thời điểm trên, khi thấy ô tô hạ kính chắn gió, anh T. nhắc nhở nam tài xế cho xe chạy lên để tránh ùn tắc. Lúc này, tài xế ô tô xuống xe rồi dùng tay đấm liên tục vào đầu của anh T.. Phát hiện vụ việc, một số người dân lao vào can ngăn nhưng tài xế ô tô vẫn không dừng lại. Sau khi hành hung, tài xế ô tô lên xe rời đi ngay sau đó. Chị P.N. (vợ anh T.) cho biết, vụ việc khiến anh T. bị xây xát, đau ở vùng đầu, tinh thần hoảng loạn. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân đã đến trụ sở công an trình báo ngay sau đó.