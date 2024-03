Hotboy Tuấn Duy bị vợ tố làm trai bao, 'ăn bám còn nhiều lời'

Vợ chồng hotboy Tuấn Duy đăng bài tố cáo nhau. (Ảnh: FBNV).

Tối ngày 5/3, hotboy Tuấn Duy từng gây sốt khi tham gia chương trình "Người Ấy Là Ai" bất ngờ đăng bài trên trang cá nhân tuyến bố ly hôn và tố vợ ngoại tình. Cụ thể, anh viết: “Hiện tại tôi và Nguyễn Hà Linh (tức Nguyễn Thị Trang) đã chính thức đường ai nấy đi. Sau thông báo này tôi và chị ta không còn liên quan đến nhau nữa. Chúng tôi sẽ sớm giải quyết nốt chuyện giấy tờ sau".

Tuấn Duy cũng cho biết lý do ly hôn là do vợ anh ngoại tình và hiện đang sinh sống như vợ chồng cùng với một người đàn ông khác. Con gái của cả hai sẽ đang do gia đình anh nuôi dưỡng.