Nhiều nơi ở Đông Nam Bộ lạnh 18 độ C

Không khí ở TPHCM lúc sáng sớm tiếp tục se lạnh với nền nhiệt 22 độ C. Trong khi đó, thời tiết một số khu vực ở Đông Nam Bộ giảm xuống 18 độ C. Sáng 21/12, TPHCM tiếp tục có không khí se lạnh. Nhiều người ra đường buổi sáng phải mang găng tay, mặc thêm áo để giữ ấm. Trời không mù, có gió và nắng nhẹ buổi sáng. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại phía Bắc và tiếp tục khuếch tán xuống Nam Bộ. Khu vực TPHCM và Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày nhích nhẹ lên trong khi ban đêm giảm một chút so với 24 giờ trước. Sáng sớm nay, nhiều khu vực ở TPHCM và Nam Bộ có nền nhiệt giảm sâu nhất từ đầu năm đến nay. Cụ thể, nhiệt độ đo được tại Sở Sao (Bình Dương), Tà Lài (Đồng Nai) là 18 độ C; khu vực Tân Sơn Nhất và Nhà Bè (TPHCM) có nhiệt độ lần lượt là 22 và 22,8 độ C. Người dân ra đường vào sáng 21/12 tại TPHCM cảm nhận rõ không khí se lạnh (Ảnh: An Huy). Trong 2-3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, sau có cường độ ổn định và suy yếu chậm. Nam Bộ và TPHCM sáng sớm có nơi mù nhẹ, trời se lạnh, nền nhiệt ban đêm giảm thêm 1-2 độ, ngày nắng gián đoạn. Từ ngày 23/12 trở đi, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan cho biết, dịp giáng sinh năm nay, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh từ Siberia tràn xuống phía Bắc nước ta. Miền Nam ảnh hưởng gián tiếp bởi không khí lạnh. Thời tiết đêm về sáng dịp Noel và Tết Dương lịch tại TPHCM khoảng 20 độ C, có nơi xuống dưới 20 độ C như huyện Củ Chi. Bên cạnh đó, Đông Nam Bộ lạnh nhất ở khu vực TP Long Khánh (Đồng Nai) và Phước Long (Bình Phước)… với khoảng 18 độ C lúc sáng sớm, kèm theo hiện tượng sương mù.