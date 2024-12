Diễn viên Hoàng Yến tiết lộ chồng thứ 5, là sinh viên theo đuổi từ 20 năm trước

Diễn viên Hoàng Yến sắp lên xe hoa, sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân. Cô dành cho VietNamNet chia sẻ xung quanh mối tình "đẹp như phim Hàn Quốc" với bạn trai cách đây 20 năm. "Anh ấy trong trẻo như tờ giấy trắng" - Mới đây, thông tin diễn viên Hoàng Yến sắp lên xe hoa lần thứ 5 khiến nhiều người xôn xao. Chị có thể tiết lộ chút thông tin và duyên lành nào gắn bó với "người ấy"? Đó là mối duyên không ai có thể ngờ tới. Chúng tôi yêu quý nhau khi anh mới chỉ là chàng sinh viên trẻ vừa ra trường, còn tôi đã là người phụ nữ với hai đời chồng và có hai con. Cả hai trải qua một giai đoạn như một bộ phim Hàn Quốc - ngọt ngào, đam mê và hoàn toàn không theo logic thông thường. Anh ấy yêu tôi bằng một tình yêu nguyên sơ, trong trẻo như tờ giấy trắng. Anh rất ga lăng, đắm đuối và không hề e ngại khoảng cách tuổi tác hay quá khứ. Tôi - một người phụ nữ đã trải qua hai lần đổ vỡ - cũng từng chìm đắm trong mối tình ấy. Song những đổ vỡ đã khiến tôi nhận ra sự khác biệt nên chủ động nói: "Anh cứ yêu, lấy vợ cũng được. Cuộc đời anh bây giờ vẫn mới tinh. Nếu như 20 năm nữa em và anh đều không có ai, em ở một mình, anh không vướng mắc gì em sẽ lấy anh!".

Diễn viên Hoàng Yến. Thật không ngờ câu nói vu vơ đấy 20 năm sau lại như lời tiên tri, anh và tôi đều độc thân. Anh nói thương, trân quý và ngưỡng mộ hành trình của tôi đã trải qua trong thời gian ấy. Sự trùng hợp kỳ lạ là chúng tôi đều đã trải qua những sóng gió cuộc đời và cùng nhau tìm về bên trong, hướng tới một cuộc sống an yên. - Bên cạnh lời chúc mừng hạnh phúc của chị, vẫn có nhiều bình luận tiêu cực, chị đón nhận thông tin đó thế nào? Về các bình luận tiêu cực, tôi luôn tin rằng không ai có trách nhiệm phải giải trình về cuộc đời riêng của mình. Sự kiên cường của một người phụ nữ sau 50 năm trải đời đã khiến tôi đủ mạnh mẽ vượt qua mọi lời dị nghị đàm tiếu. Số người ủng hộ yêu quý tôi mỗi ngày một nhiều thêm vì thế nên tập trung vào những nguồn năng lượng ấy để sống hạnh phúc hơn.

Sự kiên cường của một người phụ nữ sau 50 năm trải đời đã khiến Hoàng Yến đủ mạnh mẽ vượt qua mọi lời dị nghị đàm tiếu. Tôi và anh ấy không quan tâm đến những tiếng xấu. Những ai yêu thương, chúng tôi đón nhận với lòng biết ơn. Những ai hiểu sai, chúng tôi sẽ chọn cách không còn quan tâm. Cuộc đời còn quá nhiều điều đáng trân trọng, đừng để mất thời gian vào chuyện tiêu cực. Việc tôi chia sẻ cũng chỉ là tự nhiên thôi. Cô bạn gái kém 15 tuổi - mối duyên tôi gặp trong hành trình xuất gia gieo duyên tại Ấn Độ vừa tìm được người đàn ông của đời mình và niềm hạnh phúc của cô ấy như một tia sáng lan tỏa khiến tôi vui lây. Khi tôi đăng tải những hình ảnh của hai người, không phải để khoe khoang hay thu hút sự chú ý. Đó là giây phút tôi muốn chia sẻ niềm vui chân thành, một niềm tin vào tình yêu và duyên phận. Thông tin về cuộc hôn nhân lan rộng, tôi chỉ biết mỉm cười và nhắn với bạn đời: "Thôi xong, lại ầm ĩ rồi anh ơi". Câu trả lời của anh ấy như một lời hẹn ước cũ: "Em phải thực hiện lời hứa với anh cách đây 20 năm. Đừng trì hoãn nữa nhé!". Và tại giây phút ấy, tôi hiểu rằng cuộc đời luôn có những điều không thể dự liệu, những mối duyên không thể cắt đứt. Có thông tin nói bạn trai tôi phải chịu nhiều áp lực. Tôi xin đính chính không hề có chuyện đấy. Chúng tôi yêu nhau, mọi người có yêu đâu. Các bạn có biết chúng tôi cần gì, muốn gì, được gì đâu mà gây được áp lực cho người đàn ông hiện tại của tôi. Thật ra vô tình đọc tin tiêu cực nào cả hai chỉ cười thôi. Cuộc đời tôi đã và đang là một cuốn tiểu thuyết sống động - Bạn trai mới đang định cư ở nước ngoài, chị có định theo chồng xa xứ? Hiện tại thì chưa, chúng tôi dự định sẽ di chuyển linh hoạt giữa hai nơi. Tôi đang đàm phán các điều kiện để phù hợp với công việc và cuộc sống của cả hai, điều kiện tiên quyết là anh phải chiều tôi (cười ngại ngùng). Gia đình tôi đã có nhiều thành viên định cư ở nước ngoài nên khả năng về sau tôi và các con cũng sẽ sang đó sinh sống. Hiện tại, quan điểm tình yêu của tôi đã thay đổi! 20 năm xa cách đã biến đổi chúng tôi - từ chàng sinh viên ngây thơ đến người đàn ông trưởng thành, từ cô gái mong manh đến người phụ nữ kiên cường. Mối quan hệ của chúng tôi không phải là sự dính chặt mà là tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Cả hai hiểu rằng khoảng cách đôi khi lại là chất keo gắn kết tình yêu, giúp mỗi người trân trọng và mong nhớ nhau hơn. - Mẹ và các con có ủng hộ chị lên xe hoa lần 5? Bao năm qua, gia đình tôi đều quý anh ấy. Dù không thể đến với nhau từ 20 năm trước nhưng chúng tôi vẫn coi nhau như người thân. Anh ấy cùng mẹ và em gái mấy năm trước từng đến nhà tôi chơi, rất vui vẻ và quý mến nhau. Chắc có lẽ do lời hứa năm xưa như một định mệnh, phải qua nhiều biến cố gian nan thử thách chúng tôi mới lại được ở bên nhau. Kỷ niệm 20 năm trước với những cảm xúc in sâu, cả hai luôn dành cho nhau vị trí đặc biệt trong tim, không ai xâm lấn được. - Cuộc đời của chị, nhiều người nói viết hồi ký chắc sẽ hot? Cuộc đời tôi đã và đang là một cuốn tiểu thuyết sống động. Mỗi người chúng ta đều là nhà văn của riêng mình, viết nên câu chuyện phi thường từ những chi tiết bình dị. Nếu có viết, tôi muốn đó là một câu chuyện truyền cảm hứng cho những người phụ nữ luôn mạnh mẽ vượt qua thử thách. Không phải mong được ngưỡng mộ mà để thể hiện sự kiên cường và tự do của bản thân! Theo Vietnamnet