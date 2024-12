Mỹ Linh đang thắng thế tại 'Chị đẹp đạp gió 2024'?

Ca sĩ Mỹ Linh đang chiếm ưu thế khi chiến thắng cả 3 công diễn và giành được 4 bông hoa đạp gió.

Chiến thắng của Mỹ Linh tại "Chị đẹp đạp gió" mùa 2 Trải qua 3 công diễn, Mỹ Linh đang chiếm ưu thế khi chiến thắng cả 3 công diễn và giành được 4 bông hoa đạp gió (tên gọi của vị trí ra mắt nhóm nhạc năm nay). ó thể thấy từ chiến lược và cách chơi của Mỹ Linh, nữ ca sĩ dường như chiếm ưu thế hơn so với Thu Phương. Trước khi bắt đầu các công diễn, Mỹ Linh và Thu Phương được trao tặng mỗi người 1 bông hoa đạp gió để "khởi nghiệp". Ở giai đoạn 1 (gồm công diễn 1 và 2) với Liên minh đối kháng, liên minh chị đẹp Mỹ Linh đã mang đến những bản hit: Hot, Sắc màu tuổi thơ, Mộng yu và Nếu anh là em. Mỹ Linh tham gia sân khấu vocal (khoe giọng) qua ca khúc Nếu anh là em đối đầu cùng Thu Phương cùng ca khúc Tình ca. Các tiết mục biểu diễn của liên minh Mỹ Linh thắng thế so với liên minh Thu Phương với tổng điểm 8490 điểm so với 8290 điểm của Thu Phương. Kết thúc công diễn 1, ca sĩ Mỹ Linh nhận thêm 1 bông hoa đạp gió. Ở công diễn 2, ca sĩ Mỹ Linh tiếp tục nhận được 1 bông hoa đạp gió với chiến thắng áp đảo ở các tiết mục biểu diễn. Với các tiết mục May mắn, Chân ái, September flower và Một thế giới = hai gang tay, đặc biệt tiết mục performance (trình diễn) Một thế giới = hai gang tay đầy ấn tượng, liên minh Mỹ Linh thắng áp đảo liên minh ca sĩ Thu Phương với tổng điểm 12360 so với 12240 của Thu Phương.

Ca sĩ Mỹ Linh đang đi đúng chiến thuật Tại giai đoạn 2 - Chiến đấu Trợ lực với công việc 3, đội Chị Đẹp Mỹ Linh trình diễn ca khúc Tôi không còn viết tình ca, nhận được 1.860 điểm Hoa sóng, dành chiến thắng trước đội Chị Đẹp Thu Phương trình diễn ca khúc Phố hoa, nhận được 1.640 điểm Hoa sóng. Mỹ Linh nhận được thêm 1 bông hoa đạp gió. Đến với Chị đẹp đạp gió mùa 2, ca sĩ Mỹ Linh luôn xác định rõ ràng chiến thuật: "Khi đã có trong tay những con át chủ bài thì những phần khác sẽ bù đắp vào dễ hơn. Mỗi lĩnh vực đều có những người khá nhất". Và vì vậy, ca sĩ Mỹ Linh luôn nhận về những chiến thắng đúng như dự đoán. Nếu ở mùa 1 Chị đẹp, khán giả thấy Mỹ Linh là ca sĩ "lăn xả" thì ở mùa 2, Mỹ Linh là người chơi đầy chiến thuật. Mỗi tính toán trong các tiết mục biểu diễn đều chặt chẽ từng tiểu tiết. Điều đó luôn giúp đội Mỹ Linh trở nên nổi bật. Và điểm chung ở Mỹ Linh khi tham gia cả 2 mùa Chị đẹp chính là "chơi hết sức, làm hết mình". Theo Người Lao Động