Thủ tướng: ASEAN bước vào kỷ nguyên thông minh với tâm thế sẵn sàng "nghĩ sâu làm lớn"

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN cần bước vào kỷ nguyên thông minh với tâm thế sẵn sàng "nghĩ sâu làm lớn," lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tạo đột phá. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận (Ảnh: Dương Giang/TTXVN). Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 55 tại Thụy Sĩ, chiều 22/1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận "ASEAN: Gắn kết để vươn xa" do Chủ tịch WEF Borge Brende điều hành. Cùng thảo luận với Thủ tướng Phạm Minh Chính có Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Cố vấn trưởng (Thủ tướng lâm thời) của Bangladesh Muhammad Yunus, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar Julie Bishop và Chủ tịch Tập đoàn Mastercard Merit Janow. Tại Phiên thảo luận, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã chia sẻ 3 ưu tiên lớn trong năm Chủ tịch ASEAN 2025: Đảm bảo hạ tầng năng lượng cho khu vực, đặc biệt là năng lượng xanh và năng lượng thay thế; Thúc đẩy kết nối trong ASEAN, đặc biệt ưu tiên khai thác thế mạnh của trí tuệ nhân tạo và Ứng phó biến đổi khí hậu. Các diễn giả đều đánh giá cao vai trò, vị thế và triển vọng phát triển của ASEAN. ASEAN không chỉ khẳng định là một khu vực đầy sức sống kinh tế, một trong những đầu tàu tăng trưởng toàn cầu mà còn đang đứng trước cơ hội tiên phong chuyển mình vào kỷ nguyên thông minh. Ưu thế đặc biệt của ASEAN chính là tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp đến từ thế hệ trẻ, một "thế hệ số" được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của khu vực, giúp ASEAN không thỏa mãn với những thành công của hiện tại. Chia sẻ với tư cách được đánh giá là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất trong ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định "kỷ nguyên thông minh" đặt ra nhiều thách thức to lớn song đó là con đường tất yếu. Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN cần bước vào kỷ nguyên thông minh với một tâm thế tham vọng, sẵn sàng "nghĩ sâu làm lớn," lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực mới để tạo đột phá cho tăng trưởng của khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận toàn thể (Ảnh: Dương Giang/TTXVN). Chia sẻ tầm nhìn của mình về ASEAN trong tương lai, Thủ tướng nhấn mạnh trong kỷ nguyên thông minh, một ASEAN thành công cần đảm bảo vững chắc 6 yếu tố: về chính trị an ninh phải hòa bình, ổn định, không có chiến tranh; về kinh tế phải phát triển nhanh và bền vững; về văn hóa cần thúc đẩy sự thống nhất trong đa dạng, vừa phát triển bản sắc ASEAN, vừa giữ gìn bản sắc của từng thành viên; về môi trường phải đảm bảo việc khai thác và sử dụng bền vững, bảo vệ môi trường cho các thế hệ sau; về xã hội cần đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển bao trùm và không bỏ ai lại phía sau. Để vững bước trong kỷ nguyên thông minh, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam không thể phát triển ở tốc độ trung bình như thông thường. Thủ tướng Chính phủ nêu bật quyết tâm của Việt Nam phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và số hóa thông qua 3 ưu tiên chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Về thể chế, Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng một số luật, quy định để cung cấp khuôn khổ pháp lý và khuôn khổ thể chế thúc đẩy hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia. Về hạ tầng, Việt Nam sẽ phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là cơ sở dữ liệu số như một cốt lõi của tăng trưởng. Về nhân lực, Việt Nam sẽ chuẩn bị lực lượng lao động chất lượng, tập trung vào các ngành công nghiệp mới nổi như chuyển đổi xanh và số hóa, số hóa, kinh tế tri thức, tập trung vào các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là về toán học và tư duy logic. Thủ tướng kêu gọi sự hợp tác, kết nối giữa ASEAN và toàn cầu, giữa Việt Nam và các quốc gia trong ASEAN để cùng phát triển, cùng tiến lên để khai thác trí tuệ thế giới phục vụ mục tiêu phát triển chung. Về vấn đề Myanmar, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tin vững chắc rằng với sự đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung của mình, ASEAN sẽ góp phần giúp hòa bình, ổn định và hạnh phúc sớm quay lại với người dân Myanmar. Những chia sẻ thẳng thắn, nhận định sâu sắc của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tầm nhìn và chiến lược của ASEAN trong tương lai đã nhận được sự hưởng ứng và đồng tình từ diễn giả cũng như đông đảo đại biểu. Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị WEF 55. Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thụy Sĩ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị WEF 55 và làm việc song phương tại Thụy Sĩ./.