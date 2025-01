Giá vàng hôm nay 23/1/2025: SJC vọt qua 88 triệu, ngưỡng mới nào cho vàng nhẫn?

Giá vàng hôm nay 23/1/2025 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng nhanh theo những chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giới đầu tư không kịp lường trước những tác động. Vàng SJC vọt qua 88 triệu đồng/lượng. Trên thế giới, tới 18h tối 22/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay ở mức 2.755 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.767 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 22/1 cao hơn khoảng 33,5% (692 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 85,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/1. Sau khi chùng lại chỉ được nửa phiên, giá vàng thế giới lại quay đầu tăng nhanh sau khi ông Donald Trump không trì hoãn và đã công bố mức thuế quan dành riêng cho Trung Quốc, tăng thêm 10% áp dụng từ ngày 1/2. Kỳ vọng về một mối quan hệ tích cực hơn giữa Mỹ và Trung Quốc sau quyết định trì hoãn việc cấm TikTok tại Mỹ thêm 75 ngày… đã tan vỡ. Giới đầu tư lo ngại một cuộc chiến thương mại và công nghệ giữa Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới. Trước đó, ông Trump đã ký các sắc lệnh áp thuế 25% đối với tất cả sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Mỹ từ Canada và Mexico. Nhiều người lo ngại giá cả hàng hóa sẽ leo thang theo các chính sách của ông Trump. Lạm phát sẽ quay đầu tăng mạnh và đây là môi trường lý tưởng cho vàng tăng giá. Vàng tăng bất chấp đồng USD tiếp tục hạ nhiệt. Chỉ số DXY giảm thêm 0,2% xuống ngưỡng 107,9 điểm. Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: HH Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 22/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 86,2-88,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng so với phiên liền trước. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 86-87,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 86,2-87,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Dự báo giá vàng Thị trường tài chính và hàng hóa thế giới biến động mạnh theo những quyết định chính sách dồn dập của ông Trump, chỉ 2 ngày đầu đã như cả nhiệm kỳ của tổng thống, từ năng lượng, nhập cư, tới thương mại... Khoảng 100 sắc lệnh đã được ban bố và theo sau đó là những kiện cáo ở nhiều bang nước Mỹ. Ông cũng gây tranh cãi khi ân xá cho hơn 1.500 người liên quan đến vụ bạo loạn tại Quốc hội năm 2021 và trả đũa những người chỉ trích mình. Những động thái của ông Trump thu hút sự chú ý của truyền thông, nhưng cũng khiến nhiều người thận trọng. Các thị trường chao đảo. Thế giới cũng dự báo một cuộc chiến không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà cả công nghệ sau khi ông Trump thông báo sẽ đầu tư 500 tỷ USD vào lĩnh vực công nghệ. Giới đầu lo ngại những thay đổi chính sách của ông Trump sẽ gây ra bất ổn đối với nền kinh tế Mỹ cũng như thế giới, qua đó khiến dòng tiền đổ vào mặt hàng kim loại quý. Giá vàng được dự báo sẽ còn biến động mạnh trong những ngày tới do sẽ còn rất nhiều bất ngờ, từ các chính sách mới, những cú đảo chiều chính sách, cho tới những cuộc chiến ở Thượng - Hạ viện Mỹ. Bên cạnh đó là các chính sách đối ngoại, những giải pháp của chính quyền ông Trump đối với các khu vực nóng trên thế giới. Ông Trump vừa gửi đi những thông điệp thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng cũng phát tín hiệu không loại trừ khả năng trừng phạt Nga nếu Moscow từ chối ngồi vào bàn đàm phán. Ông Trump còn gây sức ép với châu Âu và các nước láng giềng bằng cảnh báo tăng thuế quan. Đây là những yếu tố có thể khiến giá vàng sẽ còn chao đảo, có thể trong cả nhiệm kỳ 4 năm của tổng thống thứ 47.