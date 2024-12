27 triệu người sửng sốt trước bức ảnh chụp trộm Trương Bá Chi

Trương Bá Chi đã bước sang tuổi U50 nhưng vẫn rực rỡ. Dù ảnh chụp trộm hay chất lượng kém nữ diễn viên vẫn được khen đẹp. Ngày 18/12, Sina đưa tin từ khóa "một khán giả chụp trộm Trương Bá Chi" đã thu hút tới 27 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người khi nhìn thấy bức ảnh của ngọc nữ Hong Kong (Trung Quốc) đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc không tuổi của cô. Mới đây, Trương Bá Chi tham gia sự kiện Thịnh Điển do tạp chí Marie Claire tổ chức. Giữa rừng mỹ nhân trẻ trung, ngọc nữ Hong Kong vẫn nổi bật nhờ khí chất thời thượng sang trọng. Đặc biệt, cô đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung hiếm có. Trong lúc Trương Bá Chi quay về, một khán giả đã nhanh tay chụp nữ diễn viên khi cô bước vào thang máy. Bức ảnh chụp vội không qua chỉnh sửa càng cho thấy đường nét khuôn mặt tinh tế của Trương Bá Chi.

Bức ảnh chụp trộm Trương Bá Chi trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Weibo vì quá đẹp. Theo Sina, Trương Bá Chi nằm trong top những minh tinh có kết cấu xương mặt (cốt tướng) đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ. Thậm chí, nhiều khán giả khen ngợi hình ảnh do AI vẽ cũng không hoàn mỹ bằng ngoại hình của Trương Bá Chi.

Nữ diễn viên là biểu tượng nhan sắc của giới giải trí Hoa ngữ. Cũng nhờ có ngoại hình nổi bật, Trương Bá Chi vẫn được khán giả ưu ái dù có nhiều scandal về đời tư hay tính cách cô gây tranh cãi. Cô từng nhiều lần bị đồng nghiệp như Lưu Đức Hoa tố cáo lười biếng không chuyên nghiệp. Cha mẹ nuôi của Trương Bá Chi là vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam cũng tuyên bố không hợp tác với nữ diễn viên. Dẫu vậy, mỗi lần Trương Bá Chi xuất hiện đều thu hút sự chú ý của công chúng, cô vẫn được các nhãn hàng và nhà sản xuất săn đón.

Trương Bá Chi được săn đón mỗi khi tham gia sự kiện.

Dù hình ảnh chất lượng thấp, nhan sắc của nữ diễn viên cũng tỏa sáng. Mặt khác, Trương Bá Chi vừa có nhiều tháng không xuất hiện trước truyền thông. Nữ diễn viên bị cho là nghỉ ngơi để sinh con thứ 4. Trước thông tin trên, Trương Bá Chi không phản hồi. Theo Sohu, thông tin Trương Bá Chi mang thai lần thứ 4 khiến công chúng nửa tin nửa ngờ vì nữ diễn viên từng gây sốc khi sinh con trai thứ 3. Đến nay, khán giả vẫn chưa biết danh tính cha của con trai út. Tháng 11/2023, Trương Bá Chi còn vướng lùm xùm với đại gia Tôn Đông Hải, bạn của bố chồng cũ Tạ Hiền. Sohu đưa tin doanh nhân Tôn Đông Hải đã ủy thác cho luật sư kiện những người tung tin đồn ông có quan hệ tình ái với Trương Bá Chi. Thông qua luật sư, Tôn Đông Hải khẳng định có quen biết Trương Bá Chi, song cả hai đã 8 năm không liên lạc. Thời gian gần đây, xuất hiện tin tức Trương Bá Chi bị Tôn Đông Hải bạo hành phải hủy nhiều lịch trình. Vì vậy, nữ diễn viên quyết tâm chia tay đại gia và tranh chấp quyền nuôi con trai thứ ba Marcus. Những tin tức này ảnh hưởng lớn tới danh dự và cuộc sống riêng của Tôn Đông Hải nên ông đã lên tiếng đính chính. Tôn Đông Hải là doanh nhân bất động sản thành công với khối tài sản hơn 5 tỷ NDT (gần 700 triệu USD). Đặc biệt, ông quen biết với nam diễn viên Tạ Hiền - bố chồng cũ của Trương Bá Chi - do đó khi Trương Bá Chi và Tôn Đông Hải vướng tin hẹn hò, ngọc nữ nhận nhiều lời chỉ trích.

Trương Bá Chi không trả lời về việc sinh con thứ 4. Trương Bá Chi hiện tại đã chuyển tới Thượng Hải, Trung Quốc sống và làm việc. Nữ diễn viên là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón nhờ danh tiếng cao, độ phổ biến rộng, nhan sắc nổi bật. Khi tham gia livetream bán hàng, nữ diễn viên có thể kiếm tới 2,7 triệu USD mỗi ngày.