Tesla triệu hồi gần 700.000 xe lỗi đèn cảnh báo áp suất lốp tại Mỹ

Hãng xe điện Tesla của Mỹ có kế hoạch triệu hồi gần 700.000 xe do lỗi đèn cảnh báo trên hệ thống giám sát áp suất lốp. Một cửa hàng của Tesla tại San Mateo, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN Theo thông báo ngày 20/12 của Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), thuộc diện triệu hồi là những xe thuộc mẫu Cybertruck 2024, Model 3 2017 - 2025 và Model Y 2020 - 2025. Nguyên nhân triệu hồi là do đèn cảnh báo hệ thống giám sát áp suất lốp trên xe có thể không sáng giữa các chu kỳ lái, làm tăng nguy cơ va chạm. Tesla cho biết hãng đang cung cấp bản cập nhật phần mềm miễn phí cho chủ sở hữu để khắc phục sự cố. Tesla đã thực hiện nhiều đợt triệu hồi xe trong suốt cả năm qua. Mẫu xe Cybertruck của hãng hiện đang trong đợt triệu hồi thứ bảy trong năm. Đợt triệu hồi vào tháng trước liên quan đến khoảng 2.400 xe. Trước đó, vào tháng 7, hãng sản xuất ô tô của tỷ phú Elon Musk đã triệu hồi hơn 1,8 triệu xe do lỗi kỹ thuật ở phần mui có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Vào tháng 2, Tesla triệu hồi gần 2,2 triệu xe ở Mỹ vì một số đèn cảnh báo trên bảng điều khiển quá nhỏ.