Tỷ giá USD hôm nay (23-1): Đồng USD tăng trở lại mốc 108

Tỷ giá USD hôm nay (23-1): Rạng sáng 23-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 4 đồng, hiện ở mức 24.332 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,18%, đạt mức 108,25. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng nhẹ trở lại vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi giảm xuống mức thấp mới trong hai tuần trước đó, vì các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi thông báo cụ thể về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Ngày 21-1, ông Trump cho biết chính quyền của ông đang cân nhắc áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1-2, sau khi tuyên bố sẽ áp mức thuế khoảng 25% đối với Mexico và Canada từ ngày 1-2. Ông cũng hứa sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu, mà không giải thích thêm. Sau khi đạt mức cao nhất trong hơn hai năm là 110,17 yên vào tuần trước, chủ yếu là do dự đoán về thuế quan, đồng bạc xanh đã giảm mạnh. “Đã đến lúc chỉ số DXY cần phải điều chỉnh. Phần lớn động thái của thị trường đều phụ thuộc vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các quốc gia khác”, Brad Bechtel, giám đốc FX toàn cầu tại Jefferies ở New York nhấn mạnh. Chỉ số DXY tăng 0,18%, đạt mức 108,25, sau khi giảm xuống mốc 107,75 vào đầu phiên, mức thấp nhất kể từ ngày 6-1. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,08%, xuống mốc 1,0421 USD. Ngày 22-1, nhiều nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thêm, củng cố thêm khả năng ECB sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất vào tuần tới và có khả năng sẽ có thêm động thái giảm nữa ngay cả khi Fed có cách tiếp cận thận trọng hơn. Theo dữ liệu của LSEG, thị trường đang định giá khoảng 96% khả năng ECB sẽ cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Ngay sau lễ nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ thương mại, yêu cầu các cơ quan liên bang hoàn tất các đợt đánh giá toàn diện về một loạt các vấn đề thương mại trước ngày 1-4. Thị trường đang kỳ vọng đây sẽ là một mốc thời gian quan trọng để tiết lộ các kế hoạch thuế quan. So với đồng yên Nhật, đồng USD đã tăng 0,66% trong phiên giao dịch vừa qua, đạt mức 156,50. Thị trường đang định giá 88,3% khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của chính sách diễn ra vào ngày 24-1. Đồng bảng Anh giảm 0,22% xuống còn 1,2327 USD. Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết Anh đang đối mặt với mức thâm hụt ngân sách lớn hơn dự kiến vào tháng 12. Trong khi đó, đồng CAD giảm 0,33% trong phiên giao dịch vừa qua, xuống mức 1,44 CAD/USD. Đồng tiền này có thời điểm chạm mức thấp nhất trong gần 5 năm vào ngày 21-1 ở mức 1,4515 CAD khi dữ liệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt vào tháng trước. Các nhà phân tích tại Deutsche Bank cho biết CAD/USD được coi là một trong những cặp tiền tệ có giá thấp nhất trong một cuộc chiến thương mại ngoại hối. Tỷ giá USD hôm nay, 23-1: Đồng USD tăng trở lại mốc 108. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 23-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.341 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.930 đồng

25.320 đồng

Vietinbank

24.740 đồng

25.250 đồng

BIDV

24.905 đồng

25.265 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.087 đồng - 26.623 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.523 đồng

26.923 đồng

Vietinbank

25.249 đồng

26.749 đồng

BIDV

25.732 đồng

26.984 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 149 đồng - 164 đồng. Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,68 đồng

165,58 đồng

Vietinbank

155,98 đồng

165,68 đồng

BIDV

156,7 đồng

165,22 đồng

MINH ANH