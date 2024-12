Giá vàng hôm nay 21/12/2024: Người mua lỗ 8 triệu, SJC và nhẫn trơn giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 21/12/2024 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ sau phiên giảm sâu. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ngày càng rời xa mốc 90 triệu đồng/lượng và chỉ quanh 81-83 triệu đồng/lượng. Tới 19h30' tối 20/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.605 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.645 USD/ounce. Giá vàng thế giới tối 20/12 cao hơn khoảng 26,3% (542 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 80,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/12. Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng nhẹ sau phiên giảm mạnh trước đó. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ngày càng rời ra đỉnh cao 90 triệu đồng/lượng ghi nhận hôm 29/10 và hiện chỉ quanh 81-83 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng sau khi mặt hàng kim loại quý trải qua một cú giảm sâu từ ngưỡng 2.650 USD/ounce về 2.590 USD khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có tín hiệu thận trọng hơn. Nhiều khả năng nước Mỹ chỉ chứng kiến 2 lần giảm lãi suất trong năm 2025, thay vì 4 lần như kỳ vọng. Giá vàng SJC và vàng miếng giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng so với cuối tháng 10. Ảnh: HH Giá vàng thế giới tăng nhưng không vững chắc và vẫn đang kiểm thử lại mốc tâm lý quan trọng 2.600 USD/ounce. Một đồng USD hạ nhiệt cũng là yếu tố đẩy giá vàng thế giới hồi phục. Cú đảo chiều tín hiệu chính sách tiền tệ của Fed đã kéo đồng USD tăng lên rất nhanh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tăng vọt từ mức 106 điểm hồi đầu tháng 12 lên 108,5 điểm hôm 19/12, trước khi hạ nhiệt về 108,1 điểm như hiện tại. Trong nước, chốt phiên ngày 20/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 81,8-83,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng so với phiên liền trước. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,8-83,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) cũng giảm 300 nghìn đồng so với phiên trước đó. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,75-83,75 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300 nghìn đồng. Như vậy, so với mức giá 90 triệu đồng/lượng hôm 29/10 (giá bán ra), cả vàng SJC và vàng nhẫn đều giảm hơn 6 triệu đồng/lượng. Nếu mua vào thời điểm đó và bán ra trong giai đoạn này, mức lỗ là hơn 8 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Mặc dù USD quay đầu giảm nhẹ nhưng đồng tiền nước Mỹ vẫn đang rất mạnh mẽ, hỗ trợ bởi một nền kinh tế Mỹ khá tích cực và kỳ vọng của giới đầu tư vào một chính quyền mới dưới thời ông Donald Trump. Vàng đối mặt với rủi ro suy giảm thêm nữa trước một Fed có tín hiệu diều hầu hơn, thận trọng và chưa sẵn sàng tiếp tục chu kỳ giảm lãi suất. Trong phát biểu sau cuộc họp hôm 17-18/12, Chủ tịch Fed Jerome Powel cho biết Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ các số liệu kinh tế Mỹ để đưa ra quyết định chính sách tiền tệ trong năm 2025. Mối quan tâm lớn của Fed là các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump, trong đó có chính sách thuế quan thương mại sẽ như thế nào. Cuộc chiến thương mại có khiến giá cả hàng hóa của Mỹ tăng mạnh hay không? Bên cạnh đó, chính sách dầu khí của ông Trump liệu có kéo giá năng lượng xuống? Hiện lạm phát Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2%, do vậy Fed có thể không dám mạo hiểm hạ lãi suất với tốc độ nhanh như tín hiệu hồi tháng 9. Mặc dù vậy, xu hướng chung trong năm 2025 vẫn là Fed tiếp tục giảm lãi suất (có thể 2 lần thay vì 4 lần) và đồng USD có thể suy giảm. Vàng được hưởng lợi trong xu hướng này. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) và nhiều tổ chức lớn như Goldman Sachs dự báo nhu cầu vàng trong năm 2025 vẫn lớn khi các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục mua nhằm đa dạng dự trữ ngoại hối. Đây là yếu tố sẽ hỗ trợ vàng không giảm mạnh. Trong tháng 11, Trung Quốc quay trở lại mua vàng khi giá xuống mức thấp nhất ở mức 2.540 USD/ounce.