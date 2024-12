Nhận định tuyển Việt Nam đấu với Myanmar: Chờ Xuân Son lập công

Tâm điểm của trận tuyển Việt Nam đấu với Myanmar ở lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) lúc 20h ngày 21/12 là màn trình diễn của Nguyễn Xuân Son. Chờ Xuân Son “mở tài khoản” bàn thắng Sau nhiều ngày chờ đợi, Nguyễn Xuân Son được ra mắt chính thức tuyển Việt Nam, trong trận tiếp đón Myanmar lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup. HLV Kim Sang Sik gần như chắc chắn dùng tiền đạo 27 tuổi ở đội hình xuất phát. Việc chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội đá chính cho Xuân Son không chỉ bởi tin tưởng vào khả năng ghi bàn của tiền đạo CLB Thép Xanh Nam Định, mà còn giúp anh “nóng máy” chuẩn bị cho vòng bán kết và xa hơn nữa. Xuân Son nỗ lực tập luyện trước trận đấu với Myanmar. Ảnh: S.N Bản thân HLV Kim Sang Sik đang đặc biệt kỳ vọng vào Nguyễn Xuân Son, khi ba trận đấu vừa qua tuyển Việt Nam gặp nhiều bế tắc trong lối chơi tấn công. Điểm chung ở 270 phút đấu với Lào, Indonesia và Philippines là “Những chiến binh sao vàng” không thể ghi bàn trong hiệp 1. Với Xuân Son, anh đang rất háo hức được thi đấu, thậm chí tiền đạo này đã nghĩ tới việc phải ăn mừng như thế nào cho thật… “ngầu” khi ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Sự tự tin của Xuân Son là dễ hiểu bởi so với mặt bằng chung của cầu thủ Đông Nam Á, anh vượt trội về thể hình, thể lực, kỹ thuật, khả năng săn bàn. Trước khi lên tuyển Việt Nam, cầu thủ gốc Brazil đã sở hữu 14 bàn thắng ở mọi đấu trường mùa này. Còn mùa giải trước, anh ghi tới 31 bàn thắng, chiếm hơn nửa tổng số bàn của CLB Thép Xanh Nam Định tại sân chơi V-League. Tiền đạo 27 tuổi rất tự tin. Ảnh: S.N Vấn đề còn lại với Xuân Son là vượt qua được áp lực từ sự kỳ vọng lớn của HLV Kim Sang Sik, các đồng đội và người hâm mộ. Với một cầu thủ nhập tịch lần đầu tiên được khoác áo tuyển Việt Nam ở giải đấu chính thức, Xuân Son hiểu rằng mình phải làm gì để đáp lại sự tin tưởng của mọi người. Về chuyên môn, trong những ngày qua, HLV Kim Sang Sik bố trí Xuân Son chơi cặp với Tiến Linh trên hàng công tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ này sẽ nhận được sự hỗ trợ của Quang Hải, Hoàng Đức. Mọi thứ đã sẵn sàng, và hãy chờ xem màn trình diễn của Xuân Son như thế nào. Anh không chỉ có nhiệm vụ giúp tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng, mà còn hướng tới bán kết và chung kết. Thắng vào bán kết So với trận gặp Philippines, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik có một vài sự thay đổi người. Những cầu thủ chơi không đạt yêu cầu ở trận trước khả năng phải nhường vị trí cho những người có kinh nghiệm hơn, phong độ hơn. Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận những cầu thủ này không hoàn thành nhiệm vụ khi được trao cơ hội, và đó chính là bài học để họ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện mình. Tuyển Việt Nam tự tin đánh bại Myanmar. Ảnh: S.N Trong khung gỗ, Nguyễn Filip tiếp tục bắt chính. Bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam là Duy Mạnh, Thành Chung và Bùi Tiến Dũng. Hai bên cánh là Văn Thanh và Văn Vĩ, trong khi hàng tiền vệ có Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang và Quang Hải, do Ngọc Tân và Hai Long gặp vấn đề về chấn thương. Hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công tuyển Việt Nam là Tiến Linh và Xuân Son. Về lý thuyết, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa là vào bán kết ASEAN Cup, nhưng HLV Kim SangSik có thể bố trí một đội hình chơi tấn công để sớm có bàn thắng. Với lợi thế sân nhà, trong khi đối thủ gặp tổn thất lớn về nhân sự khi vắng trụ cột Maung Maung Lwin vì án treo giò, chỉ cần chơi đúng sức, “Những chiến binh sao vàng” sẽ làm được điều cần và đủ là 3 điểm. Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip, Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Quang Hải, Châu Ngọc Quang, Tiến Linh, Xuân Son